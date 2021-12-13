Латвийский врач: О новом штамме нам известно мало

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 декабря 2021, 18:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: BBC

Что нам известно о новом штамме «Омикрон»? Практически ничего! Но это совершенно не помешало латвийскому правительству, например, рассматривать вопрос об обязательных ПЦР-тестах, а также «пугать» народ новой бедой. Балтийское бюро «Аргументы Недели» попыталось разобраться с новым недугом при содействии латвийского врача, члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса.



- Янис, что это за новый штамм «Омикрон»?



- Это коронавирусная инфекция, но уже в новом варианте. Да, вы правы, что о новом штамме нам известно мало, да и та информация, которую мы получаем противоречивая. Ясно одно, новый штамм – мутировавший вирус.



- Так как был обнаружен новый штамм?



- Если судить по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, то начало новому штамму было положено в Южной Африке.



- Что сейчас известно наверняка об «Омикроне»?



- Я повторюсь – известно мало. Сами посудите, официально он был признан только в двадцатых числах ноября. Конечно, что-то подобное медики ожидали… Поймите, коронавирус непредсказуем! И то, что может мутировать – факт. Возьмите, например, грипп: очень много его разновидностей. Любое вирусное заболевание может приобретать различные формы. Что нам известно сейчас? «Омикрон» особо не отличается от «предшественника»: переносится от человека к человеку, например, воздушно-капельным путем, через немытые руки и т.д. Симптомы похожи: головная боль, повышенная температура, которая держится несколько дней, кашель, слабость, сонливость. Есть мнение, что «Омикрон» переносится легче… Возможно, но исследований еще недостаточно.



- Это правда, что новый штамм провоцирует воспаление легких?



- И у предшественника были подобные симптомы – поражение легких. Я не вижу, что происходит что-то кардинально новое… Вирус мутировался и теперь период от инфицирования до течения болезни составляет 3-5 дней. Я уверен, что за эти два года, при котором «расцветал» прежний коронавирус, организм человека адаптировался к подобным явлениям.



- На что следует обратить внимание, если человек стал неважно себя чувствовать?



- Конечно, лучше обратиться к врачу и сделать тест. В первую очередь следует обратить внимание на усталость, которая не проходит… Снижение аппетита тоже «прекрасный» показатель, что организм не работает так, как заложено природой. А если появилась температура и не проходит, то бегом к врачу! Будьте здоровы.



- Благодарю.

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