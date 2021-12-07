Актриса Александра Хромова: «Все мы вкладываемся в свою красоту»

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 декабря 2021, 11:56 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Александра Хромова окончила ВТУ им. Щепкина. Стажировалась в Малом театре. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «По велению сердца», «Последнее дело майора Бессонова, или Смерть манекенщицы», «Изи катка» и др. Сейчас идут съёмки картины «Домашнее поле», где Александра Хромова играет одну из главных ролей.

- Саша, трудно быть красивой девушкой? Хлопотно?

- Каждая девушка красивая, важно, что она для этого делает. Даже некоторые модели обижаются, когда им говорят: «Вау, ты такая красивая!» Потому что хотят услышать – ты такая талантливая, профессиональная. Все мы вкладываемся в свою красоту. Маникюр, макияж, стрижка. Когда говорят – ты красивая, в этом есть оценочное суждение: ты сделала работу хорошо.

- Поверьте мне как мужчине – есть реально некрасивые девушки!

- Но они всё могут с собой сделать, всё исправить.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- У меня не особо яркая внешность. Как меня накрасить, так я и буду выглядеть – абсолютно по-разному. Поэтому мне дают разные роли, даже пэтэушниц играла. Могут дать что-то военное, где вообще не нужен макияж. И я уже выгляжу не броско, а как серая мышка. Красота – это бонус. Всем хочется смотреть на красивую картинку. Но это не главенствующий фактор, разные роли, разные люди. И все типажи нужны.

- С кем из известных актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Сейчас я снимаюсь со Светланой Устиновой. Пока у нас не было совместных сцен, но я вижу, как она работает на площадке. И меня восхищает её вежливость по отношению ко всем. То, как Светлана общается с гримёрами, костюмерами, людьми из съёмочной группы. Я смотрю и думаю: это эталон, вот как настоящий артист должен общаться!

- Вы легко можете заплакать в кадре?

- Зависит от ситуации, которую я играю. Если это какие-то истории про отношения, я чувствую, что повторяю слова, которые говорю в своих жизненных отношениях, слёзы сами текут. Организм вспоминает, мне не нужно ничего придумывать и накручивать, тело отзывается. А если я играю то, что в жизни не испытывала, это сложнее. Идёт другая работа, накачивание себя эмоциями.

- Вы учились в Щепкинском училище и практику проходили в Малом театре. В каких спектаклях играли?

- Я играла в двух спектаклях – «Ревизор» и «Таинственный ящик». В «Ревизоре» танцевала на балу. А в «Таинственном ящике» мы с нашим курсом танцевали много, на протяжении всего спектакля. Наблюдала со стороны за работой знаменитых актёров Малого театра. Восхищалась их мастерством. С удовольствием носила старинные платья, корсеты. Сначала репетиция, потом ты приходишь на грим, костюм. Тебя наряжают, красят, на голову надевают шиньоны или парики. И ты уже чувствуешь себя в другом веке. С тех пор у меня мечта сняться в историческом кино.

- Не хотели после окончания училища попасть в труппу Малого театра?

- Нет, я вообще не поступала в театры. На данный момент предпочитаю кино, чувствую там себя своей, мне нравится, когда я нахожусь в реальных событиях, в кадре. На сцене абсолютно другие ощущения, другое общение со зрителем. Тоже своя магия, но немножко другая. Но я скучаю по театру. Иногда в центре на Страстном бульваре мы играем с курсом спектакль «Добрый человек из Сезуана». Так что со сценой я связь не порываю.

- Вам нравятся какие-то новые веяния, течения, тенденции?

- Да, я не страшусь ничего нового, люблю современный театр, вроде Гоголь-центра, Школы драматического искусства.

- А согласились бы для роли на какие-либо эксперименты? Например, побриться наголо, покраситься в синий цвет?

- Легко. Пока мне такое не предлагали. Только вот ногти покрасила в бордовый цвет. Но это тоже шаг, потому что в рекламах всегда нужны нютовые тона. Но это моя мечта, чтобы мне позвонили и сказали – вот, для роли тебе нужно покраситься в розовый цвет! Моя нынешняя внешность очень востребована. Если я сама сделаю этот шаг, возможно, пострадает моя профессиональная история. Жду, когда предложат. Люблю меняться, люблю роли, непохожие на меня. Внешние преобразования много дают внутреннему состоянию.

- А татуировки на теле у вас есть?

- Нет, но очень хочу. Есть такой стереотип среди актрис, что тату могут помешать съёмкам. Именно из-за этого я до сих пор не сделала татуировки. Но сейчас много общаюсь на площадке с гримёрами, и все говорят, что тату легко замазываются, и в этом нет никакой проблемы. Хочу наколоть надпись – строчку из своей песни.

- Кстати, вы же собрали какую-то музыкальную группу. Расскажите об этом!

- Я занималась музыкой с четырёх лет. Меня родители отправили в музыкальную школу. И потом они ещё удивлялись, почему я хочу заниматься творчеством, а не быть врачом. После окончания театрального решила, что нужно создавать свою группу. Всю жизнь люблю рок. Всегда писала песни, только не было возможности их исполнять. Сейчас мы с ребятами практически закончили работу над песнями, осталось только их записать. Каждую песню сочиняет и приносит один участник группы, а остальные работают над аккомпанементом. В некоторых песнях слова и музыка полностью мои. Поют у нас, в основном, девочки : наша вокалистка и я. Нежный женский вокал. Группа называется «При аварии разбить».

- Оригинально! Хотите реально выступать по клубам? Зарабатывать «бешеные бабки»?

- Насчёт клубов, не знаю. Но, конечно, мы хотим выступать, для этого нужна аудитория, слушатели. Мы делаем музыку потому, что не можем не играть. У нас у всех накопилось, мы чувствуем, что нам есть, что сказать. Это не коммерческая история. Просто мы не можем молчать.

- Прекрасный юношеский максимализм… А вы же ещё работаете как модель? Насколько серьёзно погружены в модельный бизнес?

- Я никогда не работала на подиуме. Только как фотомодель. Это происходило параллельно с актёрством. Модельный бизнес – первая сфера, которая стала для меня профессиональной, принесла какой-то коммерческий успех. Я снималась для каталогов, в творческих проектах. Меня это сильно изменило как личность. Я стала себя воспринимать по-другому. Раньше скептически относилась к своей внешности, думала, например, что у меня ноги кривые. Странно, правда?

- Странно, у вас не кривые ноги!

- Девушки всегда найдут в себе кучу недостатков. И у меня это было до того, что я боялась носить юбки. Пыталась ноги как-то скрыть. Когда стала работать фотомоделью, спрятать ноги было уже невозможно, тебе же нужно рекламировать разные вещи. И я вдруг осознала, что всё зависит от того, как ты себя преподносишь. Ты можешь встать, можешь что-то надеть – и ты будешь абсолютно по-другому смотреться! После долгих фотосъёмок поняла, что могу быть разной, и у меня прекрасное тело. Главное, как его преподнести.

- Обыватель представляет жизнь моделей, как череду обнажённых съёмок, светских тусовок, алкогольных возлияний и беспорядочных половых связей. Вы сталкивались с подобным в модельном бизнесе? Или это всё мифы?

- Я лично с таким не сталкивалась. Но на съёмочных площадках часто слышала всякие истории. И это, кстати говоря, больше относится к актёрской среде. Те актёры, которые уже давно в профессии, которым всё наскучило, они хотят себя развлекать, они приходят и пьяные на площадку. И их не выгоняют, наоборот, гримёры как-то пытаются привести их в себя.

- Вспомните какую-нибудь самую интересную фотосъёмку!

- Помню съёмку с лошадьми. Я была в костюме из XIX века. Моим партнёром был актёр с моего курса, попросила его помочь, потому что нужно было сыграть любовную историю, и я решила, что лучше это сделать с актёром. Сложно было общаться с лошадью, я обнимала её, разговаривала. И тут она копытом наступила на моё платье. Раздался треск. А потом с меня спадает юбка. И я остаюсь в трусах посреди леса!

- Забавная история. А каким был ваш дебют в кино?

- Моим первым крупным проектом был второй сезон сериала «Изи катка». Он про геймеров, я играла девочку, которая участвует в кибертурнире. А я до этого вообще никогда не играла. Даже немножко с опаской относилась ко всяким играм, потому что у меня парень – геймер. И я знала, что это, и понимала, что не моё. И тут мне внезапно дают роль, и надо к ней серьёзно готовиться, чтобы хорошо сыграть. Я ходила в киберклубы, училась, разговаривала с людьми.

- В чём там специфика? Что нужно знать и уметь геймеру?

- В этой среде – свой язык. Кстати, «изи катка» означает «лёгкая игра». Самым сложным в процессе съёмок было то, что мы много общались терминами геймеров. А среди нашего каста никто не был профессиональным геймером. Мы всё время спрашивали режиссёра, что это значит, сами пытались понять и очень долго во всё вникали. На каждой локации были компьютеры, куда загружали игру, чтобы мы тренировались перед съёмками. Всё было серьёзно. Ангелина Загребина, которая исполняла главную роль, вообще тренировалась с киберспортсменкой, потому что должна была максимально погрузиться в игровой мир, всё понимать и уметь.

- Некоторым кажется, что геймеры – больные люди, что их интересует только игра. Это так?

- Нет, они просто одержимы этой сферой жизни. Артисты тоже одержимы, они любят кино, театр. Не могут без этого жить. Обычному человеку такое тоже не понятно. Повторяю, мой парень – геймер. Но он и актёр, он любит искусство, жизнь. Но, конечно, к игре нужно очень аккуратно относиться. Если человек играет, потому что ему больше ничего не интересно, игнорирует действительность за окном, это уже проблема. А если человек понимает, что есть жизнь и есть увлечение, где он совершенствуется, вливается в команду, участвует в турнирах, разве это плохо? Там свой социум, свои тренировки и достижения.

- Насколько вы сами глубоко погружены в интернет, социальные сети? Активно ведёте инстаграм?

- Инстаграм веду, это сейчас нужно любому творческому человеку, потому что каждый себя пиарит через инстаграм, находит работу. Необходимо вести. Но социальные сети – как игры, они могут много времени занимать. Я постоянно что-то веду, где-то зависаю. И надо научиться ограничивать своё время в интернете.

- Как модель вы, наверное, пристально следите за модой? Вы модница?

- Честно, до того, как стала сниматься как фотомодель и актриса, не так сильно следила. Тем более, училась в институте, а туда что надел, в том и повалялся по полу на тренингах. Но сейчас много снимаюсь, смотрю на себя в зеркало, когда меня одевают костюмеры, стилисты, вижу себя в разных образах. И мне это так нравится! Я даже иногда скупаю одежду прямо после съёмок. Всё время расспрашиваю гримёров, чем они меня красят, что делают с волосами. Я всему учусь на съёмочной площадке!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости