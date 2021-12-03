Актриса Василиса Измайлова: «Сейчас миллиард – не такая большая сумма»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 декабря 2021, 12:03 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Василиса Измайлова родилась в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ в 2018 году, курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Чистый футбол», «Операция «Сатана», «Скиф», «Волшебник», «Екатерина. Самозванцы», «Миллиард», «Отчим» и др.



- Василиса, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Иногда помогает, иногда мешает. Бывает, говорят – вы слишком красивая для этой роли! Иногда можно даже ничего не играть, за тебя играет твоя внешность. Есть такое выражение - «камера любит». Мне повезло, меня камера любит. Мне не нужно думать, какой стороной лица повернуться, как себя вести в кадре. Я могу быть очень свободной благодаря тому, что мне досталась такая внешность.

- Вспомните о своём дебюте в кино. Каким он был?

- Первый раз я снялась в сериале «Чистый футбол». Всё было очень сумбурно. У меня остались впечатления какой-то суеты на площадке, потому что я не понимала, как надо работать, кто эти люди, не знала каких-то тонкостей съёмочного процесса. Зато в следующей работе мне было намного легче и спокойнее. Я понимала, что происходит, чего от меня хотят, понимала своё поле ответственности.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с известным ещё с советских времён актёром Дмитрием Матвеевым в проекте «Смертельный номер». Это история про цирковых артистов, военное время. Их поймали немцы. У меня была тяжёлая эмоционально роль. В один день мы сначала играли сцену, как моя героиня Валя несёт брёвна для виселицы, на которой немцы хотели повесить её любимого. А следующей была сцена, где его вешают. Моя героиня, естественно, всё время рыдает. И вот Дмитрий Николаевич сказал мне, что не стоит между дублями слишком «накручивать» себя. (Я держалась поодаль от других и как бы поддерживала состояние плача). А нужно после команды «камера, мотор!», как по щелчку, включиться, «взять ситуацию» и начать плакать. Что я и сделала. Этот совет произвёл на меня сильное впечатление. Иначе можно себе всю душу изорвать…

- Как вам работалось с режиссёром Юрием Морозом в сериале «Операция «Сатана»?

- Прекрасно. Юрий Павлович – замечательный режиссёр, у него на площадке всегда спокойно, чувствуется атмосфера любви. Как человек он очень к себе располагает, все артисты его любят. Он может сказать какое-то одно ёмкое слово к сцене – и ты сразу всё понял. И всё сыграл. С ним очень комфортно. На Первом канале демонстрировался сериал «Угрюм-река», где я сыграла Таню. Это еще один проект, в котором мы с Юрием Павловичем работали.

- В «Операции «Сатана» ваша героиня работает в секретном конструкторском бюро. А у вас есть такие секреты в жизни, которые вы не расскажете никому – ни мужу, ни маме, ни лучшей подруге?

- Наверное, есть такие секреты, которые ты можешь разделить только с Богом, которые можешь только на исповеди священнику сказать… Самый близкий мой человек, которому я могу рассказывать всё — это мой муж. Он больше всех про меня знает. Но, в целом, скрытным человеком я себя не считаю.

- Вы снялись в картине «Скиф». Что вы узнали о скифах, готовясь к съёмкам?

- У нас на проекте были, конечно, исторические консультанты, которые помогали разбираться в этой теме. Но когда погружаешься в работу, очень помогает даже не сама история, а то, как устроена площадка, декорации. Так я понимаю, как скифы жили, вижу, какую одежду носили. Ты сверяешься с эпохой и у тебя есть возможность почувствовать себя её частью.

- Физически сложная была роль?

- Сложным был мой первый съёмочный день, потому что тогда снималась сцена, где моя героиня Татьяна выходит из избы, видит свою служанку, которой перерезали горло, понимает, что украли её ребёнка, и бежит. Шёл дождь, было холодно, бежала я с горки по глине и соломе, падала в грязь, бежала дальше в горку, в конце сцены меня хватали, закрывали рот и утаскивали (героиню похищают) – и все это одним кадром! Пришлось бегать так много раз. Плюс я ещё спала всего пару часов, потому что у меня был ночной перелёт. Это было физически сложно.

А вторую часть сцены снимали на следующий день. Там были задействованы лошади, очень много каскадёров для сцены драки. Все должно было совпасть. Но лошади не хотели заходить под дождь, который создавали поливальные машины, люди поскальзывались, кто-то что-то делал не вовремя. Во время сцены меня тащили, а я сопротивлялась. Утаскивали вдаль, приходилось после команды «стоп» бежать под навес. Там для моего тепла придумали несколько вещей. Нагрели тазик с тёплой водой, куда я, босоногая, прибегала и плюхалась после дубля. И, конечно, укутывали в полотенца.

- А как одевались скифские женщины? Была у них своя мода?

- Об этом нужно спросить художника по костюмам. Я была одета в такую нательную синюю рубаху, она очень похожа на кольчугу, только тканевую, и сверху была накидка, которая подвязывалась под шею.

- Если говорить о современной моде, вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Конечно, вещь мне должна понравиться. И я совершенно не гоняюсь за брендами. Мне очень нравятся маленькие фирмы, которые делают вещи ручной работы: пальто, брюки, рубашки, платья. Я не очень люблю масс-маркет, хотя и там иногда можно найти хорошую базовую вещь.

- Какие вы носите украшения?

- Я их покупаю в небольших шоурумах - дизайнерские украшения. Мне они более интересны, чем украшения с драгоценными камнями.

- Бриллианты ещё не носите?

- Бриллианты? Нет.

- Какие книги вы читаете – бумажные или электронные?

- Бумажные. Мне не нравится формат электронных книг, потому что книга хуже запоминается, нельзя делать пометки. А в книгах я их всегда делаю, разными цветами. Так мы с мужем можем читать одно и то же произведение и смотреть пометки друг друга. Это продлевает процесс общения.

- Насколько вы погружены в интернет?

- Кастинг-директора и агенты говорят, что вести социальные сети очень важно, потому что сейчас многие на это смотрят при утверждении актёра на роль. Насколько он популярный. Я не могу сказать, что веду соцсети активно, но стараюсь. В инстаграме у меня пока мало подписчиков, потому что предыдущую мою страничку взломали. Кто и зачем, непонятно.

- Вы снялись в фильме «Волшебник». Вы верите, что чудеса ещё случаются?

- Да, я верю, что чудеса случаются. «Волшебник», кстати, прекрасный фильм, очень светлый, целостный. А у меня сын родился – для меня это чудо! Весь процесс беременности и родов – это чудо на Земле. Мы ищем чудес, а порой какие-то совершенно явные не замечаем. Как, например, ты подумал о чём-то, помолился, и это сбылось. Это же чудо!

- Как вам работалось на этой картине с Максимом Сухановым, Ириной Купченко, Иваном Охлобыстиным?

- Я их всех считаю прекрасными артистами, видела, как они себя ведут на съёмочной площадке. За ними интересно наблюдать, они большие личности. Ирина Купченко просто потрясающе сыграла. Я рада, что мне удалось поработать с легендами плечом к плечу.

- В сериале «Екатерина. Самозванцы» вы сыграли Виолу Елагину. Чем вам была интересна эта роль?

- Мне очень нравится играть в исторических проектах. В длинном платье, в корсете, с какой-нибудь ошеломительной причёской. Приятно было работать с Мариной Александровой, которая играла Екатерину. Мы снимались в настоящих интерьерах, специально для нас открывали полы, которые были закрыты коврами. Мы на этих полах танцевали.

- Вас восхищает Екатерина Великая как императрица?

- Мне сложно оценивать исторических личностей. История очень субъективная вещь. Есть много разных взглядов на ту или иную эпоху, на тех или иных людей. Я не историк, чтобы их оценивать. Всё, что я скажу, будет общим местом. Я могу рассказать только о своих впечатлениях о Екатерине как о сильной женщине, волевой. Не более того.

- Какой период русской истории вам наиболее известен?

- Наверное, XX век. Потому что мои героини в большинстве своём живут в этом веке. Время войны, время довоенное, послевоенное. Сейчас этот период очень сильно переосмысливается.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Однажды для съёмок я училась верховой езде – для сериала «Смертельный номер», у меня было несколько занятий, и я довольно хорошо сижу в седле. И с лошадьми нахожу общий язык достаточно быстро.

- Вы снимались в картине «Миллиард». Если бы вам в руки упал миллиард, на что бы вы его потратили?

- Знаете, сейчас миллиард – это не такая большая сумма. Если мыслить масштабно. Думаю, мы бы посоветовались с мужем и пустили эти деньги на какой-нибудь бизнес. Я бы не хотела, чтобы они просто лежали, или на них было что-то куплено, типа недвижимости. Всегда интересно, когда деньги работают. И потом ты можешь распоряжаться доходом с этих денег. Можешь делать, в том числе, добрые дела. Жертвовать на благотворительность, например.

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