Чубайс - стыдная болезнь России

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1 декабря 2021, 10:05 Андрей Угланов, Главный редактор АН

Фото: Александр Гальперин РИА Новости

РОСНАНО «потеряло» 70 миллиардов рублей, но с Чубайса опять как с гуся вода. Почему «отец приватизации» остается непотопляемым уже 30 лет, хотя его ненавидит вся Россия? Что будет с тем, кто покусится на «рыжего кардинала»? Боится ли его Путин? И при чем тут смертельная схватка «цифровиков» с «банкстерами»? Об этом главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказывает депутат Государственной думы, экономист и политолог Михаил Делягин.





- РОСНАНО, которым больше десяти лет руководил Чубайс, крупно проворовалось. Московская фондовая биржа объявила, что прекращает торговлю акциями РОСНАНО, потому что 70 миллиардов рублей исчезли непонятно куда и не могут быть возвращены банкам-кредиторам. Например, Промсвязьбанку, который занимается оборонкой, «роснанисты» должны 16 миллиардов. Совкомбанк, который «заточен» на обслуживание пенсионеров, потерял 38 миллиардов. Даже у Банка России стырили 5 миллиардов. РОСНАНО ситуацию не комментирует, государство молчит. Молчит, как рыба, и Чубайс, при котором все это случилось. И к нему никто за разъяснениями не обращается - ни банки, ни правоохранительные органы. Почему? Он неприкосновенный?



- Если кто-то от имени государства обратится к Чубайсу, то с ним будет то же самое, что было с полковником Квачковым.



- Посадят?



- Похоже, что так. Это же сам Чубайс! Непотопляемый Чубайс, который производил впечатление управляющего делами Государства Российского. И сейчас, между прочим, уйдя из РОСНАНО, он не на заслуженном отдыхе оказался и не лекции читает, как «бывший», а курирует тему «зеленой энергетики». То есть, сидит на теме глобального мошенничества. Раньше курировал мошенническую тему приватизации, будучи «смотрящим» со стороны вашингтонского обкома или лондонского райкома. Перевели с одной мошеннической схемы на другую. С другой стороны - а какой смысл задавать вопросы Чубайсу? Он руководил организацией. Потом он из нее ушел и после этого организация не смогла расплатиться по облигациям на сумму 70 миллиардов рублей. Надо перекреститься, что так мало - это же меньше миллиарда долларов. Кому и когда Чубайс обходился так дешево? Чубайс - это человек с безупречной и кристально чистой репутацией особого рода. Если там, где он прошел, пропало меньше миллиарда долларов, это нужно воспринимать, как новогодний подарок.



- Вообще-то с 2007 года, когда Чубайсу подарили РОСНАНО для освоения бюджетов, туда ушло не 70 миллиардов рублей. Туда под государственные гарантии ушло не меньше 240 миллиардов рублей. А учитывая, что тогда «бакс» стоил не 70 рублей, а чуть больше 20-ти, то и в «зеленых» цифры выходят совсем другие.



- Весной 2018 года ФСБ предотвратила грандиозную аферу, связанную с попыткой приватизации управляющей компании РОСНАНО. Причем все сообщения об этом сопровождались расшаркиваниями в адрес Чубайса - как замечательно и хорошо он управляет своей компанией. Хотя кто, кроме него, мог проворачивать эту аферу, так и осталось загадкой. Для всех это прозвучало сигналом, что товарищ Чубайс по-прежнему управляет в стране если не всем, то очень многим. Тогда же прозвучали цифры и названа была сумма активов РОСНАНО. Если сопоставить эту сумму активов с той государственной поддержкой, которую РОСНАНО получило, включая бюджетные гарантии, то получается, что активы уменьшились в 2,6 раза. Вот эти показатели и есть иллюстрация эффективности деятельности Чубайса. Мы все прекрасно помним судьбоносные и прорывные проекты ведомства Чубайса, которые должны были нас сделать самой передовой страной мира и оставить позади Китай с Америкой. Все эти электросамокаты, черно-белые планшеты для школьников, которые оказались собраны все в том же Китае, производство кремния и прочие великие свершения. Но по сути они привели к одному - снижению активов компании. У финансистов это называется «ликвидация стоимости». Можно осторожно предположить, что нынешний скандал возник потому, что премьером стал Мишустин и он пытается что-то нормализовать в Российском государстве.



- На днях адмирал Попов через государственную компанию РИА Новости обнародовал данные, что атомная подводная лодка «Курск» погибла не в результате несчастного случая, а вследствие действий американских подлодок «Мемфис» и «Толедо». Понятно, что без высочайшего соизволения такие данные Попов, тем более, через государственную компанию, никогда бы не смог опубликовать. То есть, Путин больше не боится ни американцев, ни их союзников - это совершенно четкий посыл. И в то же время, незадолго до изгнания из «роснановского» рая, Чубайс сидел перед Путиным и в глаза ему вешал лапшу, что РОСНАНО ведет прибыльный бизнес, хотя всем известно, что вся его прибыль была в виде процентов с денег, положенных на депозиты. И Путин послушно кивал. Кто такой Чубайс? Внебрачный сын президента США? Почему руководители Следственного комитета и Генпрокуратуры Бастрыкин и Краснов боятся предъявить Чубайсу часть 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, хотя люди сидят по году под следствием за несчастные сто тысяч?



- Если у органов к вам есть претензии на сто тысяч рублей, у вас нет возможности договариваться и вы получаете то, что вам предъявляют без торга. У вас для торга нет ресурса. А когда в деле фигурируют 70 миллиардов, то это не к вам, а у вас могут быть претензии, что органы к вам недостаточно уважительно относятся и следователи не снимают обувь, входя к вам в кабинет. Чубайс - это человек, тесно связанный с финансовыми спекулянтами крупного размера, так называемыми «банкстерами». Это было его функцией. Внешнее управление Россией с ельцинских времен осуществлялось через Международный валютный фонд, этих самых «банкстеров» и Чубайса, как их представителя. Все это помнят.



- Россия больше не управляется извне?



- Управляется, но теперь это делается не через финансовых спекулянтов, а, на первом этапе, через Всемирную организацию здравоохранения, устроившую глобальный хаос, а на втором этапе - через «Большую цифру», в которую нас весьма настойчиво загоняют. Можно с немалой долей уверенности предположить, что само возникновение этого скандала и вывод его в публичную плоскость, что государство не выдало проворовавшимся роснановцам недостающие 70 миллиардов под столом, чтобы не допустить скандала - все это может говорить о том, что «Большая цифра» понемногу начала подъедать финансовых спекулянтов. Это наше локальное проявление глобального объективного процесса. Но «мужики-то не знают», и по-прежнему относятся к Чубайсу, как к хозяину России.



- А кто у нас «мужики»? Правоохранительные органы?



- И правоохранительные органы, и политическое руководство, и оппозиция жириновского толка. До них же все доходит с опозданием. Хозяева России уже Голикова с Поповой, а они все думают, что еще Чубайс.



- Чубайс с 90-х годов является для России эдаким злым гением, непобедимым злом. Как думаешь, останутся про него в народе легенды?



- Людям свойственно забывать стыдное. А Чубайс для России - это как стыдная венерическая болезнь, которую подцепил по глупости и неосторожности. Вылечил ее антибиотиками, быстренько забыл и стараешься не вспоминать. И только врачи-исследователи будут копаться в теле и говорить - о, а это побочка от Чубайса, а вот тут рубец и очень много умерших людей - понятно, чубайсом болели.



- Доберется ли скальпель до этой болезни еще при жизни...



- Солнце встанет - он сам исчезнет. Знаете, что такое «чубайс» или «чубысь»? В Литве это маленький шкодливый домовенок. Нечистая сила. А она солнца боится.

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