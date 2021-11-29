Тина Канделаки: вакцинированные возмущены теми, кто живет суевериями или демонстрирует безразличие к здоровью других людей

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 ноября 2021, 14:00 Александр Саргин

Коллаж: Олеся Аверьянова

ВОЗ предупредила народы и континенты о том, что существует высокий риск глобального распространения омикрон-штамма. Вместе с тем в ВОЗ заметили, что «врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон».

В России меж тем не утихает полемика привитых и не привитых, о чем спецкор «АН» Александр Саргин и поговорил с замгендиректора «Газпром-медиа» Тиной Канделаки

- Как примирить сторонников и противников вакцинации?

- Не вижу, чтобы сторонники вакцинации - люди здравого смысла - как-либо провоцировали конфликт с теми, кто категорически отказывается прививаться. Как раз агрессии куда больше у антиваксеров!

Если внимательно читать новостные ленты, видеть, как множатся новые штаммы, становится очевидным, что главная задача - избежать тяжелого протекания болезни. Здесь нет альтернативы вакцинации. Вот это - с примерами (в том числе и личным примером) и нужно систематически объяснять.

- По каким причинам вакцинированные боятся не вакцинированных? Казалось бы, привит - и что тебе теперь может угрожать?

- Иррациональных страхов среди вакцинированных людей я не вижу, но мы знаем, что случаи повторного заражения есть и среди тех, кто привился. Кроме того, побороть пандемию можно только общими усилиями, так что это, скорее, не страх, а возмущение теми, кто до сих пор живет суевериями или демонстрирует безразличие к здоровью других людей.

- Может ли повлиять на состояние и настроение простых россиян то, что СМИ каждый день первой новостью упоминают про коронавирус, смерти, умерших и т.п.? Может, все-таки подавать про это не с такой интенсивностью?

- Только сегодня вышел опрос ВЦИОМ о том, что более 80% россиян считают себя счастливыми людьми. Конечно, новости о смертях и заражениях создают негативный информационный фон, но вооружен тот, кто предупрежден. Просвещать противников вакцинации надо и таким образом.

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