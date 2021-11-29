Александр Самойленко и его «Стенограмма судьбы»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 ноября 2021, 08:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Всего пару дней назад закончился показ сериала «Стенограмма судьбы» от режиссера Давида Ткебучавы и продюсера Александра Самойленко. Сюжет далеко не новый – сага о человеческих жизнях аж в трех десятках лет, но есть в ней «изюминка», которая заставляет, простите, не только «не отлипать» от экрана, а вникать, сочувствовать, ненавидеть, радоваться за героев…

Позволю высказать свое личное мнение: за последнее время было три сериала, которые меня, человека, более освещающую политическую жизнь Прибалтики, заставили думать, смотреть, а потом и вспоминать картины. Конечно, это история Латвии в предвоенный период в сериале «Смертельный норме» Олега Газе: историческая точность и удивление, когда российский актер играет латыша… не просто играет, а как сказал мой серьезный муж – «он был латышом», да и великолепный дуэт Александра Робака с яркой и очень драматичной Юлией Галкиной – впечатлили не только меня. Другая картина – «Седьмая Симфония» о блокадном Ленинграде… Фильм страшный, пронзительный, рвущий души людей, патриотичный, с плеядой лучших из лучших актеров российского кино.

И вот теперь «Стенограмма судьбы». Наше поколение окунулось в «прекрасное прошлое». Именно, в прекрасное, даже если в нем была и боль, и любовь, и разлука, и смерть, предательство и прощение – все было за три десятка лет.

Мне сериал понравился – вспомнилось мне мое прошлое. Понравилось качество съемок, профессионализм известных, но еще молодых актеров, которые гармонично «соседствовали» с мэтрами – Михайловым, Самойленко, Волковой, Ильиным… И если мне память не изменяет, то история стенографистки – не часто увидишь-услышишь с экрана.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к исполнителю одной из главных ролей, продюсеру сериала Александру Самойленко:

- Александр, насколько мне удалось узнать, но вы побили все рекорды зрительских симпатий своей «стенограммой». В чем успех, на ваш взгляд?

- Точно! «Побили всех». Думаю, что людям нравятся житейские саги такого большого временного периода. Даже больше, чем, например, детективы. Люди любят наблюдать за жизнью других людей: сочувствовать, ругать, обсуждать… Вроде бы и «соучастник», но сторонний. История скромной девушки Анны из провинции, которая приезжает в Москву и получает, конечно, своим трудом работу мечты, пытается устроить свою личную жизнь и т.д. История о любви, разлуке, предательстве, доверии… О всех тех ценностях, без которых человек не может стать счастливым.

- Александр, это картина, основана на реальных фактах?

- Да, была вот такая стенографистка, которая работала в ЦК КПСС… Историю ее жизни мы взяли за основу. Сценарии писали сами…

- А насчет актеров не было споров: кого и на какую роль утвердить?

- Главную героиню Карину Андоленко утвердили сразу: мы с ней работали раньше в картине «Судьбы загадочное завтра». А вот актера на роль ее любимого, а потом и мужа, увы, искали довольно долго: пересмотрели многих актеров, но «возник» Саша Голубев и поняли, что именно он нужен, несмотря на то, что во многих картинах он играл серьезных и даже жестких персонажей. И не ошиблись. Работать со всеми актерами было приятно, интересно…

- А сложные моменты на съемочной площадке были?

- Всегда сложно снимать такой временной отрезок. Снимали в два сезона. Хотели в Минске, но, увы, не получилось… Пришлось работать и в Тульской области, в Москве, Подмосковье. Пандемия, что поделать. Некоторые актеры болели, а мы их ждали… В общей сложности снимали месяцев шесть.

- Александр, есть у вас «на примете» сценарий, который вас заинтересовал?

- Есть. Начинаем работать. Много говорить не буду… Но будет, думаю, интересно: сюжет подразумевает и альпинистов, и любовную линию…

- Крайний вопрос. На ваш взгляд, долгосрочные отношения между мужчиной и женщиной на чем строятся? Может, любовь?

- Не думаю. Страсть быстро проходит, любовь тоже проходит, а остается уважение и доверие. Без этих составляющих, увы, брак невозможен.

- Благодарю.

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