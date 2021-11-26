Актриса Влада Ерофеева: «Ради работы в кино я готова на крайние меры»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 ноября 2021, 10:57 Александр Малюгин,

Фото: личный архив Влады Ерофеевой

Влада Ерофеева родилась в Комсомольске-на-Амуре. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Про любовь», «S», «Аутло», «Беспринципные», «Сама дура» и др. В российский прокат вышел фильм Евгения Марьяна «Молоко птицы», где Влада Ерофеева играет одну из главных ролей.





- Влада, что у вас за роль в картине «Молоко птицы»? Какой характер у героини? Насколько интересно это было играть?



- Было очень интересно, потому что съёмки проходили в Молдове, в Приднестровье. Я ничего не знала про те места, про непризнанную республику – Приднестровье. Режиссёр Евгений Марьян погрузил меня в исторические события, мы постоянно летали туда, у меня в паспорте везде штампы – Молдова, Молдова, Молдова… В Приднестровье ты словно попадаешь в Советский Союз. Будто ничего не менялось. Я сама из Комсомольска-на-Амуре, и у нас тоже почти всё как при СССР. В Приднестровье, в Бендерах, например, стоят такие столбы с репродукторами, и каждый день в 17 часов включается музыка, песни из советских фильмов и мультиков. Машина времени просто! Идёшь, пустой город и эта музыка – так странно!

Я играла девушку Анну, которая какое-то время жила в Италии, с мамой. Но после определённых событий она вернулась в Приднестровье к отцу. Аня родилась в Приднестровье, но уже повидала хорошую жизнь. По ходу съёмок сценарий менялся. Что-то, связанное с моей героиней, убиралось. В какой-то момент режиссёр понял, что фокус идёт не на главного героя Андриана, а на Анну. И потому некоторые сцены со мной вырезали. Это было правильное решение, я смотрела фильм, всё получилось целостно и ёмко.



- Там ведь главный герой хочет вырваться из обыденности, изменить жизнь и уехать в Италию. Верно?



- Да, Андриан торгует наркотиками и хочет другой жизни. Потом у него странные отношения с матерью, у него синдром Эдипа. Много тем. В целом фильм о людях, которые до сих пор живут в таких богом забытых городах, и у них нет никакого будущего, они его не видят. Пытаются выбраться, найти мотивацию не заниматься тем, чем они занимаются… Не у всех получается.



- А вы куда-нибудь хотели уехать в своей жизни?

- Я, кстати, должна была уехать как модель в Италию. Но начался коронавирус, и сейчас мне там делать нечего. Недавно мы созванивались с агентом – у них там всё строго, прививки, съёмок мало. И меня, не привитую европейской вакциной, туда всё равно не пустят.



- Как модель вы много поездили по миру?



- Не очень. Но я, например, была в Азии, в Китае. Два раза. Мне нравится эта страна. На длительных модельных контрактах - только в Китае, но благодаря модельной и актёрской профессии посетила Францию, Германию, Грузию, Азербайджан. Много ездила по России, даже в Мурманске была.





- Вы, кстати, немного похожи на китаянку!



- Куда ни приеду, все говорят, что я похожа – на итальянку, американку, японку, китаянку… Китай – интересный опыт. Я ездила туда без агентства, самостоятельно. Никто не защищал мои интересы в Поднебесной. Китайцы плохо говорят по-английски, пытаешься их понять, читаешь договора, подписываешь условия. Приезжаешь на квартиру. Я жила с моделями из разных стран. Коммуна!





Китайцы, разумеется, очень отличаются от европейцев, совсем другой народ, другая планета. Там нужно ударно работать, быть в хорошей физической форме. Быть здоровым, потому что, если ты заболеваешь, никто этого не понимает, ты всё равно должен идти и работать. Нет понятия, что ты устал. Китайцы считают, что если тебе платят деньги, ты не имеешь права уставать. Всё не так, как в России. У нас по сравнению с Китаем – всё спокойно. После Поднебесной в России можно сниматься без устали. Отличная закалка, которая потом очень помогает, ты становишься дееспособным на сто процентов.



У меня в Китае были съёмки для популярных журналов. И там можно неплохо заработать. В Китае все деньги. Модели едут туда ради доходов. В Европе ты особо не заработаешь. Там ты ходишь и побираешься, можно сказать. Отдаёшь практически весь свой гонорар. Часть – материнскому агентству, часть – принимающему. Платишь налог. И у тебя остаются копейки. Конечно, если ты работаешь на крупные компании, к тебе приходят деньги. Но такого, как в Китае, нет нигде. Там за день можно в рублях заработать 500-600 тысяч. Девочка могла уехать в Китай, вернуться и купить квартиру в Москве.





- К обычной китайской жизни быстро адаптировались? К кухне, например?



- Сначала было тяжело. Я не знала никаких мест, никаких кафе и ресторанов. В Китае очень специфичная кухня. Когда ты в обычный магазин заходишь, там нет ни сыра, ни молока. Всё это нужно искать. Первое время я ела гречку, которую привезла из России, местный сыр и тосты. Это была вся моя еда. Потом ты уже начинаешь общаться с русскими, которые там живут. Они показывают тебе русские рестораны, магазины. Я нашла любимые для себя китайские блюда, по которым сейчас скучаю. Но первый месяц мне ничего не нравилось, и я хотела домой. Во второй месяц мне всё стало нравиться, и я уже не хотела никуда уезжать.



- Вы – довольно успешная модель. В какой момент решили стать актрисой? Вспомните о своём дебюте в кино!



- Дебют мой состоялся в картине Анны Меликян «Про любовь». Я играла с самим Джоном Малковичем!





- Серьёзно?



- У меня был эпизод, но я с ним разговаривала. Точнее, я говорю Джону одну фразу. Но сам факт – Малковичу! Он играл одну из главных ролей, рассказывал лекцию про любовь, как педагог. Это было здорово. Мне было 18 лет… Как я попала в кино? Мой дядя снимал для Ани Меликян постер к фильму. И она меня увидела, мы познакомились, и так я попала в её проект «Про любовь».





- Кстати, про любовь. Вы боитесь сильной любви? Многие бегут от неё, как от огня!



- Я боюсь. У меня была сильная любовь. И когда что-то пошло не так, было очень тяжело. И я подумала, что никогда больше не буду так сильно влюбляться. Чтобы не было так больно. Хотя, конечно, глупо бояться. Нужно пробовать и чувствовать на сто процентов, переживать эмоции. Но нужно и себя поберечь, а я очень чувствительная к каким-то вещам. Если бы я была менее чувствительная, я бы не боялась сильной любви.





- Короткометражный фильм «S», где вы сыграли безмолвную шахидку, произвёл фурор! Как вам далась эта роль?



- Да, было непросто, тем более что в конце я взрываюсь. В смысле это не показывают, но это понятно. В картине всего один персонаж – я. Моей героине звонит сестра, и сначала мы не понимаем, что мой персонаж - шахидка. Просто красивая девушка ходит по комнате обнаженной. Надевает красивое бельё. Зритель в недоумении – что происходит? И тревожный голос в трубке – пожалуйста, остановись, не делай этого, мы тебя любим! Атмосфера нагнетается. Мы видим фото мужчины кавказской национальности, в форме. В какой-то момент девушка берёт ещё один фрагмент одежды, разворачивает его, а это - пояс шахидки. Она надевает его, выходит из комнаты. И становится понятно, кто она, что и зачем…



Мы были с этим фильмом на фестивале «Короче» в Калининграде. Потом нас звали в Лондон на Русскую кинонеделю. Поехал туда наш режиссёр, и «S» имел определённый успех. Многие фильм хвалили или осуждали. В Европе «S» показывали в разных странах.





- Вернёмся к модельному бизнесу. Вспомните своё самое значимое модельное событие!



- Самое значимое – пожалуй, съёмка для ЦУМа. Мне было всего 18 лет, я только приехала в Москву. Я считала себя уродцем, какая из меня модель?..



- Не клевещите на себя!



- В Комсомольске-на-Амуре я, когда была маленькой, ходила в модельную школу. Одно из немногих развлечений, которые были в городе. Участвовала в конкурсах, даже занимала места. Но мне говорили, что я невысокая, и никогда не буду моделью.





- А какой у вас рост?



- 171-172 см. Сейчас в модельном бизнесе к этому уже лояльнее относятся, но тогда девушки котировались от 177 и выше. Ну, я себя и не ощущала моделью. Приехала в Москву и попала в агентство «Люмпен». Были какие-то съёмки – платные, бесплатные. Творчество для себя. И вот через пару месяцев меня приглашает ЦУМ. Не всякую модель, которая много снимается, приглашают в ЦУМ! А тут я, начинающая, считающая себя ужасной. И меня берут на все витрины этого дорогого магазина. Одну. Для меня это было победой. Меня нашла и выбрала креативный директор ЦУМа Наташа Гольденберг, и я до сих пор благодарна ей за то, что она поверила в меня. С того момента я изменила своё отношение к себе. Если меня взяли в ЦУМ, значит, во мне что-то есть. И после того, как я появилась на всех витринах ЦУМа, в дорогущих нарядах от ведущих дизайнеров мира, началась моя модельная карьера. Это было «вау» для 18-летней девчонки из Комсомольска-на-Амуре!





- С тех пор вы привыкли к брендам и ничего другого не носите?



- Я не люблю бренды. Ношу casual. Раньше меня интересовала модная одежда, но когда я стала много сниматься, охота пропала. В жизни хожу без особого макияжа, в брюках и свитерах. Я даже начинаю нервничать, когда нужно куда-то пойти, нужно как-то гламурно одеться.

- Когда я смотрел на ваши фотографии, был уверен, что вы обожаете гламур!



- Нет, я не хожу на светские тусовки. Мне очень нравится работать, сниматься. Если это будет 24 на 7, я не против. И в кино готова сниматься круглосуточно. Хотя понимаю, конечно, что как актрисе мне нужно что-то посещать, с кем-то знакомиться.



- Но актёрское образование вы не получили?



- Я училась во МХАТе год на подготовительных курсах. И потом поступила к Сергею Александровичу Соловьёву. В Институт современного искусства. Год отучилась, а там нужно было четыре. Я ушла, мне не понравилось. Собиралась поехать в Америку, хотела там работать и учиться на актрису. А потом вернуться в Россию. Просто мне не по душе система в российских школах, когда ты на четыре года полностью пропадаешь из жизни, не можешь сниматься. Это тяжело, я уже снималась на тот момент. И когда тебя на пробы зовёт Андрей Звягинцев, а тебе в институте говорят, что нужна расписка от режиссёра…





- В фильме «Аутло» вы снялись в постельной сцене. Легко на неё решились?



- Нелегко. Изначально я должна была сниматься в белье. Но ребята сделали очень хитро, они поставили сцену на самый последний день, когда все сдружились, когда на тебя все смотрят – ну, давай! Пришлось. Красивая сцена, каких много в этом фильме-фантазии. Не уверена, что она несла какой-то особый смысл. «Аутло» многим не понравился, у нас постоянно отменяли премьеру. Просто там тема ЛГБТ. Премьера состоялась осенью 2020 года. «Аутло» был в Америке на разных фестивалях, его очень хорошо приняли. Но я запретила родителям смотреть фильм, я краснею от своей эротической сцены.





- А вы бы согласились, например, побриться наголо для какой-то роли, или выкраситься в радикальный ультрамариновый цвет?



- Если это нужно, если это интересный проект, конечно. Без проблем. Я хочу в следующем году поехать сниматься в Японию по контракту. Мне оплачивают билеты, проживание. Ты всё это отрабатываешь потом. Но в Японии сейчас тренд на очень странных девушек. Мой типаж не понимают. Они хотят девушек с андрогинной внешностью, по русским меркам, не симпатичных. И я говорю агенту, что могу коротко подстричься, обесцветить брови, сильно похудеть – всё, что угодно, чтобы попасть в Японию. Так что я готова на крайние меры ради работы в кино.

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