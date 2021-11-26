Александр Саверский: приглашая людей в красную зону, Проценко ставит под угрозу их жизни

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26 ноября 2021, 07:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Редкий исторический период обходится в нашей стране без разногласий. Западники и славянофилы, «красные» и «белые» (что неизмеримо страшнее), физики и лирики, а сегодня – сторонники и противники вакцинации.

Разногласия между последними зашли так далеко, что врачи ведущих российских больниц, включая главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко, пригласили противников вакцинации посетить «красные» зоны, реанимацию и т.п. Спецкор «АН» Александр Саргин беседует с президентом Лиги защитников пациентов Александром Саверским.

(ЭТО ИНТЕРВЬЮ МЫ ПОПРОСИЛИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ГЕННАДИЯ ОНИЩЕНКО. КОММЕНТАРИЙ АКАДЕМИКА - ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ)

- Александру Владимирович, ваше отношение к письму врачей?

- А что я могу увидеть в «красной» зоне? Я увижу там больных людей, но при этом мне не скажут, от чего и как они заболели. Покажут ли мне тех, кто был вакцинирован? Ведь мы знаем, что и они тоже болеют и умирают. Уверен, что нам покажут то, что сами захотят показать. Хочу напомнить, что Проценко сам говорил, что 70 % его пациентов погибают от внутрибольничных инфекций, так что приглашая к себе людей, он ставит под угрозу и их жизни. Я уж не говорю о том, что если «антивакцинаторы» примут приглашение, то этот визит может быть расценен как нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), поскольку посторонние лица не имеют права заходить в «красную» зону.

- Но как примирить противников и сторонников вакцинации?

- А где тут вакцинация? Ни одна вакцина не прошла трех фаз исследования, а раз не доказан вакцинирующий эффект, то почему это вообще называют вакцинами? То есть получается, что «вакцины» по документам есть, а вакцинации нет. Манипуляции и мошенничество в чистом виде. Собственно, это часть информационной войны, в которой из-за подмены понятий гибнут миллионы людей.

- На сайте госреестра лекарственных препаратов Минздрава РФ говорится, что «третий, пострегистрационный этап клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной пневмонии COVID-19 должен окончиться не позднее начала 2023 года». Пока это экспериментальная вакцина?

- Конечно. Первые сроки завершения 3-й фазы клинических исследований «Спутника V» предполагались 1 мая 2021, потом это должно было быть лето, потом октябрь, сейчас уже почти декабрь, а «Германа все нет». Я уже не говорю о сведениях про исчезновение плацебо-группы, которая привилась в страхе перед вирусом и требованием тех же кодов. А если ее, нет, как вы докажете эффективность? А как сделать вакцину от штамма, который будет через 2 года?

На вакцинах прямо написано «Данная вакцина зарегистрирована по процедуре регистрации ЛС, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Описание подготовлено на основании ограниченного объема клинических данных по применению вакцины и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение вакцины возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке».

Учитывая, что у нас нет даже эпидемии, о чем вообще речь? И можно ли считать Гостиный двор, где идет массовая вакцинация, «медицинской организацией»? И во всей этой ситуации, не имея доказательств вакцинирующего эффекта, у людей берут согласие на вакцинацию. А это - стадия эксперимента, хотя ни контроля над ним, ни страховки не существует, что является грубым нарушением закона. Получается - людей вводят в заблуждение. А откуда взялись те, кто «за»: большую часть вынудили, другим наврали, а часть людей напуганы: у нас чума, эпидемия, пандемия… Но все больше тех, кто приходят в себя.

- На всех телеканалах на многомиллионную аудиторию первой новостью идет: «коронавирус», «заболевшие», «умершие», «смерти» и - спасительная вакцина!.. У простого неподготовленного человека однозначно поедет крыша.

- Вчера один известный телеведущий выгнал меня с программы. Там присутствовали эксперты, которые даже не знают, что официально у нас нет ни эпидемии, ни пандемии. Такие эксперты… Это подтверждают письма МИДа и Роспотребнадзора, и их надо хотя бы прочесть. Причем таких писем Роспотребнадзора по субъектам РФ я видел штук шесть. И да, Роспотребнадзор эпидемию ковида не объявлял. А это лишает правовых оснований любые ограничения прав. Какие «режимы повышенной готовности»? Что это за выдумки, когда эпидемии нет? На основании чего идет ускоренная процедура регистрации вакцин и лекарств? Но эксперты и этот телеведущий закрылись в своем мирке: о, как нам страшно и ужасно, бьются в конвульсиях и пытаются сделать так, чтобы бились в конвульсиях мы все. Но это – психопатия, истерика. А я хочу жить нормально, без конвульсий, в государстве, которое хотя бы пытается выглядеть правовым и совершающим понятные мне действия.

- Видимо, за большие деньги принимать участие в реализации низкопробной телевизионной продукции – дело обоюдоострое.

- Я им так и говорю, что вообще ничего по-своему не трактую – просто обращаю внимание на факты, которые они игнорируют, но кто вам дал правовые основания для ограничения наших прав, какие еще QR-коды?! Сегодня только и слышишь: «вирус – ужасный, смертельный», но это всего лишь ОРВИ, ПЦР – такой, а потом не такой, маски сначала не нужны, потом нужны, потом опять не нужны, потом нужны всем обязательно, причем надо надеть сразу две. Я не шучу, вы знаете, что на нас по санпинам должно быть две маски - гигиеническая и медицинская? Да, дошло до такого маразма. И ведь так во всем. На моей странице в Сети сейчас уже несколько сотен коллективных видеообращений из регионов, а эксперты, которые были в студии, вообще не знают того, что происходит.

- Почему те, кто вакцинировался, боятся тех, кто не привился? Казалось бы, привился – и ходи с высоко поднятой головой, поскольку тебе теперь бояться нечего.

- Потому что они боялись изначально. Есть такой «демон страха», и если уж он пришел в человека, то в нем и живет. Мало того, он переходит из одной проблемы в другую – человек уже ищет замену проблем, привыкает к этому состоянию, у него даже физиология меняется, адреналин. Люди в панике действительно боялись одного, а теперь боятся уже другого – все время чего-то боятся, но общество не должно жить в страхе болезни – это будет больное общество. Оно сейчас такое и есть – истеричное, расколотое, разуверившееся, плохо регулируемое – это сильно больное общество.

- Знаете, у меня в семье все переболели этой болезнью, я общался с врачом…

- Я тоже переболел, и что? Это случалось и раньше, и не только со мной…

- Да я не к тому. Телефон врача мне дали родственники, которые тоже переболели, и он разрешил мне звонить практически в любое время дня и ночи. У него самого большой опыт лечения ковидных больных, и его дети работают в «красной» зоне. Очень они нам помогли, и как я ни настаивал, категорически отказались от «благодарности». Низкий им поклон, прям, словом лечат – реально!

- У меня очень много друзей среди врачей, и мне их безумно жалко, потому что они стали уже как загнанные лошади. На них сейчас свалилась ужасная нагрузка, и некоторые просто, что называется, на грани. С другой стороны, я в Интернете читаю отклики врачей, так вот многие из них говорят вполне определенно – если бы не надбавки, то мы бы уже давно ушли. Ну а раз все это было устроено за деньги, то какие могут быть претензии? И тем не менее, не стоит сильно укорять врачей, потому что виноваты те, кто все это организовал. Однако сами врачи могли бы быть и откровеннее – тогда бы мы не оказались в ловушке лжи.

- Я хочу сказать вот про что. Я рассказал этому доктору про свою знакомую, которая очень боялась ковида, просто кидалась на меня, не давала вымолвить ни слова и говорила, будь ее воля, она бы расстреляла всех «антиваксеров»! Так вот она в прошлом году ковид и подцепила, болела тяжелейшим образом и, по ее словам, чуть не умерла и до сих пор борется с последствиями. На это врач сказал мне, что иногда даже думал, что у него «начинается шизофрения», потому что тоже заметил, кто боится коронавируса – тот и заболевает.

- Это результат паники, которую сегодня создают, используя фейки. Я же говорил экспертам на той передаче: «У нас нет ни эпидемии, ни пандемии, это фейки, которыми вы пугаете людей. Ковид - это не чума!» Мне отвечают - в мире заболело 250 миллионов. Задаю им вопрос - вы хотя бы знаете, сколько в мире заболевает в год ОРВИ и гриппом? Но они не знают даже этого. Объясняю - миллиард в год.

Это – данные ВОЗ. То есть за два года обычно заболевают два миллиарда, а нас хотят напугать 250 миллионами? И что? Говорят, что смертность выше. Причины смертности вообще разговор отдельный, но даже приняв официальную версию – это даже близко не чума! Понимаете, недоверие людей строится на одной простой вещи: вот прошло уже почти два года, люди оглядываются, а как-то больных вокруг почти нет – маски есть, отдельные люди болеют, но на улицах никто не падает, в ближнем кругу мало кто серьезно пострадал, и возникает вопрос: а почему страдания от принимаемых мер намного больше, чем от самого вируса? И этой несоразмерности не скроешь.

- Вероятно, это результат инфодемии. Опять же к вопросу о СМИ – просто жалко простых граждан нашей страны, на которых все это обрушилось. Неужели нельзя давать информацию об этой болезни не так часто? А если уж взялись, то для соблюдения баланса подробно информируйте нас и о том, сколько умерло от инсультов, инфарктов, онкологии, ну и от запоев, которые все ближе и ближе! Не мне вам объяснять, что паника и боязнь делают иммунитет слабее...

- Конечно, и этого нельзя недооценивать. Стоит посмотреть на того же телеведущего…

- Нет, я не буду.

- У меня есть знакомая журналистка, нормальный, адекватный человек, у которого всегда было в порядке с головой. Я ее не видел год, приезжаю на встречу, - у нее зрачки расширены, в глазах страх, и человек реально не в себе! Она говорит, да, я боюсь, боюсь, причем повторяет это не только мне, но и в эфире. Единственное, что мне удалось у нее спросить, вы понимаете, что ковид - это не чума? Она растерянно говорит, ну да, не чума. Я предлагаю повторить это еще раз, и она повторяет рефреном несколько раз. Она реально была как закодированная, и вот я вижу, что у нее постепенно спадает этот код. После программы я предложил ей повторить это еще несколько раз, и у меня было ощущение, что я общался с загипнотизированным человеком.

- Наверное, ей надо к психотерапевту...

У нас нет столько психотерапевтов для такого количества людей, ну а декодировка им действительно нужна. И начинать надо с ответственности тех, кто это придумал.

- А как вам обращение одного известного медиаменеджера к тем, кто по каким-то причинам не вакцинируется, дескать, «задыхайтесь сами»… «ползайте» по коридорам… битком набитых больниц и т.п.?

- Это чудовищно, они вообще берега потеряли! Что это вообще такое?! Кстати говоря, у какой-то части элит пошел запрос на выход из ситуации, потому что они понимают, что это тупик. Ведь из-за этого мы можем потерять страну, тем более, помня, как Медведев недавно заявил, что надо полностью уйти под ВОЗ. А если на этом фоне учесть заявление Голиковой о том, что Роспотребнадзор будет управлять губернаторами, то получается прямая линия управления от ВОЗа к субъектам РФ, то есть потеря суверенитета страны!

- По каким признакам вы определили, что есть запрос на выход из этой ситуации и как это может выглядеть?

- Ко мне обращаются разные люди, в частности, и часть элит – посмотрите на заявление партии «Новые люди» в Госдуме, например. Оно не очень удачное, но даже сказать в той обстановке то, что было сказано, очень сложно, а говорить надо еще больше. Алгоритм завершения процесса, типа, мы победили ковид, может быть простым, как это сейчас, например, сделали в Японии. Они лишь сказали: «Этот штамм сам себя победил. Самоуничтожился и растворился».

Это прекрасная выдумка, и нам надо сделать ровно то же самое, то есть сказать, что мы победили и что последняя волна в России уже на исходе. Кстати говоря, она реально на исходе, и действительно заканчивается очередная сезонная ОРВИ. Так что этим сейчас надо воспользоваться, убрать из эфиров и Интернета упоминания о пандемии и эпидемии, убрать счетчики о количестве заболевших и умерших - и объявить о программе постковидных восстановлений. После чего, собственно, жить нормальной жизнью.

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«Своими разглагольствованиями они убивают других людей!»

Комментарий первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, главы Роспотребнадзора (1996-2013 гг.) Геннадия Онищенко специально для «АН»:

- Кто все эти люди, которые утверждают, что наши вакцины не прошли все стадии испытаний? У нас есть своя национальная система регистрации, и вакцины прошли все стадии доклинических и клинических испытаний. Если бы этого не было, ни одна вакцина не была бы допущена к применению. Сейчас уже совсем другие времена, и весь мир делает прививки Тот же Китай уже привил миллиард сто восемьдесят миллионов своих людей вакцинами, которые, кстати, они сделали позже нас.

Даже кардиохирург с мировым именем не имеет права говорить на эту тему, потому что он не является специалистом в этой области, но вдруг возникает какой-то... бывший автомобилист, который в студенчестве работал водителем на «скорой», учился в медучилище, а теперь, кажется, депутат, и он тоже смеет давать некие комментарии, потому что думает, что теперь знает абсолютно всё! И к нему тоже, кстати, обращались наши врачи, включая Проценко, и к этой девушке, актрисе Марии Шукшиной, которая несет всякую ересь! Почему она и ей подобные считают, что что-то знают в этой области?

Каждый год мы в течение пяти месяцев делаем новую вакцину от гриппа, получаем в марте вакцинный штамм, а уже в августе начинаем всех прививать. Кстати, в этом году уже успели сделать новую четырехвалентную вакцину. Во всем мире прививаются десятки, сотни миллионов человек. Ну хоть что-то бы прочитали эти люди, которые выступают против вакцинации и говорят, что вакцины не прошли все стадии испытаний! Повторяю, сейчас пришло совсем другое время. Но они вообще не знают ни времени, ни технологии, по которой теперь делают вакцины, а просто хотят попиариться и лишний раз напомнить о себе. Ишь ты, начинают тут умничать!

А ведь они должны понимать, что есть люди, которые по каким-то причинам доверяют им. Знаете, я не собираюсь давать им каких-то моральных и нравственных оценок, но ведь люди-то болеют, и болеют тяжело. И люди умирают, послушав таких вот мерзавцев - а по-другому я их и назвать-то не могу!

Если бы они видели еще хоть что-то, кроме своего пиара, то подумали бы мозгами и, может, поняли, что своими разглагольствованиями они убивают других людей. Какое нравственное право они имеют говорить на эту тему? Кто они такие? Лидеры общественного мнения? Вот и Толстой тоже начал там что-то вякать. Кто ты такой - журналист. И кто такая Шукшина – ну, актриса. А ведь если продолжать их логику, то получается, что государство врет, что оно убивает свой народ - так, что ли?! Да они просто последние мерзавцы!

Они зарабатывают себе дешевый авторитет, но при этом на их совести уже не одна сотня жизней тех людей, которые умерли, поверив им! Нашлись тут, понимаешь, специалисты, да они они вообще не заслуживают никакого внимания! Значит, все остальные преступники, в государстве - преступники, государственный орган, который занимается регистрацией, тоже преступный, а они - умные. Но ведь среди них нет ни одного специалиста в этой области, а миллионы, миллиарды людей этими вакцинами прививаются не только у нас, но и во всем мире!

Напомню, что у нас есть передвижные пункты, оборудованные по всем правилам, которые там должны быть, - и это, конечно, проверенная практика. В этих пунктах имеются все необходимые медикаменты на случай оказания помощи, если таковая вдруг понадобится. Такие пункты разрешены, наверное, уже лет двадцать, и они используются прежде всего в Москве. Их ставят чаще всего возле метро, ну и не только там.

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