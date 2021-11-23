Сергей Ерёмин: «Функциональный многоборец – универсальный спортсмен»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 ноября 2021, 10:41

Российский союз боевых искусств и Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» заключили договор о сотрудничестве.

Одним из условий соглашения является создание и реализация совместных спортивных, образовательных, просветительских проектов на территории Российской Федерации и за ее пределами.



В интервью нашему изданию президент Фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин представил вид спорта «функциональное многоборье» и поведал о его симбиозе с боевыми искусствами.



- Для аудитории «Аргументов» расскажите о Фонде «Гераклион»?



- Фонд «Гераклион» был создан в 2012 году. В следующем году мы отметим десятилетие нашей структуры. Она создавалась как некий «инкубатор» таких проектов, которые являются точкой роста. В частности, предметом нашего интереса были инновации в области функциональной силовой кондиционной подготовки. Рядом с этим направлением встала и спортивная медицина. С 2012 года мы являемся «драйверами» кроссфита как направления фитнеса. На сегодняшний день в нашей стране уже никому не нужно объяснять, что такое кроссфит. А в 2015–2016 годах это была своего рода экзотика, которую приходилось расшифровывать. Мы выросли из кроссфита и благодарны ему как направлению фитнеса (функциональному высокоинтенсивному тренингу) за то, что он подвиг нас на создание в России нового вида спорта – функциональное многоборье.



- Что такое функциональное многоборье? И какие дисциплины в него входят?



- Сегодня в России это официально признанный вид спорта, зарегистрированный в 2018 году. В 2019 году мы победили в первой национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO Awards в номинации «Лучшее событие в неигровых видах спорта».

Перед нами награждали представителей киберспорта и разного рода стартапов в этой области. Во время церемонии награждения я сказал одну фразу, которую хотел бы повторить. Именно она символизирует функциональное многоборье наиболее емко: «Мы представляем вид спорта, который позволит человеку не встать на колени перед искусственным интеллектом».

Как бы мы ни были увлечены сегодня нашими гаджетами, интернетом и соцсетями, человек остается человеком, из плоти и крови. И если не хотим потерять человеческую популяцию и цивилизацию, то должны быть крепкими и прочно стоять на ногах. «Быть готовыми ко всему» – это тот слоган, с которым начал развиваться кроссфит. Мы подхватываем и добавляем еще и то, что нужно стать лучшей копией самого себя.



Можно сказать, что функциональное многоборье – это тоже боевое искусство.

С одной поправкой – это поединок прежде всего с самим собой.

Методология тренировочного процесса и соревновательной практики функционального многоборья такова, что ты тестируешь, пробуешь свои кондиции в импровизированной, никогда не повторяющейся форме ровно так, как в бою.

В бою никогда не знаешь, с каким соперником сегодня встретишься на ковре (татами или в клетке). Один сильнее физически, другой более вынослив. Кроме того, координация, ловкость, техническая оснащенность, тактика боя – все это имеет место и в функциональном многоборье, но только в борьбе со снарядами, в тех заданиях, которые составляют методологию функционального тренинга в нашей редакции. Это мы и предлагаем взять на вооружение.



Функциональное многоборье – это то, что делает из атлета любого вида спорта, а в особенности боевых искусств и единоборств, универсального спортсмена прежде всего.

В функциональное многоборье входят практически все виды спорта, которые развивают основные человеческие качества, начиная от тяжелой атлетики и работы с внешними весами, заканчивая гимнастикой и легкой атлетикой (к примеру, разные варианты бега, причем с утяжелителями). Можно сказать, что функциональное многоборье – это квазикомплекс ГТО. Комплекс ГТО высшего уровня. Потому что те спортсмены, которые предметно и профессионально занимаются этим направлением, являются обладателями званий и разрядов и в других видах спорта: тяжелая атлетика, легкая атлетика и т. д.



Приведу пример. Эраст Палкин – один из лучших атлетов кроссфита и функционального многоборья в стране. Помимо этого, единственный обладатель бронзовой медали в возрастном дивизионе от 30 до 39 лет на CrossFit Games (неофициальный чемпионат мира по кроссфиту). Спортсмен является мастером спорта по греко-римской борьбе, мастером спорта по тяжелой атлетике и одним из первых мастеров спорта по функциональному многоборью.

Для меня такие атлеты – пример разносторонне подготовленных спортсменов, о которых и мечтал В. Ф. Краевский (отец русской силовой атлетики), памятник которому установлен в СК «Салют Гераклион».



Функциональное многоборье – оптимальный формат функциональной, силовой кондиционной тренировки, которая при правильном методологическом подходе позволяет спортсмену любого вида спорта существенно нарастить свои физиологические параметры, которые в свою очередь позволят улучшить спортивную форму, кондиции и другие показатели. Благодаря данным показателям спортсмен будет способен переносить гораздо большие объемы физических нагрузок. При этом сохранит здоровье.



К слову, как называется титул победителя CrossFit Games? Самый физически подготовленный атлет на Земле. Его не называют чемпионом мира или чемпионом по кроссфиту. Россия не та страна, которая по статусу своему и потенциалу должна находиться в бэкграунде. Наша задача объединить усилия всех, кому хотелось бы, и поставить наших атлетов на пьедестал. А когда весь мир узнает, что самый физически подготовленный атлет живет в России, тогда будем считать, что наша миссия выполнена.



- Сможет ли встроиться функциональное многоборье в программу подготовки борцов?



- Разумеется. У нас десятилетняя практика, как тренировочная, так и соревновательная, в которой участвовали в том числе и представители разных видов единоборств. Это и спортивная борьба, и другие виды – от капоэйры до карате и дзюдо.

Спортсмены, представляющие эти виды, как правило, функционально и общефизически очень хорошо подготовлены. Но нет предела совершенству. Мы создаем и предлагаем все условия для этого.

Когда смотришь на схватки борцов вольного стиля или греко-римской борьбы, видишь динамичные шестиминутные поединки, которые вызывают необходимость не только высокой технической подготовленности или тактики скоротечного боя, но и заставляют задуматься о том, какой должна быть функционалка. И посмотрите, как тренируется сегодня сборная команда, которая восходит на мировой подиум. Интернет нам позволяет наблюдать за индивидуальными тренировками самых выдающихся атлетов. Нужно сказать, что это феноменальный объем интенсивных нагрузок.



- Возможна ли переквалификация без потери качества из силача в единоборца и наоборот?



- Да. Так как универсализация – это хорошая база для последующей специализации. Функциональное многоборье создает универсального спортсмена прежде всего. А в чем он будет специализироваться и что будет лучше получаться – вопрос личных симпатий, ну и смещений акцентов на какие-либо качества.

К примеру, есть такой известный всему миру атлет – Михаил Кокляев, который из тяжелой атлетики перешел в единоборства (Михаил Кокляев – советник президента фонда «Гераклион». – Примеч. автора). Выдающийся спортсмен. Уверен, его путь в единоборствах еще не закончен. И уж точно не на том поединке, о котором все говорят. Михаил очень разносторонний спортсмен.



В основе всех физических качеств лежит сила. Сила – показатель многовекторный и разнообразный. Без этого базового показателя очень трудно говорить о том, сможет ли человек добиться каких-то выдающихся результатов.

В основе функционального многоборья – силовые дисциплины. Потому что именно они позволяют перерабатывать большой объем нагрузок. А добавлять ли этому каких-то иных характеристик – это уже вопрос методологии и тренировок.



Уверен, что универсальный спортсмен способен успешно специализироваться в других дисциплинах.

У того же Брюса Ли были выдающиеся силовые показатели. Спортсмен демонстрировал много различных упражнений, которые являлись элементами ультра-си.

Можно вспомнить атлетов старого поколения, которые будучи бойцами и гвозди в косички «заплетали», и работали с двухпудовыми гирями.



- Каким вы видите сотрудничество с Российским союзом боевых искусств? Что готов предложить Фонд со своей стороны?



- Боевые искусства – это та аудитория, которая предельно активна и успешна как на спортивных площадках РФ, так и на площадках мирового уровня.

Пользуясь случаем, хочется обратиться к этой аудитории.

Фондом «Гераклион» создана прекрасная спортивная инфраструктура, которая позволяет как минимум попробовать себя в различных дисциплинах функционального многоборья.

На площадке Международной федерации функционального фитнеса мы выиграли право проведения чемпионата мира по функциональному фитнесу 2022 года в Москве. Они по достоинству оценили наш стадион, нашу инфраструктуру и возможности, наши достижения, нашу обширную соревновательную практику. Почти за 10 лет мы провели более 150 соревнований на международном и общероссийском уровне как частная структура, без какой-либо государственной поддержки. Мы прошли довольно непростой, тернистый путь, который нас обогатил огромным опытом.

Все это мы предоставляем Союзу боевых искусств. Надеюсь, наши достижения, опыт и все возможности будут эффективно использоваться.

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