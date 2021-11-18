Политтехнолог Газенко: вместо кампании по вакцинации от ковида пора заняться реальной защитой здоровья наших сограждан

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 ноября 2021, 16:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Конечно, большинство из нас не против прививок от коронавируса, ведь вакцины, можно сказать, с незапамятных времен реально защищают нас от всевозможной заразы. Но когда материально заинтересованный чиновник, а не специалист, постоянно призывает прививаться, это не может не вызвать недоверие у некоторой части наших граждан. О том, можно ли сегодня примирить сторонников и противников вакцинации, спецкор «АН» Александр Саргин расспросил у политтехнолога, публициста и телеведущего Романа Газенко.

- Можно ли их примирить, Роман?

- Нет, нельзя, и в этом вопросе точка невозврата, на мой взгляд, уже пройдена. Единственный способ примирения - отменить всю эту «спецоперацию».

- По каким приметам ты определил, что точка невозврата уже пройдена?

- Существует вполне понятный проект далеко не субъективной российской власти, и он делается абсолютно синхронно со всем глобальным проектом. Похоже, что российская власть из этого театра абсурда никуда выпрыгивать не собирается, так что единственный способ примирения - прекратить все это безобразие.

- То есть? Что ты имеешь в виду?

- Всю эту кампанию по вакцинации от ковида - и пора бы заняться реальной защитой здоровья наших сограждан. А то на фоне катастрофического сокращения расходов на медицину вдруг откуда-то находятся средства на аттракцион неслыханной щедрости, когда государство, оптимизируя, а фактически уничтожая бесплатную медицину, загоняя тех, кто еще может чем-то расплачиваться, на платные услуги, вдруг осчастливило своих граждан как бы бесплатными вакцинами. Но они не бесплатны, поскольку оплачиваются гигантскими суммами из бюджета, то есть из нашего кармана, а государство так продолжает платить тем, кто на этом зарабатывает.

- Сегодня первой новостью на каждом канале и в каждом СМИ идет информация о ковиде, смертях (в идеале, какого-то известного человека, лучше – актера) и бесконечные призывы о вакцинации. А ведь неподготовленного человека только от таких сообщений может кондрашка хватить, и тут никакого ковида не надо.

- Само собой. Кроме того, несмотря на все заверения о том, что это будет носить добровольный характер, несмотря на все объективные и реальные данные, всё это продолжается. Недавно я провел опрос среди моих коллег, проживающих в Европе. Так вот практически в каждой стране, как под копирку, заявляется, что она лидирует по количеству смертей. Примечательно, что почти в каждой привито более, чем 90 процентов населения (практически всеобщая вакцинация), но люди продолжают заболевать и вынуждены участвовать в этом театре абсурда! Например, теперь без QR-кода они даже не могут заправить машины. Все это действительно лишено здравого смысла, и самое интересное, что простейшая логика – «если вы вакцинировались, то чего же боитесь?» - здесь уже не работает. Власти, видимо, этого сознательно не слышат, а масс-медиа очень качественно обслуживают это.

- Так что же делать?

- Пока с этим ничего поделать невозможно. Ведь раскол неизбежен среди здравомыслящих людей и тех, кто не понимают, что происходит, с одной стороны, а с другой – тех, кто вынужденно и добровольно идет на риск быть подопытными кроликами в медицинском эксперименте, который еще не завершен. Ключевое слово здесь – «добровольно», потому что последние потом никому не смогут предъявить свои претензии. Мы не знаем, будут или не будут последствия, - мы с тобой, конечно, не медики, не эпидемиологии, как, кстати, и основные деятели всей этой вакханалии. Но ведь не случайно туда набрали людей, похожих на того сварщика, которому поручили вытесать из мрамора скульптуру. Вот они и рады стараться.

- Что-то грубовато он «отсекает все лишнее».

- Да. А еще я просто напомню этим господам, что в 1915 году журналы всего мира пестрили рекламой средства от головной боли и детских пастилок от простуды, которые предлагались во всех аптеках города с объявлением «опасайтесь грубых подделок». Средство называлось «Героин» от компании «Байер». А сколько таких примеров, когда фармакологи либо заблуждались сами, либо осознано вводили общество в заблуждение! Где гарантия, что очередная панацея против очередной непонятной заразы сейчас будет спасать людей? А ведь на фоне катастрофического снижения расходов на здравоохранение нет реальной заботы государства о здоровье граждан.

- Но не противоречишь ли ты сам себе? С одной стороны, говоришь, что надо прекратить всю эту кампанию, с другой, что люди продолжают заболевать…

- Да, люди продолжают заболевать - сезонным насморком, ОРВИ, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и т.п. Человеку вообще свойственно болеть, но только сейчас в медицине как-то незаметно произошла контрреволюция, и диагноз ставит прибор под названием - КТ производства американского филиала компании «Сименс». Именно он выдает диагноз, а не врач, который сопоставляет результаты анализов. Врач же сегодня только подписывает бумажки, а вот искусственный интеллект расценивает неработающую часть легких в качестве пораженных.

Но ведь у любого нормального человека, если только он периодически не поднимается на Эверест, всегда не работает какая-то часть легких. Однако СМИ нам об этом почему-то не говорят. Так что прекратится этот раскол в обществе только тогда, когда у нас реально начнут заниматься здоровьем населения. А пока государство не защищает нас, а лишь оказывает монопольные услуги, в том числе и те, которые связаны со здравоохранением.

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