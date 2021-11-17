Актриса Ксения Маник: «Всем девочкам нужно раз в месяц поплакать»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 ноября 2021, 11:07 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ксения Маник родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «12 месяцев», «Ангел или демон», «Кухня в Париже», «День выборов-2» и др.





- Ксения, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Мне мешает. Я бы мечтала родиться в XX веке, когда красота давала возможность получать роли. Потому что сейчас тенденция такова, что актёры должны быть ближе к зрителю. Чем правдоподобнее актёр будет, не лощёный, без ботекса на лице, тем лучше. Мне часто предлагали роли женщин лёгкого поведения, потому что симпатичная, потому что есть формы. Меня это ужасно расстраивало. Это был не формат фильма «Красотка», как вы понимаете, это было нечто другое.

Хотелось бы перейти в разряд актрис, играющих глубокие драматические роли, которые коммерчески, может, и не так выгодны. Я люблю играть драму. Меня тянет в такие проекты, я хочу сыграть что-то подобное, чтобы оставить след после себя, чтобы показать глубину своей личности.



- Может, вам надо приходить на пробы ненакрашенной, в какой-нибудь спортивной одежде? Без блеска, короче…



- В прошлом году я играла спектакль, и специально накрасила себе синяки под глазами. Мне понравилось делать себя менее красивой. Но если тебя позвали на пробы, нужно понимать, что кастинг-директор уже видел, как ты выглядишь, и пытаться казаться хуже, чем ты есть, это тоже не совсем корректно.



- Вспомните о своём дебюте в кино. Это ведь был сериал «12 месяцев»?



- Да. Я попала в кино фантастическим образом. Я была на рекламных съёмках в одном заведении на Таганке. За соседним столиком сидели два молодых человека, и один из них сказал: «Девушка, можно пригласить вас в кино?» Я ответила: «Разве что на главную роль». И ушла. Но молодой человек меня нашёл, он оказался продюсером фильма. И действительно позвал в свою картину. Я получила огромное удовольствие от съёмок. Я там познакомилась с Екатериной Гусевой. Она в меня очень поверила. И я была просто потрясена тем, насколько она не вписывается в киношную тусовку.

Часто на съёмках люди спорят, ругаются, причём ругаются матом, это, кстати, очень распространенно. Катя же - воспитанная, статная. Она никогда не позволяла себе опаздывать, никто никогда её не ждал. Она очень располагала к себе. Всегда приятно находиться рядом с такими людьми и чему-то у них учиться.



- Вы некоторое время танцевали в балете «Тодес». Почему ушли оттуда?



- Я очень мечтала попасть в «Тодес». И Алла Духова меня сама выбрала. Но когда я оказалась там, я поняла, что не смогу пахать 24 часа в сутки. Когда ты занимаешься делом своей жизни, ты не считаешь часы. А когда это не твоё дело, тебе тяжело. Я могу на съёмочной площадке сутками сидеть в ожидании выхода в кадр. И, снимаясь, забываю обо всём. К сожалению, между мной и «Тодесом» этой «химии» не произошло.





- А что было интересного на проекте «Топ-модель по-русски», в котором вы участвовали?



- Это был бесценный опыт. Я окунулась в атмосферу детского пионерлагеря. 18 девушек поселяют в одной квартире и заставляют жить вместе. Нужно отдать должное, у нас был достаточно дружелюбный сезон, все друг друга поддерживали. У нас заранее была договорённость, что мы не устраиваем разборки на камеру. Мы не пытались пиариться за счёт каких-то скандалов. Старались всё решать, когда камеры были выключены…



- Вы снялись в картине «Ангел или демон». Верите в потусторонние силы, в предсказания, предчувствия?



- Я верю, например, в сны, в то, что через сны мы можем общаться с нашим бессознательным. В нашей голове есть ответы на все вопросы. И они приходят в виде знаков или в виде снов. Просто надо уметь с этим обращаться.





- С вами были какие-то случаи, связанные с потусторонними силами?



- Однажды мне подарили куклу, которую сделали с меня. Не вкладывали в это ничего плохого. Я поставила куклу на полочку и ушла из дома. Возвращаюсь и обнаруживаю, что кукла лежит посреди комнаты с оторванной левой рукой. Причём дверь в комнату закрыта, и коты, которые у меня жили, никак не могли туда зайти. Я не могла понять, как кукла очутилась на полу, и кто мог оторвать ей руку по локоть. Я сильно испугалась…Часа через два я падаю в ванной и разрываю осколком стекла левый локоть. Это случилось в час ночи, и я шла пешком с кровоточащей рукой до ближайшего травмпункта. Меня зашили, и всё закончилось нормально. Но как тут не поверить в потусторонние силы?



- Вы гламурная девушка? Вам нравится гламур?



- Я не гламурная, но стильная. Понятие «гламур» сейчас приобрело некий негативный оттенок. Я люблю одеваться хорошо, слежу за тем, как одета. Потому что мне это доставляет удовольствие. Но я не сноб, я не «брендовый» человек. Мне не важно, откуда вещь. Если она мне идёт, я её буду носить.





- То есть, вы не гоняетесь за брендами?



- Как любой девушке, мне нравятся какие-то бренды, но я специально стараюсь не пестрить яркими логотипами, это некрасиво.



- Вы шопоголик?



- Нет, я не шопоголик, хотя люблю ходить по магазинам. Глобально я покупаю себе что-то новое два раза в год. Бывает, ситуационно, если я что-то вижу, и мне это бросается в глаза, я померю, пересплю с этой идеей. И если утром буду помнить, как я хорошо в этой вещи выглядела, я её обязательно куплю. У меня нет ни одной вещи в гардеробе, которую я не ношу. Я не покупаю вещи просто так, лишь бы купить. Если я покупаю, я уже знаю, с чем я буду это носить, с какими сапогами и так далее.





- Какие качества вы цените в мужчинах?



- Я ценю спокойствие. Ценю мужчин, которые понимают тонкую натуру женщины. Не то что идут у неё на поводу, а просто дают женщине то тепло, внимание и поддержку, которые ей необходимы. Я ценю мужчин, которые терпят женские слёзы, потому что всем девочкам нужно хотя бы раз в месяц поплакать.



- Какое у вас было самое экстремальное путешествие?



- Я снималась в клипе известного рэпера Левана Горозии «Океан». Это был июль, мы вылетали из Москвы при температуре плюс 35 градусов, а на Камчатке, куда мы прибыли для съёмок клипа, было 14 градусов, температура воды – градусов 5. В тяжелейших условиях Леван проявил себя настоящим мужчиной. Он по натуре – вожак. Мы жили на острове, передвигались на лодке. У нас была сцена, где мы потерпели кораблекрушение, и вот мы в океане, пытаемся спастись. Пришлось реально лезть в холодную воду. В гидрокостюмах, конечно, но всё равно приятного мало. И потом негде согреться, на безлюдном пляже мы поставили маленькую палатку, но не было источника электричества, чтобы включить теплодув.

Что интересно, нам помогли браконьеры, которые в это время ловили рыбу под икру. Они предоставили нам свой браконьерский домик, где мы смогли согреться и скоротать время до следующей сцены. Это были физически очень сложные съёмки, которые длились около 36 часов. У меня никогда таких длительных съёмок не было…



- Вы снимались в картине «Кухня в Париже». Что занимательного было в Париже?



- Я снималась в Москве, а не в Париже. Играла ассистентку героя Олега Павловича Табакова. Он, конечно, мэтр. Он уже был в таком преклонном возрасте и не выходил на репетиции. За него репетировал статист. Но когда Олег Павлович входил в кадр, внезапно, как по мановению волшебной палочки, он превращался в молодого человека, у него горели глаза. И эта его трансформация восхищала.





- Есть у вас в мире какой-нибудь «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?



- Да, это мыс Фиолент в Севастополе. Там мне было сделано предложение выйти замуж, туда я летала и беременной, и уже с детьми. Фиолент для меня – абсолютно райское место. Энергетически лучше для меня места нет. Там потрясающий мыс, ты сидишь на обрыве и смотришь вниз, как летают чайки, встречаешь там рассвет, закат. Это великая красота природы, когда ты забываешь обо всех проблемах, видя, как совершенен наш мир.



- Сколько раз вы там были?



- Да уже больше десяти раз.





- Вы сыграли в комедии «День выборов-2». Весёлые были съёмки? Как взаимодействовали с ребятами из «Квартета И»?



- Конечно, это было весело. «Квартет И» - они феноменальные. И они такие не только на камере, но и в жизни. Плюс снимал мой знакомый режиссёр Александр Баршак, с которым я работала в «12 месяцах». Он всегда создаёт на площадке очень тёплую атмосферу. Больше всего я подружилась с Леонидом Барацем. Оказалось, что мы вообще соседи. Однажды я выхожу из дома, я тогда жила на Ходынском поле, и встречаю Леонида. Он спрашивает: «А ты что здесь делаешь?» «Я здесь живу», - отвечаю. – «И я здесь живу». Оказалось, мы живём в одном доме.



- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграме?



- У меня около 14 тысяч подписчиков. Наверное, надо заниматься инстаграмом больше, не нужно пренебрегать современными методами обретения популярности. Однако я стараюсь наоборот исключить интернет из своей жизни, даже поставила специальную программу, чтобы больше пятнадцати минут не сидеть в инстаграме. Я за живое общение, за чтение книг, прогулки по городу. Я ценю жизнь, и мне хочется получать от неё настоящие впечатления!

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