Максим Аверин: Думаю, что я фаталист по жизни

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 ноября 2021, 22:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Безумно обаятельная, немного ироничная, но удивительно притягательная улыбка — визитная карточка Максима Аверина. Совсем недавно услышала от своих коллег: «Подустала от этой улыбки Аверина... Как включаю телевизор, а там… Аверин со своей фирменной улыбкой!» И что же в этом плохого? Улыбок не бывает много! А так ли все легко и просто в жизни позитивного актера Аверина? Может, именно за этой улыбкой скрывается нечто… тайное? Возможно, позитив и легкость — некоторые атрибуты защиты? Но от кого? Вот об этом и еще, еще, еще о многом я спросила самого Максима Аверина.



- Максим, ваша улыбка одних очаровывает, а других, простите... слегка раздражает. Эта ваш «фирменный знак» или …

- Я фаталист! И к жизни со всеми ее радостями и неприятностями подхожу философски. Да, с улыбкой. А что мы можем изменить? Есть Некто там... наверху, который знает все, что со мной будет! И он управляет моей Судьбой. И сопротивляться этому глупо. Помню, мне однажды мама сказала: «Сынок, ничего не бойся и улыбайся!» И это стало моим девизом. Я не буду ныть, жаловаться, страдать! А буду улыбаться, работать и двигаться вперед!

- Максим, создается впечатление, что вы не тот человек, который спокойно почивает на лаврах... Вы постоянно в поиске! Новые роли, телевизионные шоу и даже попробовали себя в роли учителя! Не много ли?

- В самый раз. Вы еще забыли упомянуть театр и моноспектакли. Мне совершенно не «прет» от былых заслуг. Мне интересны новые проекты, съемки, роли. Мне скучно сидеть на месте. Да, я использую каждый шанс. И это правильно. Шанс дается каждому, но нужно быть к нему готовым. Я готов всегда! И он наступал. Что я делал для этого? Ничего! Я не ходил и не выпрашивал ролей... Не пользовался связями и не искал нужных людей. Я работал. И шанс оценил это (смеется).

- Вы трудоголик!

- А я всегда себя называю — творческий разнорабочий! Например, театр и кино — две разные специфики. И мне это интересно. Я служу в театре «Сатирикон», но и снимаюсь! У нас есть правило в театре; если другая работа мешает тебе полностью отдаваться служению, то избавься от нее! Но мне интересно все! Шоу на ТВ, работа на радио, писательская деятельность, кино. Как я совмещаю? Иногда снимаюсь ночью, а уже в десять утра на репетиции! Днем записываюсь на радио или шоу... Успеваю! И даже иногда могу выспаться! А недавно я был в Америке и проводил мастер-классы студентам театрального. И это меня зацепило! Мне важно делиться своими знаниями! Ну не консервировать же это в себе?

- А личная жизнь? Она вообще у вас существует?

- Естественно! У меня прекрасная мама, которая заботиться обо мне, есть ее супруг, брат, племянники. Этого мало?

- А вы находите на них время?

- Конечно! Вот недавно купил маме квартиру рядом со мной. Более того, обустроил ей быт! Это тоже требует время.

- А расскажите о своей маме. Видимо, оно много значит для вас…

- Вы правы. Я действительно мамин сын. Мы с ней связаны невидимыми нитями. Совершенно уникальная женщина. Мамочка у меня сильная, самостоятельная, эмоциональная и прекрасная! Представляете, женщина, которая родилась с одним легким, но курила долго как паровоз! Естественно, врачи запрещали ей, но... Врачи запретили ей рожать, но она с улыбкой родила двух прекрасных сыновей! Вот вам и характер! И сейчас она полна энергии!!! Слегка за «50», а вышла замуж и счастлива. Она живет и любит жизнь!

- Вы очень востребованный актер. А есть у вас свобода выбора? Например, в кино.

- Да, популярность дает свободу выбора. Но для меня важно, чтобы человек после спектакля не сказал: «Мило я провел вечерок!» Это неправильно. Человек должен пережить эмоции, захотеть идти в театр! Когда я играю на сцене, снимаюсь в кино, то мысль у меня только о зрителе. Искусство должно возвышать людей. В жизни много бед и несчастий... Согласны? А если и в театре… пусто… то где и как ему получать релакс?

- С театром все понятно. Но есть сериальное мыло…

- Я уж точно в таком не снимаюсь! Например, сериал «Глухарь» считаю отличной историей из жизни «ментов». Там человеческие отношения, правда жизни и ирония. Работать мне было интересно. Более того, люди «западали» на этот сериал. Помню, смотрю по ТВ интервью Сергея Юрского и слышу, что он смотрит эту картину и положительно отзывается о ней! А это же настоящий МАСТЕР! Я позвонил ему, поблагодарил за добрые слова. Приятно! Приятно!

- Согласна. Мне лично нравится сериал «Склиф»…

- Вот видите! И не только вам. Как можно не любить таких самоотверженных врачей? Чем он отличается от других «медицинских» сериалов? Динамикой, искренностью и … прекрасными актерами. Ценны человеческие отношения без фальши. Мы и не думали снимать седьмой сезон, но...писали люди, ждали продолжение. Думаю, что новый сезон ничем не уступает старым. Сколько страстей! Сколько эмоций!

- У вас консультанты были из «Склифа»?

- Да. Практически все консультанты из «экстренной больницы». Но снимали мы точно не в «Склифе». Нашли пустой заводик недалеко от Москвы, все оборудовали и… вперед! Но мой герой Олег Брагин — образ собирательный. Я готовился серьезно к этой роли: наблюдал за врачами, даже копировал их… Полежал в палате, поглядел, как проходит операция… Я вживался в роль. Для меня важен персонаж, которого я играю. И должен сыграть отлично!

- Максим, вы часто в своих моноспектаклях говорите о любви. У вас все «начинается с любви». А что для вас любовь?

- Для меня это жизнь. Я не люблю вздохи под луной, но люблю жизнь… во всех ее проявлениях. Вообще, я человек очень любвеобильный!

- Простите, и до сих пор свободный? Вы предпочитаете любовные отношения, но без обязательств?

- И кто такое сказал?

- Я просто домысливаю… Интересно же! Популярный, интересный, обеспеченный мужчина и, простите, один!

- Так ставить вопрос нельзя?

- Хорошо! Спрошу конкретно: у вас есть дама сердца?

- Есть! Но она девушка которая совершенно не любит публичность и не имеет никакого отношения к искусству.

- И на том спасибо! А что вас может не устроить в женщине?

- Навязчивость… наверное… Иногда можно устать от отношений. В определенный период наступает момент, когда тебе хочется быть постоянно рядом с человеком, но… Есть же и другие обязательства, например, работа, близкие люди… А тебе в этот момент говорят: «Не уходи! Ты стал только моим!» И что делать? Да, любовь присутствует, но невозможно только сидеть рядом и смотреть в глаза. Я никогда не смогу объяснить человеку, что мне нужно на спектакль! Что работа у меня на первом месте, а на втором моя мама, а девушка уже… на третьем… Это сложно объяснить, но так получается! Да, я люблю свою работу, но не «прусь» от нее… Но она есть! Я не могу не заскочить к маме! Да и не хочу я присуждать любимому человеку «место». Мужчина и женщина должны чувствовать друг друга, помогать, уважать, а не устраивать драматических сцен. Вот так порой все и заканчивается.

- Как-то вы сказали, что нужно жить не оставляя черновиков. Поясните.

- Нужно жить здесь и сейчас! А чтобы это было в удовольствие, то работать, работать, работать над собой. Мы порой живем в кредит, откладываем отношения в долгий ящик. А еще мы любим жить прошлым или будущем. Люди, живите настоящим и тогда придет прекрасное будущее. Мы с вами разговариваем и это уже ценно. Потом этого уже не будет! Появится другое. И не стоит ждать чего-то от кого-то! Нужно работать над собой, ошибками, любить, страдать, путешествовать. Нужно полюбить себя и этот прекрасный мир.

- Максим, а если бы вы не стали артистом, то кем бы…

- Только артистом! Я, видимо, родился артистом. Ну не думал я о профессии космонавта, таксиста, учителя. Помню, что стал заниматься «марками»... Надоело! Решил, что спорт меня порадует… Нет! Две недели походил в спортивную секцию и бросил. Я знал, что буду артистом. Ну, если что-то случится, то, поверьте, занятие себе найду. Не хочу об этом. Лучше!!! УЛЫБНЕМСЯ!!!

- Максим, вы прямо философ. Много, много говорите, но конкретики мало.

- Я же артист! (улыбается)

- А что для артиста Аверина его гонорары? Например, в долг даете приятелям?

- Сейчас уже нет. Деньги портят любые хорошие отношения. А мне это зачем? Самая большая статья моих расходов — путешествие! Да, мне мало 24 часа, но если выкрою время, то отдохну прекрасно. Да, это может быть море, а может и музей... Люблю балет и классическую музыку! Люблю ходить в театры и наслаждаться прекрасной игрой Мастеров. А могу почитать любимого Владимира Маяковского… Мне все интересно! Я живу полной жизнью! И вам этого желаю!

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