«В этом отборе к ЧМ сборная имеет шанс победить только с Карпиным»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 ноября 2021, 19:38 Петр ЧЕРНЕНКО

Тренер ФК «Ростова» Михаил ОСИНОВ о решающем мачте сборной России с Хорватией, в котором россияне уступили – 1:0.

- С окончанием отбора, Михаил!

- С окончанием игры, которая запросто могла стать победной. Не стала, увы, вы сами все видели. Был несчастный случай – гол в свои ворота. Но даже несмотря на то, что мы не сумели выйти на ЧМ с первого места, сборная России показала великолепный результат, кто бы что мне не говорил.

- До матча верили, что сборная сможет победить и выйти из группы с первого места?

- Дело не в этом – верил я или не верил. По ходу турнира, ни у одной сборной в мире не было такого количества травмированных, как у сборной Карпина. Ни в одной сборной не было такой ротации состава. И вообще ни в одной другой сборной не было так много других обстоятельств «против», и так мало – «за». А Георгиевич все равно добился результата.

- Когда отборочный турнир сузился до одного матча и нужно было просто не проиграть хорватам, сборной стало легче или наоборот сложнее?

- Я бы не сказал, что все решилось только сегодня, в одном матче. Побеждать нужно было во всех предыдущих поединках, с чем сборная и справилась. А вот то, что сразу три соперника по группе у нас были по объективным показателям выше сборной России – такого отборочного турнира к ЧМ я не помню. Это сейчас мы оглядываемся на матчи России со Словакией и Словенией с высока. После побед над ними по-другому на эти матчи и не посмотришь. Но ведь объективно, оба соперника перед стартом были сильнее России. Они не только располагались выше в рейтинге. Но и по стоимости игроков были солиднее. Суммы, составляющие стоимость футболистов, сразу в трех командах этого отборочного цикла к ЧМ были выше, чем в сборной России. Другие бы европейские сборные хоть раз, но дрогнули бы. Но только не танцующая и поющая команда Карпина. Эта команда взяла и справились. Георгиевич взял и справился! Но мне понравилось не меньше, как он сделал это. Без былого пафоса Черчесова. Без разговоров о «долге», «службе», «патриотизме». Люди потанцевали под веселенькую песенку: «Валера!». Мне это понравилось не меньше…

- Но кто-то возразит, в предыдущих матчах сборной просто везло, а в решающий момент везение покинуло ее…

- Ну, а кто спорит? Повезло не повезло. Но мы вообще-то про футбол с вами сейчас говорим. В нем в принципе без везения ничего серьезного никто никогда не добивался. Но и не в одном же везении дело.

- Верите, что сборная сумеет в марте пробиться через сложнейшее сито отбора?

- Зная Георгиевича, даже не сомневаюсь в этом! В этом отборе к ЧМ сборная имеет шанс победить только с Карпиным. Может, отбор и на пользу пойдет – сборная только окрепнет от них.

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