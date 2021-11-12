Алена Яковлева: Актеры – люди из другой жизни

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12 ноября 2021, 19:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Актриса Алена Яковлева «заработала» свою популярность тяжелым трудом, несмотря на то, что она дочь самого «Ипполита». По словам актрисы, такое звездное родство – повод к пристальному вниманию зрителей.



- Алена, ваш отец потрясающий актер Юрий Яковлев. В детстве вы чувствовали себя, что вы не такая, как все? Что вам позволено больше, чем вашим сверстникам?



- Совершенно нет. А почему я должна была чувствовать, что не такая, как все? Из-за отца? Дело в том, что родители разошлись, когда мама была мною беременна. Папа мой всегда нравился женщинам, а после роли князя Мышкина в "Идиоте" популярность была огромная, и поклонниц было предостаточно. Мама была женщиной гордой и простить измены отцу не могла. Так что я всегда, конечно, знала, что Юрий Яковлев мой отец, и всегда носила его фамилию, но в детстве, юности встречались редко. Как это бывает у детей: кто из родителей "далеко" того и ждут, тем и восхищаются. Помню, что я всегда с нетерпением ждала звонка отца. Но сама просто боялась ему звонить. А когда встречались с ним, то это был праздник, волшебство. Конечно, папа всегда помогал мне, решал сложные вопросы. Например, когда я пошла в первый класс, то отец "похлопотал" и устроил меня в школу, куда ходили дети дипкорпуса. Но все же больше он для меня был артист, чем отец. Да и в одиннадцать лет мы с мамой уехали в ГДР, где работал мамин муж и мой отчим журналистом-международником, так что и встречаться с отцом не было практически никакой возможности.



- А на желание стать актрисой повлиял ваш отец?



- Видимо генетика (смеется). Конечно, то, что папа мой артист сыграло немалую роль. Мне казалось, что актеры - люди из другой жизни. Стать актрисой была моя мечта. Но мама и отчим совершенно не поддерживали эту идею. А дочкой я была послушной и поступила в МГУ на журфак. Училась, кстати, совсем неплохо. И даже "устроилась" в студенческий театр при МГУ, где руководил Роман Виктюк. Мне очень нравилась такая принадлежность к "актерству". Сейчас представлю: какая нагрузка была! Но и училась, и в театр бегала, и даже общественную нагрузку вела. На ней и погорела. Комитет ВЛКСМ факультета поручил мне сводить студентов-иностранцев в музей Советской армии, но мне это показалось совершенно не интересно, и я пригласила их посидеть в кафе. А на следующий день меня вызвали и влепили выговор, да еще запретили играть в студенческом театре. Вот такое наказание. Но я была девушкой изобретательной и поступила в другую театральную студию при журфаке, и даже получила роль... дочь Бабы-яги. Видимо, желание стать актрисой у меня было настолько сильным, что на третьем курсе набралась смелости и заявила маме, что буду поступать в театральный. Решила и точка.



- Решили и поступили. А как же уговоры мамы?



- Я женщина довольно упрямая. И уговорить меня бывает сложно. Мама это знала и решила мне "помочь". Дело в том, что мама хорошо знала некоторых преподавателей из Щуки, и обратилась к одному из них, что бы меня прослушали. Мама была убеждена, что у меня ничего не получится, и меня отговорят быть артисткой. Но дело обернулось иначе. Меня прослушали и сказали, что всего тринадцать мест и мне будет сложно поступить, потому что многие приходят с подготовительных курсов. Но я рискнула. И поступила. Хотя до самого последнего момента не была уверенна, что поступлю... Даже документы из МГУ не забирала. И, кстати, так и училась в двух вузах. На лекции ходила в театральный, а на журфаке только сдавала сессию два раза в год.



- Годы студенчества - прекрасная пора. Многие вспоминают их с теплотой...



- У нас был очень талантливый курс: Максим Суханов, Даша Михайлова, Таня Яковенко, Саша Самойленко... Было очень весело и интересно. Я еще и комсоргом была. А комсомольские собрания обычно проводили у меня дома. Иногда покупали бутылку водки и закуску. Так и проводили. Но при этом и учились хорошо, и сессии сдавали, а главное, что все "горели".



- А как вы попали после училища в театр Сатиры? Вас пригласили?



- Никто меня никуда не приглашал. Пошла сама. Обычно, студенты на последнем курсе показываются во все театры. И наш курс не исключение. Но я решила, что обязательно "покажусь" в театре Сатиры. Туда было невозможно попасть, но я решилась... А вдруг... Пришла, прочитала отрывок из "Вешних вод"... Помню, что на мне было очень красивое синее платье с открытыми плечами... оно мне и помогло... После прослушивания мне сказали, что супруга режиссера театра Плучека - Зинаида Павловна увидев меня в открытом платье сказала: "Какие плечи!" Видимо, это было "решающей точкой" (смеется).



- Вам приходилось работать с такими мэтрами, как Андрей Миронов, Юрий Васильев. Они не только прекрасные актеры, но и харизматичные мужчины. Соблазна не было?



- Какой соблазн?! Работая на одной сцене с Андреем Александровичем Мироновым я думала только об одном: как не оконфузиться. Я молодая, неопытная... А рядом такие звезды. Да и Андрей Александрович любил подшутить надо мной. Помню, пришла на какой-то юбилей в жутко модных красных лосинах... Он как увидел "такую красоту" так и сказал: "Господи, как гусь лапчатый".



- Вы красивая женщина, удачливая актриса... Вы счастливая женщина?



- Несомненно. Я это точно знаю!



- Благодарю.

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