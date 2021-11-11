Игорь Маменко: Могу и с друзьями посидеть за рюмочкой

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 ноября 2021, 16:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Артист разговорного жанра Игорь Маменко считает, что у коллег по цеху не должно быть «злобной» конкуренции и зависти, а к жизни следует относиться с юмором, конечно, в «разумных» пределах. Впрочем, истина в словах Игоря Маменко есть!

- Игорь, вы закончили цирковое училище, а как вас «занесло» на сцену?

- Да это была моя вторая мечта. Почему вторая? Да я с детства мечтал стать хоккеистом. Но я вырос в цирковой семье: папа был акробатом и даже работал каскадером в фильмах (фильм «Человек-амфибия» - прим. авт.), и понятно, что выбор у меня был невелик. И я поступил в эстрадно-цирковое училище. Но всегда мечтал выступать на сцене «юмористом». У меня просто неплохо получалось подшучивать над знакомыми, и благодаря Коле Лукинскому моя мечта сбылась. Однажды я был у него в гостях, мы сидели, разговаривали и я сказал, что очень хочу попробовать себя на эстраде. И он меня поддержал. Предложил подготовить вместе номер и выступить. И мы выступили с юмореской «Солдат и прапорщик». Вот так и пошло…

- Не боялись провала?

- А я и по сей день волнуюсь перед выходом на сцену. И совершенно не важно, где я выступаю: столичный зал или небольшой в провинции. А первый свой выход я помню отлично… Меня аж бил озноб, все было, как в тумане, но рядом был Коля, который придавал мне уверенности, и постепенно страх мой улетучился. И после концерта я сразу же позвонил жене и полный восторга сказал с гордостью, что у меня три человека взяли автограф.

- Игорь, всегда хотела спросить вас о хобби… Говорят, что ради рыбалки вы на многое способны…

- Очень люблю и рыбалку, и охоту. Что бы не случилось, но каждое лето я выкраиваю несколько дней и уезжаю в Карелию. Там совершенно изумительные места для такого отдыха. А если уже совсем загружен работой, то еду на дачу в Сергиево-Пасадский район и там «отвожу душу».

- А с друзьями посидеть за рюмочкой…

- Иногда можно. Люблю попить хорошего пива или хорошего вина, но могу и водочки выпить. Но сразу скажу, что если меня настырно просят рассказать анекдоты, то я этого не делаю. Но это касается не моих друзей… С друзьями я просто отдыхаю.

- Как вы можете себя охарактеризовать? Например, щедрый и т.д.

- Ну… добрый, веселый, спокойный.

- Какая из ваших привычек действует вам на нервы?

- Да нет у меня дурных привычек. Хотя я человек очень требовательный, иногда бываю занудным.

- Вы человек сентиментальный?

- Думаю, что да. Иногда смотрю лирические фильмы и запросто могу прослезиться.

- Игорь, а среди артистов возможна искренняя дружба? Если можно, то скажите честно.

- У меня есть друг Коля Лукинский и Сергей Гармаш. Приятельские отношения со Светой Рожковой. Мы все из одного театрального мира. А с коллегами по «Аншлагу» у меня ровные, спокойные отношения. Да, я считаю их своими приятелями, и у нас нет конкуренции. Возможно, что это зависит от человека… Я предпочитаю «добрый мир».

- В вашем «мире юмористов» принято помогать друг другу?

- В чем помогать? Одолжить денег? (смеется) Так мы вроде все обеспечены. Вот Коля Лукинский мне помог в карьере. И я сейчас могу помочь. Да и мне помогают…

- Вы когда-то поменяли профессию акробата на юмориста. А вдруг вам захочется стать драматическим актером или певцом…

- Между прочим у меня неплохой голос. И петь я люблю, но в эстрадные певцы не пойду. А что касается «драмы»… Можно подумать. Но пока мне никто не предложил сняться в фильме, и у театральных режиссеров я не нарасхват. Но если предложат… почему бы нет?

- Пожалуй, вы один из немногих артистов, которые не дают повода для сплетен. Как вам это удается?

- Все просто! Если ты человек публичный, то смотри и думай, что делаешь! И живи честно, с совестью!

- Благодарю.

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