Актриса Яна Гладких: «От сильной любви никуда не денешься»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 ноября 2021, 12:01 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Яна Гладких окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мачеха»,«Краплёный», «Куприн», «Взрослые дочери», «Отличница», «Филатов», «Пищеблок» и др. С 5 ноября в онлайн-кинотеатре KION идёт показ сериала «Чиновница», где Яна Гладких играет одну из главных ролей.





- Яна, что у вас за роль в «Чиновнице»? Какой характер у вашей героини?



- Я играю следователя, которая охотится за главной героиней – чиновницей, её играет Виктория Толстоганова. Более того, мы делим с ней одного мужчину. Моя героиня – сложный персонаж, её тема – одержимость любовью.

- Некоторые ненавидят чиновников как класс. У вас какое отношение к чиновникам?



- Я с недоверием отношусь ко всему, что говорят и делают чиновники. Так уж сложилось. Это не значит, что среди них нет добросовестных людей, но я, скорее, не поверю словам чиновника.





- Что было неожиданного и сложного на съёмках?



- Я в жизни дружу с режиссёром «Чиновницы» Оксаной Карас и с оператором-постановщиком нашего проекта Сергеем Александровичем Мачильским. Поэтому съёмки прошли прекрасно, в удовольствие, мы хорошо друг друга понимали. Мой основной партнёр – Артём Быстров, мой друг, мы вместе учились в Школе-студии МХАТ, он был на несколько курсов старше. С артистами, которые играли главных героев, я тоже приятельствую. У нас была крепкая дружная компания, и всё прошло отлично.



- А с Викторией Толстогановой у вас было много общих сцен?



- Не очень, поскольку я за ней гоняюсь, а она от меня убегает. Особых пересечений не было. Но те сцены, которые у нас есть, мне очень нравятся. Наши с ней героини - две сильные женщины, они воюют очень изощрённо.



- В сериале ваши героини воюют из-за сильной любви. А в жизни вы боитесь сильной любви?



- Сильная любовь на то и сильная: сколько от неё не бегай, никуда не денешься. Это как рок. Кстати, тема одержимости и невозможности ничего сделать с чувством, которое отвергают, есть и в сериале «Чиновница».



- Сериал, грубо говоря, про взятки. А вы бы в жизни смогли дать взятку?



Мне тут недавно в поликлинике намекнули, что хорошо бы, мол, дать «на лапу». Но я даже поначалу не поняла намёка. Я так редко с этим сталкиваюсь. Только когда вышла из кабинета, до меня дошло. Меня это так расстроило, было омерзительно.



- Как можно искоренить коррупцию? Может, просто отрубать руки?



- Руки? Как сказано в Коране? Ну и ну. Нет, я гуманист, против насилия. Поэтому отрубание рук не считаю хорошей мерой. И вообще, предполагаю, что людей не пугает мера наказания, потому что у нас закон как дышло. Куда повернул, туда и вышло. Коррупция – это сеть знакомств, которая многими годами формировалась на уровне разных структур. И надо эту сеть как-то радикально ломать, чтобы что-то изменилось. Но это точно не вопрос 5-10 лет.





- В «Чиновнице» предлагается какой-то метод борьбы с коррупцией? Или там только обозначено явление?



- В сериале достаточно ясная позиция, и она говорит, что выход из ситуации – личный выбор каждого. По совести. Эта история о том, что можно ждать, что кто-то что-то поменяет в глобальном смысле, но выбор всегда за тобой. Давать не давать, брать - не брать.



- С кем из маститых актёров старой школы вы играли на сцене или снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Своей первой учительницей на сцене я считаю Нину Ивановну Гуляеву, с которой мы играли в моём первом большом спектакле в МХТ имени Чехова «Дворянское гнездо». Гуляева – супруга Вячеслава Невинного, она на тот момент проработала в МХТ 50 лет. Нина Ивановна была кладезь театральной традиции. Она много мне дала в профессии. Это трудно переоценить.





- Как вы восприняли приход в МХТ в качестве худрука Константина Юрьевича Хабенского? Вы с ним пересекались по работе?



- Да, мы работали вместе. Я совершенно счастлива за наш театр, это замечательно.







- Сбор труппы с Хабенским уже был?



- Был, но меня, к сожалению, на нём не было. Потому что мы с Сергеем Васильевичем Женовачем с обоюдного согласия не продлили договор. Посмотрим, что будет дальше.



- Но вы хотите остаться в МХТ?



Да, конечно. Я очень люблю этот театр и хотела бы продолжать там работать. Конечно, я занята в кино как актриса и режиссёр, но я без театра не могу. Я очень люблю театр.



- Какой вы были в детстве, в юности? Какими молодёжными течениями увлекались? Может, были готом или рокером, например?



- Я была рэпером, танцевала хип-хоп, каталась на скейте. Это была моя субкультура. Рок прошёл мимо меня, панки тоже. Я слушала рэп.





- А сейчас вы способны на радикальные поступки? Скажем, побриться наголо для какой-то роли?



- Это не проблема, если крутая роль. Побриться или покраситься в синий цвет – запросто. Для меня проблема какие-то изменения с весом. Худеть, полнеть. Пока меня, слава богу, об этом не просили. Худеть ерунда, но полнеть я не представляю, как это. У меня такая конституция, что я даже не понимаю, возможно ли это. У меня с детства заточенность на спорт, на поддержание хорошей формы, на то, что надо быть всегда подтянутым, собранным.



- Вы сидите на какой-нибудь специальной диете?



- Нет, я не сижу на диетах. Съёмки – самая лучшая диета.



- Чему вам приходилось специально обучаться для той или иной роли?



- Я очень часто играю каких-то правоохранителей, полицейских, следователей, и уже выяснила всё, что мне нужно знать для этой деятельности. Причём, я играла правоохранителей в разных эпохах – в 50-х и в наши дни.



- Почему вам дают подобные роли? Может, вам форма к лицу?



- Говорят, что к лицу. Я и сама так считаю. В сериале «Отличница» форма мне особенно нравилась.



- Вы сказали, что играли в спектакле «Дворянское гнездо». Вам нравится носить длинные платья, корсеты, шляпки? Или это неудобно?



- У меня много спектаклей из эпохи XIX века. Я очень люблю исторические костюмы, это вообще праздник для любой актрисы – исторический проект. Невероятно красиво! Другое дело, что всё эти наряды нужно уметь носить. И это отдельная часть профессии.





- А корсеты на вас туго затягивали? Было такое, что не продохнуть?



- Нет, зачем же, я ведь сама себе не враг. В профессии артиста, особенно в театре, главное - дыхание. Зачем перетягивать себя корсетом так, чтобы ты потом не мог вздохнуть?



- Вы модница? Следите за модой?



- Раньше нет, но последнее время, я почему-то стала ужасной шмоточницей. Мне стало важно, как я одета, как себя в этом чувствую. Люблю наряжаться. Кажется, это случилось после родов. Может, происходит какая-то гормональная перестройка? Вот, например, никогда в жизни не носила белое, яркое. Предпочитала чёрное. Сейчас ношу сплошь белое, раньше у меня не было ни одной такой вещи.



- Вы шопоголик?



- Терпеть не могу большие торговые центры. Хожу в отдельные магазины, конкретно и целенаправленно.



- Вы сыграли в сериале «Куприн», вообще много играли в классике. Кого из русских писателей тянет перечитывать снова и снова?



- Вряд ли я сейчас буду перечитывать Достоевского, потому что в юности перечитала все по несколько раз и наверно пресытилась. Та же история у меня с Цветаевой, например. Мой любимый поэт в юности, а сейчас - как отрубило. Но с удовольствием почитала бы Гончарова и Толстого. Здорово, что есть писатели, которые не устаревают. И, беря в руки их книгу, ты знаешь, что она будет очень актуальной.





- Вы какие книги читаете – электронные или бумажные?



- Нет, не могу читать электронные книги, исключительно бумажные. Я могу послушать книгу, но редко. Предпочитаю держать её в руках, перелистывать, что-то подчёркивать.



- В каких жанрах вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?



- Точно нет. Правда, я снималась в подобном сериале «Пищеблок», но у меня была такая комедийно-лирическая нагрузка. Я не вижу себя в фильме ужасов. В фантастике, в сказке да. Но ужастики и триллеры – не моя история. Даже если будет хорошая актёрская компания. Ужастики я не чувствую, и сама такие фильмы не смотрю.



- Над чем вы сейчас работаете как режиссёр?



- Я сняла восьмисерийный фильм для онлайн-кинотеатра KION, он называется «Amoremore», вот сейчас монтирую. Возможно, он выйдет следующим летом. Наш проект про полиаморию. Полиамория - это такая система этических взглядов, которая допускает, что человек может одновременно любить нескольких. То есть, ты можешь строить полноценные романтические, глубокие отношения с несколькими партнерами, при условии осведомленности и согласия всех участников. Эта тема впервые рассматривается в нашем кино. В сериале играют Саша Урсуляк, Андрей Бурковский, Юра Чурсин. Картину мы снимали два месяца в Москве.





- А от чего вы больше получаете удовольствия – быть актрисой или режиссёром?



- Это разные профессии, я и то и то люблю. В сериале «Amoremore» я была вынуждена сама снимать и сниматься. Было очень сложно. Но в итоге всё благополучно закончилось. Мне нравится роль, которую я там сыграла.



- Что делает успешной актёрскую карьеру – талант, красота, трудолюбие, везение, удача?



- Нет рецепта. Но я знаю точно, что много значит удача. Потому что талантливых, одарённых и способных людей много. Но не всем выпадает шанс.

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