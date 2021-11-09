«Ангел-хранитель» актрисы Ольги Павловец

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 ноября 2021, 14:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет особого секрета, что журналист «поймал» удачу тогда, когда его собеседник… созвучен с ним. Именно. Когда интервью перерастает в самый обычный разговор, когда не замечаешь минут, но главное – возникают «нескончаемые» темы. Вот такой, пожалуй, разговор состоялся у Балтийского бюро «Аргументы Недели» с актрисой Ольгой Павловец: глубина, интеллигентность, умение слушать и слышать… Да и темы были не совсем обычные – мистика, медиумы, психоанализ, взгляд на судьбы и будущее людей…

- Ольга, недавно прошел на ТВ мистический сериал «Тайна Лилит», где вы сыграли одну из ведущих ролей. Не опасно ли было «погружаться» в тайны сознания, подсознания и затронуть ту, другую сторону жизни-смерти?

- Я понимаю вас. Моя роль была «отдалена» от всего мистического – роль следователя. А это значит, что у моей героини было несколько скептическое отношение ко всем мистическим тайнам. Я не думаю, что мы «зашли» глубоко в тему «сатанизма», например… Конечно, это тонкая грань, и с ней надо быть очень осторожными. Мне кажется, что съемочной группе это удалось. Что происходит у человека на его подсознании? Сложно сказать. Мозг человека, увы, изучен очень и очень мало… И все, что происходит за гранью нашего понимания – некий эксперимент. У меня есть свое восприятие жизни, реальное представление о мире, о людях, о нравственности. Вы знаете, я много читаю книг на подобные темы, анализирую. Мне интересно наблюдать за людьми, за их судьбами. Да, это все мне помогает и в работе. Я никогда бездумно не подхожу к роли, а с глубоким анализом, умением фильтровать, если так можно сказать, позитивные и негативные моменты. Я не могу сказать, что роли не оставляют в моей жизни свой след. Нет! И если актер говорит, что он вышел на съемочную площадку и просто сыграл, а потом «вышел» и забыл, то я в это не верю – любая роль учит актера чему-то, а иногда и меняет жизнь.

-Ольга, мне в душу запал другой сериал с вашим участием – «Ангел Хранитель». Вы сыграли главную роль в замечательной, на мой взгляд, семейной саге. Вера Ангелова… Сколько в ней силы, мужества, нерастраченной материнской любви. Сильная женщина со своей трагической судьбой. Образ Веры вам лично близок?

- «Ангел-хранитель» - один из любимых моих сериалов. Что касается Веры, то я очень люблю свою героиню. Я с благодарностью и удовольствием вспоминаю эти съемки: замечательный актерский состав, прекрасный режиссер Макс Демченко. Да и ответственность на нас лежала огромная – семейная сага. История жизни не одного поколения, почти весь ХХ век. Что для меня Вера? Это женщина со стержнем, с верой, с любовью к своим корням, близким, к отчему дому. Она все практически взвалила на себя, чтобы сохранить свое родовое гнездо, семейные ценности. Это и есть Ангел-Хранитель. Да, порой она была не слишком «мягкая», не гибкая в отношениях с людьми, но разве могло быть иначе? Разве без этих качеств характера моя героиня смогла бы сохранить то, что дорого семье Ангеловых? Я думаю, что на таких как Вера и держится мир.

- Ольга, а может не стоит быть сильной женщиной в жизни? Мужчины не очень любят, когда дама излишне самостоятельная. Возможно, силу свою лучше «спрятать». Как вы считаете?

- Сильная, слабая женщина… Какой быть лучше? А я не знаю. Честно. Я в жизни человек самостоятельный… Вот подумала, а насколько комфортно быть сильной или слабой женщиной? Думаю, что это индивидуальный выбор. Смотря, какой мужчина рядом. Для меня важно взаимопонимание, уважение друг к другу. Конечно, бытовые вопросы тоже немаловажны: когда мужчина только «стоит» на кухне, а женщина выступает в роли добытчика, то это, на мой взгляд, не совсем правильно… Но и если она будет диктовать свои условия, давить на близких, то ничего хорошего не получится. Взаимоуважение, которое основано на чувствах – прекрасно.

- Оля, вернемся к «Ангелу-Хранителю», уж очень мне полюбился этот сериал. Что самое сложное было на съемках?

- Я повторюсь, что временной период. А это значит, что моей героине почти 90 лет в конце сериала. И нужно было не только сыграть, но и «присутствовать» в серьезном гриме. А на него уходило очень много времени: приезжала очень рано на грим, с моего лица снимали слепки, делали силиконовые накладки… Но это того стоило.

- Хотела спросить вас еще об одном главном герое сериала – волке, который приходил в имение, когда наступали тяжелые времена. Конечно, это была собака?

- Да, но в ней была и волчья кровь. Волчья собака. Я помню, что с ней постоянно был кто-то рядом, «охраняли» ее, чтобы… не хулиганила…

-Оля, вы востребованная актриса, постоянно снимаетесь. Не устаете от творческих командировок?

- Нет. Я люблю творческие командировки. Более того, мне интересно, когда проект долгоиграющий, а не, четыре, например серии. Только привыкнешь к партнерам, сдружишься, а уже и финал. Если честно, то я всегда с удовольствием погружаюсь в рабочий процесс… И люблю, когда ты присутствуешь постоянно «на съемках»: если, например, каждый вечер возвращаться домой, то это как-то тебя «выдергивает» из рабочего процесса, приходится долго «настраиваться»… Нет, думаю, что творческие экспедиции просто необходимы.

- Оля, вы счастливая женщина? Если бы была возможность, то что бы вы изменили?

- Ничего. Все идет так, как и предназначено. Да, я счастливая женщина, которая ни о чем не сожалеет.

- А у вас есть Ангел-Хранитель?

- Ой… Возможно, что и есть. Я вот так не задумывалась, но… бывали случаи, когда кто-то там отводил беду от меня…

- Оля, в каких сериалах мы вас скоро увидим?

- В моем любимом – «Тайны следствия». Очень, очень люблю этот сериал, съемочную группу, Питер. Я там опять играю юриста… Кстати, параллельно снимаюсь еще в одном сериале, где играю следователя… называется «Борщи»… Видимо, такая у меня «судьба».

- Благодарю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости