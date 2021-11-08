Ги Форжэ: «Мы обязаны следовать указаниям Правительства»

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 ноября 2021, 18:55 Наталья Копосова

Фото: tennisnet.com

После прошедшего при закрытых трибунах турнира 2020 года в нынешний 2021 год «Публика вернулась в большом количестве. И после рекордного 2019 года, когда было продано более 140 000 билетов, и закрытого турнира прошлого года, в этом году мы продали 120 000 билетов. Это исключительный показатель», — отметил директор турнира Ги Форже на своей завершающей турнир пресс-конференции, в рамках которой корреспондент «АН» поднял вопрос, волнующий многих российских теннисистов и их болельщиков сегодня.

- Сегодня в мире тенниса много разговоров по поводу будущего турнира Большого шлема в Австралии, в связи с требованиями организаторов о вакцинации участников. По вашему мнению это справедливо? Как это может повлиять на ТОП-10, ТОР-20 игроков с учетом того что есть взаимно непризнанные вакцины?

- Это экстремально деликатный сюжет. Будь то АТР или игрок, каждый должен следовать протоколу разных правительств. Мы не можем что-то поменять, даже если, помня о последних двух турнирах «Ролан Гарроса» мы бы и хотели. Однако мы обязаны следовать тому, что направлено властями в документе, где они нам советуют, а иногда и обязывают. Я не могу комментировать решение австралийских властей по управлению санитарным кризисом. У них есть хороший результат, который, как я полагаю, они хотели бы сохранить. Мы знаем, что это было очень сложно для игроков в прошлом году. Сегодня по моим ощущением они определяют политику в отношении управления санитарной ситуацией в штате Виктория, которая отличается от остальных штатов Австралийского государства. Все это чрезвычайно сложно. Я знаю, что АТР сегодня прилагает максимум усилий для того, чтобы найти компромисс и убедить игроков уважительно отнестись к правилам, которые будут определены в штате Виктория.

- Могут ли другие турниры Большого шлема, например, «Ролан Гаррос» последовать этому принципу?

- Я думаю у нас нет выбора. Французские турниры сегодня вынуждены следовать правилам которые нам предписывает Правительство. Я не эксперт в научной или медицинской области и тем более не Президент. Сегодня мы пытаемся гарантировать Министерству спорта и Правительству через санитарный протокол, установленный и на «Ролан Гарросе» и в Берси, с регулярным контролем игроков максимально минимизировать риск кластера. Оценивая прошедший этап я думаю, что мы применили хорошую стратегию. Конечно, в этом году мы не были расстроены фактом продажи на «Ролан Гаррос» всего 95 тысяч билетов за 15 дней. Сейчас тенденция в которой развиваются события скорее неплохая. Думаю, что Australien open функционирует приблизительно так же, в зависимости от ситуации предлагая игрокам те условия протокола которые они считают разумными. Ну а дальше каждый волен выбирать участвовать или нет. Каждый волен решать по поводу вакцинации. И если кто-то опасается или сомневается он волен самовыражаться как хочет, как например в США в баскетболе. Но существуют правила, которые нужно уважать и те кто примет участие в Australien open будут обязаны следовать протоколу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости