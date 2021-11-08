Олимпийский чемпион и тренер по боксу Александр Лебзяк: В России стали обращать внимание на единоборства

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8 ноября 2021, 12:17 Юрий Мильчинский, Источник: Инстаграм Юрия Мильчинского

Фото: личный архив

Олимпийский чемпион, директор «Центра развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк рассказал «АН» о состоянии российского бокса, сложностях работы тренера, а также о своем отношении к единоборствам среди женщин.

Тренеры – выходцы из советской школы.

- Недавно вас избрали руководителем федерации бокса Московской области. Какие перед вами теперь стоят задачи?

- Главная задача — популяризация бокса. Хочется, чтобы спортсмены из Московской области росли и показывали хороший результат. Последние пять-семь лет Подмосковье лидирует среди российских федераций бокса. У нас есть победители и чемпионы во всех возрастных категориях на международных соревнованиях. На олимпийских играх чемпионов пока нет, но призеры есть всегда. На последней Олимпиаде это Андрей Замковой, Земфира Магомедалиева. Впереди у нас еще много побед.

- Сколько человек в Подмосковье занимается именно боксом?

- Приблизительно 7-7,5 тыс. человек.

- Какого они возраста?

- Младшие юноши — это 11-12 лет, 13-14 — средние юноши, 15-16 лет — юноши, 17-18 — юниоры, 19-22 — молодежь, 23-40 — мужчины. А также девушки и женщины.

- А в каком возрасте обычно приходят на бокс в первый раз?

- В моей Академии начинают с 6-7 лет. Но я советую родителям отдавать детей сначала на дзюдо, плавание, акробатику. В бокс лучше приходить лет в 10-12.

- То есть нет ничего плохого в том, что дети, пришедшие на бокс, ходили на гимнастику чуть ли не с пеленок?

- Да, все верно. Потому что много раз мы сталкивались с тем, что мальчикам, которые начали заниматься боксом слишком рано, к 17-18 годам – когда у них уже более 200 боев за плечами – все это надоедает, и они бросают.

- Будучи олимпийским чемпионом, как вы оцениваете наш российский бокс?

- Во всем мире бокс вырос. На мой взгляд, на это повлияла советская школа, приверженцами которой мы являемся. Тренеры, которые сейчас руководят юношами, юниорами, мужчинами да и женщинами — выходцы из советской школы бокса. Это очень грамотные люди, которым действительно можно доверять.

- Тренеры советской школы бокса – кто они?

- В основном это те спортсмены, которые выступали за Советский Союз, а потом ушли на тренерскую работу. Союз развалился, а они остались в своих странах и поднимают бокс. Все-таки скелет один — советский. Понятно, что у каждого человека есть свои задумки, свое видение.

Работаю спортсменом.

- Есть ли сейчас у спортсменов стимул развиваться? Я имею в виду материальный.

- С приходом нового руководства Федерации бокса России за первое место на чемпионате России дают 5 миллионов рублей и машину. Думаю, для ребят это неплохой стимул.

- Это еще советская система...

- Финансы — это не советская система. У меня есть фотографии 1996 года, где я — чемпион России, у меня в руках кубок и 100 долларов. Это был мой призовой фонд. Cпасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он обратил внимание на спорт высших достижений. Он сам спортсмен и все понимает. Я очень благодарен, что у нас в стране обращают внимание на спорт.

- На единоборства.

- Да, в частности, на единоборства. Сейчас есть такая профессия и работа – спортсмен.

- И в трудовой книжке так написано?

- Да. Я за это получаю деньги. Но тренироваться надо усердно. Государство в нас вложило всё. Наша задача — отдать государству, отблагодарить его. Ведь сборы, соревнования, поездки, экипировка — это всё огромные деньги. Наша задача выступать и показывать хорошие результаты. Я всегда говорю, что ты можешь проиграть, но, когда ты выползаешь с ринга, ты не должен стыдиться, смотря в глаза зрителям, потому что ты сделал все от тебя зависящее.

- Как известно, некоторые профессиональные боксеры пытались открыть свои фитнес-центры, всевозможные школы бокса и так далее. Но получилось далеко не у всех. А вам удалось основать Академию, как это?

- Огромное спасибо Ирине Александровне Винер-Усмановой, Алишеру Бурхановичу Усманову и Антону Винер — это компания «Химки групп», которая всё это сделала и отдала нам управление.

- Сколько сейчас ребят занимается в Академии?

- Около 250 детей. В нашей Академии есть социальные группы. Да, есть и платные, но как только мальчик входит в тройку призеров Московской области, мы сразу переводим его на обеспечение. Также мы выдаем воспитанникам перчатки и шлемы, им нужно принести только шорты, майку и кроссовки.

- Сложно было начинать свое дело?

- Я очень благодарен своей семье. Без них я бы не справился, не потянул бы такую махину. Тренировочным процессом занимаюсь я, всем остальным — они.

Высказался резко, но не жалею.

- Поговорим о том знаменитом видео с Олимпиады, которое до сих пор помнят ваши поклонники и просто любители бокса, когда вы были главным тренером России по боксу.

- Я был зол.

- Да, надрыв почувствовали все. Как вы оцениваете свой поступок через время?

- На мой взгляд, наши ребята должны всегда болеть друг за друга, поддерживать. Тогда у нас не было дружной команды, не было единства, все были разрозненные. Мне было тяжело все это видеть.

- Вы же знаете такое высказывание: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер»?

- Да.

- Не хотелось ли поменять состав сборной?

- Нет. Я бы, может, поменял несколько человек, но уже как есть.

- То есть вы сделали все, что могли?

- Может быть, я резко высказался. У меня уже были инциденты до Олимпийских игр.

- Не жалеете?

- Нет, нет! Я жалею о том, что ребята не восприняли мои слова. Они могли выступить лучше, но они проиграли. Они потом это поймут, но время уже ушло.

- Проходят ли у вас сейчас какие-то международные турниры? В каких соревнованиях участвуют ребята? Расскажите о Кубке Иосифа Кобзона.

- Что касается моих ребят из Академии, то они пока участвуют только в турнирчиках, так как у нас очень много детей еще маленьких. Мы участвуем в первенстве по юниорам, по юношам Московской области. Пока только в Подмосковье. Если смотреть более глобально — это Федерация бокса Московской области, куда уже входят юноши, юниоры и взрослые, поэтому нет ни одного соревнования, где мы не участвуем.

По поводу Кубка Иосифа Кобзона — это Всероссийский турнир памяти Иосифа Давыдовича. Спасибо огромное Сергею Михайловичу Данилову, семье Кобзона и Анзору Иосифовичу Аксентьеву. Это турнир на присвоение Мастера спорта России. Если выигрываешь — получаешь звание мастера спорта России. Тут самое главное — корочка. Мы проводили уже второй турнир, в следующем году будет третий. В принципе, ребята дерутся хорошо. Главное — какие бои: красивые, некрасивые, хорошие. Скажу, что на первом турнире, что на втором — ребята бьются. И призовой фонд 50, 30, 20... тысяч рублей.

- Хоть мотивация есть.

- Деньги — не главное. Несколько человек меня спросили, сколько же будут платить за первое место. Я им говорю: «Ребят, вы боксируете не за деньги. Вы боксируете за Мастера спорта. Это самое главное».

- Конечно.

- Мы будем увеличивать сумму по возможности. Я считаю, что этого достаточно. Более того, ты получаешь звание Мастера спорта России.

- Получается, Академия сейчас полностью на ваших плечах? Это и хозяйственные дела, и огромное помещение…

- Да! 2800 квадратов.

- Ого, ничего себе!

- У меня здесь гостиница на 7 номеров.

- То есть приезжают сюда…

- Да, приезжают сюда. Плюс, если я вижу хорошего мальчика, – я его заберу. Пока он здесь живет, я его смотрю, обкатываю, и по результатам уже решаю, что дальше.

- Вы к этому относитесь с понимаем, потому что сами издалека.

- Да, я сам из Магаданской области. Федерация бокса Магадана заключила договор со школой-интернатом, где хороших ребят с Чукотки, из Магаданской области собирали, и вот мы здесь жили, учились и тренировались.

- Все-таки спорт как был, так и есть – шанс стать человеком!

- Я, знаете, шучу как?! У меня папа был шахтером-взрывником: сперва работал на угле, потом на золоте. Это очень тяжелый труд! Отца заваливало даже (еле выжил). Я в шахте был 2 раза и понял, что каким бы сильным я ни был, я бы не справился, поэтому, лучше золото добывать на ринге!

- Наши отцы были крепкие ребята!

- Да! Это дети войны: у меня папа 39-го года, мама 41-го, поэтому так.

- Намечаются какие-то турниры в ближайшее время?

- В этом году уже нет. Сейчас мы будем смотреть чемпионат мира, в Сербии будет проходить. А в следующем году начинается ЦФО, Московская область, чемпионаты России по юношам, по юниорам, по молодежи, по женщинам, по девочкам. Знаете как?! Одно закончилось – второе начинается!

Если женщины хотят, то пусть занимаются.

- Каково ваше отношение к женскому боксу?

- Я могу сказать, что в свое время, когда женский бокс включили в Олимпийские игры, я вообще был против этого, но потом все переосмыслил. Кто бы ни завоевал медаль, мужчина или женщина, – это медаль для страны. Поэтому, ну если девочки хотят, то это минус нам…

- А девочки очень хотят!

- Очень, да! На самом деле, я скажу, что девочки даже усерднее тренируются, чем мальчики! Поэтому я так же шучу – это минус нам, мужчинам, что женщины пошли в бокс. Но женщины хотят быть наравне с мужчинами. Ну раз хотят, пускай занимаются, что делать?! Я не против.

- Женщины сейчас и в профессиональном боксе выступают!

- Да.

- В вашей карьере был один профессиональный бой…

- Да, в 2001 году.

- И, как я понимаю, вы не захотели стать профессионалом. С чем это связано?

- Мне было уже 32 года – я наелся боксом. Если бы мне было лет 25, может быть, я бы и ушел в профессионалы, но когда тебе 32…

- Сложно?

- Сложно выиграть. Например, Европу еще можно выиграть, а выиграть мир – это уже тяжело, знаете! И все-таки я такой человек, что я принял решение… Я хотел почувствовать, что это такое. Почувствовал, но понял, что надо измерять свои силы – есть время раскидывать камни, есть время собирать. Я свои уже все собрал, поэтому тот опыт, который у меня есть, я решил отдавать детям.

- А в любительском боксе есть долгожители?

- На сегодняшний день самый старый — это Слава Яновский — олимпийский чемпион 88-го в Сеуле, и я. Нам было по 31 году, но тогда действовало ограничение по возрасту до 32-х лет, потом сделали до 34-х. Я выиграл Олимпиаду в 31 с половиной. На следующую Олимпиаду я не попадаю, поэтому и ушел. Сейчас возрастное ограничение 19-40 лет, поэтому, если ребята чувствуют себя прекрасно даже в 35, 36, 37, – почему нет?! Тем более, если чувствуешь силы, любишь это дело и пока не хочешь тренировать (потому что это тяжелая работа, неблагодарная). Меня спрашивают: «Легче, когда боксируешь, или когда тренируешь?». Когда боксируешь. Так как ты отвечаешь только за себя. Тренер все-таки ответственен за всю команду.

- А есть какие-то международные контакты? Вот вы ездите, допустим, в тот же Казахстан – для обмена опытом?

- Конечно. Я дружу со многими федерациями мира.

Очень много международных соревнований провел у себя в Академии.

- В Академии?!

- Да, в Академии! У меня два зала: один тренировочный, другой универсальный. На 3-м этаже стоит олимпийский ринг, у меня 132 официальных места. Если неофициально еще кресла поставить, тогда человек 250 спокойно вместятся. Я уже провел турниры: Россия – Армения, Россия – Узбекистан, Россия – Эстония. Упор на детский спорт: на юношей, юниоров.

- С удовольствием приезжают?

- Да. Они у меня здесь проживают. Последняя встреча была в феврале: Московская область – сборная Армении по юниорам. Ну, мы победили, конечно. Хотя среди юношей победили узбеки.

- Сильные? Советская школа!

- Да, и что мне понравилось – они 2 дня добирались на поезде, и приехав в обед в Академию, их первый вопрос был: «А когда мы будем тренироваться?». Вот это меня поразило! Я говорю: «Ребята, вы отдохните, а завтра мы начинаем». А они сразу хотели! А наши… Есть такое выражение у А. В. Суворова: «Чем больше условий, тем меньше храбрости».

- Он аскет еще тот! Знатный.

- Да. Современная молодежь привыкла к прекрасным номерам, залам, но тогда места для храбрости уже нет. Мы в свое время тренировались в подвалах, где кровь, пот, батарея течет.

- Какие основные проблемы на ваш взгляд надо решать в первую очередь в Федерации Подмосковья?

- Нужна популяризация, массовость нашего вида спорта. Конечно, проблем очень много. Но мы их будем решать.

- Как попасть в Академию?

- Просто приходишь! Первая тренировка – бесплатно. Тренер смотрит, в каком ребенок состоянии и определяет, в какую из групп его записывать.

Обращаюсь к родителям – отводите своих детей в спорт! В любой: бокс, борьба, дзюдо, плавание, волейбол и т.д. Большинство моих друзей – люди, с которыми я познакомился, когда занимался спортом. Я всегда говорю своим спортсменам-ребятам, что алкоголь и наркотики – тюрьма или смерть! Все! Третьего не дано! Спорт – это здоровый образ жизни, поездки и много друзей по всему миру! Спорт – это стимул, поэтому занимайтесь!

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