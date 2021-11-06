Даниил Медведев: «Все увидят кто именно будет в Австралии играть»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 ноября 2021, 23:43 Наталья Копосова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня со счетом 6:2, 6:2 Даниил Медведев в полуфинале обыграл Александра Зверева на традиционном парижском теннисном турнире в Берси. И завтра в финале встретится с Новаком Джоковичем.

В рамках послематчевой пресс-конференции Даниил Медведев ответил на вопросы корреспондента АН.

- Ваш воздушный поцелуй недоброжелательной части публики на стартовом матче турнира впечатлил даже Патрика Муратоглу, - тренера Серены Вильямс. "Новый Даниил", - написал он в Инстаграме. Вас вернувшиеся трибуны так сильно беспокоят?

- Нет, мне здесь приятно играть. Просто в этом матче не знаю почему, может болельщики выпили, может поставили, может просто болели за Илью, но очень мешали играть. Перед подачей вообще не пойми что кричали, когда я выиграл последнее очко плюс до этого подал две двойные. Это было не особо приятно и поэтому после игры, так как к этому нечего было больше добавить, я послал им воздушный поцелуй, означающий: я победил спасибо вам.

- Завершается сезон и возможно уже в этом сезоне Вы сможете стать номером 1 в мировом теннисе. И это уникальный момент вашей жизни попадает на непростую ситуацию с Австралией open и новыми требованиями организаторов турнира. Новак Джокович пока не стал подтверждать своего участия в этом турнире, ответив, что хочет дождаться официальной информации. А Вы уже решили? Ведь российским спортсменам, так же как китайским - еще сложнее, - нужно принимать решение не только вакцинировать или нет, но и чем вакцинироваться.

- Да, у меня уже все решено, если можно так сказать. Я единственно пока не раскрываю всех подробностей. До турнира я говорил и согласен с Новаком, что не считаю нужным скрывать любые свои медицинские показания: будь то вакцина, будь то травма бедра, травма плеча, - или что-то еще, из-за того, что любая информация может дать преимущество твоему сопернику. В какой-то момент я понял что ты от этого выиграть нечего не можешь и поэтому в этом нет никакого смысла. Единственно, что я по этому поводу говорю это то, что хочу сыграть в Австралии и то, что с их требованиями все предельно ясно: только те люди, которые вакцинированы, смогут сыграть там. Поэтому все увидят кто именно там будет играть.

- На кортах Вы сказали что хотели бы встретиться с Новаком. Почему?

- Уже в связи с тем, что это тот кого я смотрел по телевизору, когда был совсем юный. Первая встреча была на Кубке Дэвиса. Это был волшебный момент. Я не знал еще, что будет у меня в карьере даже если у меня всегда была высокая планка. Ты ничего не можешь знать заранее. И я себе сказал что нужно использовать момент, нужно попытаться его победить. Тогда у меня не получилось, но я взял один сет. После каждого матча, который мы играли, те в которых он побеждал, или те в которых я побеждал, подавляющую часть времени он был номером 1. Играть с ним это всегда невероятное ощущение и мне оно очень нравится потому что это большой вызов. Когда меня спрашивают до турнира как ты видишь матч с Новаком я отвечаю, что мы еще далеки от этого и если встретимся, то только в финале и это будет означать что мы оба хорошо провели турнир. И остается последний шаг, как в этот раз, и я очень рад буду его увидеть завтра на поле.

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