Политтехнолог Газенко: А кто установил лимит революций в России?

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3 ноября 2021, 20:11 Александр Саргин

Фото: ia-centr.ru

Крупнейшие британские компании отказываются от руководителей с дипломами Оксфорда и Кэмбриджа. Сегодня восемь из десяти топ-менеджеров получили высшее образование в вузах, не входящих в топ-30 лучших в мире. Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил о вопросах нацуправления с публицистом, режиссером и политтехнологом Романом Газенко

- Сегодня крупные западные корпорации все охотнее принимают на руководящие посты людей вне зависимости от наличия диплома.

- Отказом от дипломированных специалистов, подготовленных в системе классического образования, IT-корпорации подали очень серьезный сигнал национальным системам управления, которые формировались в этих университетах. Им теперь не нужен не только «офисный планктон» или биржевые брокеры, поскольку их могут заменить машины, им не нужны национальные системы управления, и этот знак они подали всему миру. И деньги теперь можно не печатать, потому что достаточно прибавить несколько нулей в системах, которые находятся под их контролем. Капиталистическая система вертелась в схеме «реальный продукт — реальные деньги — реальный труд», а теперь эти составляющие стали виртуальными. Это то, что нельзя намазать на хлеб, во что нельзя сесть и поехать. Но именно эта пустышка обрела наивысшую ценность, а подлинные ценности обесцениваются.

- Кто же является основным выгодоприобретателем?

- Именно IT-корпорации, которые потребляют и извлекают прибыль из главного продукта под названием «эмоции». По сути, они их продают. Люди фактически покупают себе настроение. Затраты на производство такого продукта минимальны, поскольку люди сами производят его. Мало того, сегодня даже деньги фактически перестали быть физической величиной. Последний оплот классического капитализма - это фондовый рынок, то место, где торгуют акциями, но и он уже находится под контролем машин.

- Но ведь и в нашей стране элиты хотят, чтобы было как на Западе.

- Для нашей страны, которая усердно вписывается в западную модель, это означает, что афтершоковые волны от такого незамеченного землетрясения придут к нам очень быстро. А если ведущие мировые корпорации фактически объявили о глобальной политической трансформации, то до нас это обязательно дойдет.

- Ты имеешь в виду «оптимизационную топку», о которой недавно говорил. Но в каком обличье этот процесс может проходить у нас? Ведь у России всегда свой путь, причем не всегда бескровный.

- Об этом и речь. Но свой ли путь у России сейчас? Она благополучно вписывается во все глобальные доктрины, причем ценой жизни и благополучия собственного народа, ценой его будущего. Например, в деле оптимизации образования и здравоохранения мы уже давно не идем своим путем. Ну а разве наш путь - «дело» дебилизации населения? Более того, что бы ни декларировалось официально, Россия, сидя в глубочайшей демографической яме, готова вписаться даже в такие глобальные доктрины, как сокращение поголовья населения.

- Но если системы нацуправления будут заменены и там, и у нас, удастся ли нашему условному «командиру» удержать штурвал в зоне такой турбулентности?

- Единственный путь - это опора на так называемый глубинный народ, на наше глубинное национальное самосознание, которое пока еще не уничтожено. Это тот самый глубинный народ, который голосовал на референдуме за сохранение Советского Союза, который, несмотря на государственную риторику, за ветровыми стеклами своих грузовиков возил портреты Сталина и Высоцкого. И, согласно Конституции, источником власти в нашей стране является тот самый глубинный народ. Властям надо научиться смотреть на себя его глазами, слышать и понимать то, что говорят люди.

- Люди уже высказали свое мнение во время голосования по поправкам в Конституцию, а у нас на это отвечают присутствием на федеральных каналах Дани Милохина и Бузовой. После этого и я сам задаюсь вопросом, зачем тогда ходил и голосовал?

- Люди голосовали за приоритет отечественного законодательства над зарубежным и дали российскому руководству мандат доверия на то, чтобы наконец-то двинуться своим путем. Но ведь это не используется. Я был одним из тех, кто яростно выступал за это голосование, но, как и остальные, оказался обманут. Властные элиты ведут себя как Хоттабыч: произнесли заклинание - и думают, что будет по их велению и хотению. Но ведь отсутствие у них инструментов, воли и способности объективно оценивать реальность не исключает кровавого сценария разрешения внутрисистемных противоречий.

- Руководство говорит, что мы исчерпали лимит революций.

- Неужто? А кто поставил этот лимит? И не надо успокаиваться тем, что народ сейчас находится в апатии. Напомню, что непосредственно перед Февральской революцией 1917-го года, о которой сейчас все доблестно забыли, Министерство внутренних дел Российской империи регистрировало «полное завершение революционной активности». Но это было лишь самоуспокаивающим фактором. Никто не подумал о том, что это был идеальный штиль перед идеальным штормом.

- Я все думаю, что руководство выжидает, балансирует, что у него есть информация обо всей картине мира. Может быть, так оно и пытается вырулить?

- Вопрос - на кого опирается верховная власть? Если она опирается на так называемую элиту, которая уже давно вписана во все эти международные схемы и не является национальной, это не благо для страны. Они называют себя «стратегической элитой». А ведь у этой элиты напрочь отсутствует стратегическое мышление, и они не могут подумать даже о собственных капиталах, которым уже давно не место на Западе! Их там давно предупредили: «Ребята, если вы не обоснуете легальность денег, нажитых вами «непосильным трудом», то распрощаетесь с ними!» Так что если власть опирается на элиту, которая не может прогнозировать развитие ситуации даже на полтора хода вперед, то это беда.

- Есть ощущение, что медленно, но верно началось обновление той элиты…

- В любом случае сейчас можно предсказать достаточно активную замену элитарного слоя для поддержания устойчивости системы под названием Российская Федерация. Я говорю, о замене политического топ-менеджмента, в том числе и регионального. Но ведь за этим должно следовать нечто большее, нежели поменять одного регионального руководителя на другого, не меняя всю систему. Иллюзии – это пустышки, за которые придется заплатить самую высокую цену.

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