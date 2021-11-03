Актриса Яна Чигир: «С любовными проблемами я пойду не к магу, а к психологу»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 ноября 2021, 11:44 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Яна Чигир родилась в Ленинграде. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Маршрут», «Мачеха», «Кружева», «Наш домашний магазин», «Дневник доктора Зайцевой», «Метод Фрейда», «Станица», «Анна-детективъ», «Грогги», «Звоните ДиКаприо!», «Презумпция невиновности», «СеняФедя», «Балабол», «Идеалистка», «Медиатор» и др. 8 ноября на телеканале ТВ-3 выходит мистический сериал «Любовная магия», где Яна Чигир сыграла одну из главных ролей.

- Яна, что у вас за роль в сериале «Любовная магия»? Какой у вашей героини характер?

- Я играю Риту, подругу главной героини Галы – женщины-мага. Они случайно встречаются во взрослой жизни, они вместе учились в университете. И эта встреча их сближает. Мой персонаж мне очень нравится. Рита – искренняя, живая женщина, но, к сожалению, у неё ничего не складывается в личной жизни. Но она очень хочет найти свою любовь, и на протяжении всей картины предпринимает самые разные и неожиданные действия, чтобы добиться счастья. Часто терпит неудачу, переживает, расстраивается, но всё равно накручивает себе локоны, улыбается и пробует снова. Верит в свою мечту и следует за ней.

- Ваша Рита к магии не имеет никакого отношения?

- Нет, не имеет. Но она встречает Галу, и та помогает ей с помощью магии.

- Что было интересного на съёмках?

- Сниматься было весело и здорово. Была одна забавная ситуация с собачкой. Мы приехали на съёмки, привели чудесную собачку – пушистенькую, беленькую. Меня тоже одели во всё светлое. У меня белые кудри, собачка тоже кудрявая, похожа на меня. А на улице пошёл дождь. Мы очень долго не могли снять эту сцену – из-за дождя. Пытались под зонтиком прятаться, но всё это было очень странно и нелепо. Кто же с такой белой и пушистой собачкой гуляет под дождём? Мы мучились, мучились. И в итоге отменили съёмки, не сняли сцену. А на следующий день дождя не было, принесли другую собачку, поменьше раза в два. И сцена удалась…

- Правда, что с животными всегда очень сложно сниматься, как и с детьми? Что говорит ваш опыт?

- Животные и дети более непредсказуемы. Со взрослыми артистами легко договориться, прорепетировать и получить качественный результат. Но животные и дети при всей своей непредсказуемости добавляют много эмоций, оживляют сцену, дают новое дыхание нам, взрослым артистам. И результат, благодаря этому, бывает гораздо лучше.

- С кем из актёров вы подружились на съёмочной площадке «Любовной магии»?

- Конечно, мы подружились с Евгенией Игумновой, которая играет Галу, у нас с ней, в основном, были совместные сцены. Подружилась я и с артистом, который играет моего брата, с Антоном Даниленко.

- Какая была атмосфера на съёмках? Создавали вокруг для антуража что-то мистическое?

- Атмосфера была очень теплая, но специального антуража не было, нормальный съёмочный процесс. Понимаете, артисты все разные, и каждый настраивается самостоятельно, своими способами. Каждый сам отвечает за своё состояние, кому-то нужно пошутить перед серьёзной сценой, а кому-то помолчать. Хотя некоторые режиссеры любят глубокое погружение. Например, Андрей Тарковский создавал для своих актёров какие-то специальные ситуации, чтобы они прочувствовали атмосферу, вошли в роль. Но это сейчас делают редко. Обычно режиссёр ставит задачу, а все остальные участники съёмочного процесса стараются её выполнить.

- В жизни вы верите в мистику? В какие-то гадания, предсказания?

- Я не верю конкретно в гадания, но верю в эзотерику и квантовую физику. Для кого-то это тоже магия, волшебство. В жизни всегда есть место для чуда.

- Вы боитесь сильной любви, или, напротив, ждёте её?

- Долгое время боялась. Но сейчас повзрослела и поняла, что хватит бояться! Нужно любить и слышать своё сердце.

- То есть, вы сейчас в ожидании сильной любви?

- Скорее, в принятии и наблюдении.

- Вам нравятся мистические сериалы или фильмы ужасов? Хотели бы сняться в ужастике?

- В ужастике очень хотела бы сняться. Как и во многих других жанрах. У меня нескончаемая актёрская жажда, хочется попробовать всё. Но смотреть фильмы ужасов не люблю. Мне потом неделю очень страшно. Я не могу одна находиться дома, не люблю это состояние стресса, ужаса.

- А какие у вас в жизни есть страхи?

- Мы с дочкой недавно смотрели передачу «Форт Боярд», обсуждали наши страхи, и я поняла, что у меня есть всего понемногу. И страх змей, и клаустрофобия, и страх высоты. Мне очень хочется всё это преодолеть. Я смотрю на дочь и понимаю, что в её детском возрасте у неё этих страхов практически нет. Мы все рождаемся чистыми созданиями, а все стереотипы навязываются нам в течение жизни. У меня есть страхи, но я мечтаю их побороть. Как? Например, прыгнуть с парашютом.

- Выполняли сами какие-нибудь трюки на съёмках?

- В моей первой картине «Маршрут» было много экстремальных моментов. Мы плыли по очень быстрой реке, переворачивались на байдарке. Съёмки всегда были на высоте, в горах.

- А вы сами переворачивались, без дублёра?

- Да, но с помощью каскадёров, конечно. Мне было страшно, мы окунались под воду, а я не очень хорошо умею нырять, каждый раз захлёбывалась. Пока выгребали, у меня было состояние паники.

Ещё я снималась в картине «Грогги», где играла девушку-боксёра. И там была одна сцена, где героя бьют алкоголики, а я бегу его спасать. Моя героиня была молодой скрипачкой, в очках, со скрипкой и двумя косичками. Представляете, она неслась в таком виде на эту толпу с огромной дубиной и диким ором. И у злодеев, естественно, было некое состояние шока. Благодаря этому шоку, нам с героем удалось спастись. Но мне надо было на большой скорости очень сильно ударить каскадёра дубиной по руке. А дубина была не муляж – настоящая. Каскадёр говорит – мол, Яна, бей тоже по-настоящему! У меня защита, ничего не будет. Но я стала сомневаться – со всей силы, а вдруг защита не поможет? Не могу. Но режиссер с каскадером надавили на меня, накричали. Довели, в общем! И в состоянии жутчайшего стресса я понеслась с этой дубиной и отчаянным криком на каскадёра. Ударила со всей дури, но не по защите, а в другое место руки! Слава богу, с каскадёром все было в порядке…

- В «Грогги» вы играли девушку-боксёра. А как вы относитесь к женскому боксу? Страшный вид спорта!

- Слушайте, я каратэ в юности занималась, была чемпионкой Санкт-Петербурга. Поэтому к боевым искусствам отношусь, как и к другим видам спорта, с большим уважением. У меня есть пояс по каратэ, я занималась несколько лет, профессионально.

- Сейчас что-то при случае сможете применить? Мышцы помнят?

- Мышцы помнят, удары поставлены. Если потренироваться, это будет выглядеть правдоподобно. Вы имеете в виду в жизни, если на меня кто-то нападёт? Вряд ли я стану давать преступнику физический отпор.

- Для таких случаев носите баллончик в сумке?

- Нет, не ношу. Просто я очень предусмотрительна и внимательна. Всегда слышу и чувствую, что происходит вокруг.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Первое и самое яркое впечатление – всё тот же фильм «Маршрут». Я там снималась с Александром Абдуловым. Маленькой девочкой я была им очарована и влюблена. Он был моим принцем, я смотрела все его картины. Но изначально в той роли должен был играть Сергей Шакуров. И только когда я приехала на подписание договора, узнала, что вместо Шакурова будет сниматься Абдулов. У меня сердце гулко застучало, прямо руки затряслись! Неужели, неужели я буду сниматься со своим кумиром?!

Александр Гаврилович – невероятный человек, невероятного масштаба личность. Какая у него энергетика, какая работоспособность! Он заполнял собой всю площадку. Бесконечно рассказывал какие-то истории, все вокруг него собирались, и невозможно было от него оторваться. У меня с Абдуловым была смешная история. Я, молодая 19-летняя девчонка, начинающая актриса, волнуюсь, ничего не понимаю. Наконец, у нас с ним совместная сцена, где мы играем вдвоём. У меня съёмочного опыта нет, я не совсем понимаю правила, по ходу пытаюсь разобраться, что к чему. И вот мы снимаем общий план. Потом – крупный план Абдулова, я ему подыгрываю. Так принято, что при крупных планах артисты друг другу подыгрывают. Иногда, если кто-то торопится, это правило может не соблюдаться, и актёр играет один на своём крупном плане. И вот, когда нужно было снимать мой крупный план, Александр Гаврилович вдруг встаёт и собирается уходить. Я настолько искренне опешила, что крикнула Абдулову вслед на всю площадку: «Простите, пожалуйста, а как же мой план, вы мне не подыграете?» Возникла мёртвая пауза, режиссёр злым глазом на меня смотрит. Абдулов медленно поворачивается и говорит: «Боже, Яночка, прости, пожалуйста, немножко заторопился!» И он не только подыграл мне, но и подсказал кучу полезных вещей…

- Вы сыграли в исторической картине «Анна-детективъ». Вам нравится сниматься в историческом кино, носить длинные платья, корсеты, шляпки? Или это неудобно?

- Конечно, мне нравится сниматься в историческом кино. Это такое удовольствие - окунуться в разные эпохи, так хочется ко всему прикоснуться, оказаться где-то рядом! Люди ходят в театр, читают книги о том времени. А ты можешь очутиться внутри этого времени, погрузиться в него. И какая разница, удобный или не удобный корсет? Если он неудобный, то ведь женщинам того времени тоже было неудобно, потерпи.

- В жизни вы модница? Следите за модой?

- Я, скорее, слежу за своим стилем. Не помешана на брендах, но в курсе тенденций и стараюсь найти и ощутить свой индивидуальный стиль.

- Но брендовые вещи всё-таки покупаете?

- Практически нет. Даже если покупаю, то не потому что это бренд, а потому, что это мне по сердцу.

- Вы шопоголик, или не любите ходить по магазинам?

- Была в какой-то момент шопоголиком. Сейчас нет, я очень люблю магазины, но хожу по ним более осознанно, избирательно.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне не давали часто ролей, потому что я некрасивая.

- Да ладно!

- Серьёзно. Актёрство – сложная профессия, нужно постоянно себя продавать. Тебя оценивают, и это происходит не всегда тактично. И отказов гораздо больше. Поэтому у артистов много неуверенности и комплексов, которые надо учиться преодолевать. Что касается внешности, может быть, в жизни я считаюсь симпатичной, но в плане нашей работы и конкуренции я не считаюсь красавицей.

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