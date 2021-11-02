Латвийский политолог Янис Григалис: Я бы тоже хотел узнать, а куда «ушли» деньги

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 ноября 2021, 15:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что сейчас происходит в Латвии, увы, можно назвать, как хаос: то снимают министра, то вновь он на посту, то комендантский час, но путешествующих предостаточно, то принято решение о мобилизации медиков, но так оно и не вступило в силу. Что происходит в Латвии? Хаос, бардак, коррупция? Специально для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским политологом Янисом Григалисом.

- Янис, сложно латвийцам сейчас понять, кто прав, кто лжет, что происходит, но главное – чего ожидать? Вот пример: открываю с утра латвийские СМИ и читаю, что приемные отделения переполнены, больницы не справляются с инфицированными, скорые приезжают только в особо-серьезных случаях… Вчера моя приятельница (депутат) вынуждена была обратиться в больницу им. П. Страдыня, в приемное отделение – проблема не касается коронавируса. Я была удивлена, а как она попала в приемное отделение? Ответ меня поразил: в приемном никого не было. Она спокойно зашла, ее приняли и уже через час была дома. Странная история и со второй больницей: специализированная травматологическая больница закрыта, чтобы в ней устроить ковид-«госпиталь», но так до сих пор там не происходит ничего! Как так? Если ситуация критическая, то почему же больница неделю стоит пустая? Может тут дело в другом?

- Странных моментов много: закрытие больницы, которая прекрасно функционировала круглосуточно… Насколько я знаю, эта больница «относится» к Рижской думе… Ну, значит есть интерес, чтобы ее закрыть. У определенных людей есть интерес. Существуют же и другие муниципальные больницы, где интерес «интереснее»…

- Я так понимаю, что речь идет о 1-й больнице, где «испокон веков» наши мэры «облизывали» ее, финансировали, пиарили… А все остальные – «гуляйте».

- Давайте разберемся: почему нельзя было сделать ковид-«госпиталь» в больнице «Бикур Холим»? Эта больница сейчас закрыта (давно закрыта), но это же больница, а значит то, что нужно для лечения там есть. Можно же было, были неблагоприятные прогнозы, усовершенствовать «Бикур Холим» всем недостающим, например, трубами для подачи кислорода… Денег же хватало. Почему это не сделали, а просто «закрыли» другую больницу? Это уже вопрос к министру здравоохранения и к Рижской думе.

- Мне тоже странно… Выделены были огромные деньги ЕС для решения ковидных вопросов… Я помню, как наши чиновники в прошлом году радовались этому. Но, а где деньги-то?

-Я бы тоже хотел узнать, а куда «ушли» деньги? Насколько можно судить, по словам ваших коллег, то многое было вложено в строительство… Еще и семейным врачам досталось от «большого пирога». Я знаю, что медики, которые работают в «зоне риска» получают неплохие деньги. А куда ушла другая часть денег – сложно сказать. Вопрос к правительству.

- Янис, на ваш взгляд, кто бы мог профессионально руководить министерством здравоохранения Латвии?

- Военный человек. Да, при такой непростой ситуации только профессиональный военный, который служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. А рядом с ним были бы профессиональные медики, которые консультировали и советовали. Вот тогда был бы порядок. К сожалению, на определенных постах находятся неудачные руководители.

- Янис, через год выборы. Произойдут перемены?

- Да. Думаю, что произойдут серьезные перемены. Все эти нынешние министры, например, глава МВД, руководитель министерства социального обеспечения, к счастью, уйдут. Думаю, что «националы» останутся – всегда остаются, вернется «Согласие», «Зеленые и крестьяне», а также появятся в лидерах новые имена… Они уже есть в Латвии. Но об этом – позже поговорим.

- Благодарю.

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