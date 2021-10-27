Актриса Дарья Бондаренко: «Разговоры о деньгах – это некое бахвальство»

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 октября 2021, 12:33 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Дарья Бондаренко окончила ГИТИС. Служит в Театре на Малой Бронной. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Шаг за шагом», «Барвиха», «Однажды будет любовь», «Оазис любви» и др.

- Будучи школьницей, вы снялись в популярном сериале «Кто в доме хозяин?» Как вы попали в этот проект?

- До сериала я играла в мюзикле «Энни». Нас там было семь девочек, и всех семерых позвали на кастинг «Кто в доме хозяин?» Шла с неохотой, скажу честно. Я тогда приехала с моря, у меня было какое-то ленивое настроение. Но всё-таки на кастинг пришла, и практически сразу мне перезвонили. Отношение к делу сменилось, захотелось сниматься в этом проекте. Понравилась команда, режиссёр, партнеры.

- Сколько вам было лет тогда?

- Начала сниматься в 12 и два года шли съёмки.

- Сериал стал популярным, «звёздная болезнь» не посетила?

- Нет, мы много работали, не было времени даже подумать о том, что я чего-то добилась или достигла. Вставала в семь – и на съёмки до поздней ночи.

- Потом вы снимались в «Папиных дочках». А в жизни вы папина дочка или мамина?

- Я всё-таки мамина дочка, у меня очень близкие и доверительные отношения с мамой. Мы всегда на связи, всё время в диалоге, к тому же мама актриса, и мы часто общаемся по поводу моей работы.

- Вы служите в Театре на Малой Бронной. Вам что больше нравится – играть на сцене или быть в кадре?

- Эти вещи сложно сравнивать, потому что это только кажется, что профессия одна и та же. Я бы назвала их разными – театральная актриса и актриса кино. В театре есть то, чего не найдёшь в кино, и наоборот. Но в данный момент я бы сказала, что театр мне ближе.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- В нашей профессии помогает индивидуальность. Знаю многих артистов с неидеальной внешностью, но их обаяние и харизма делают их в моих глазах невероятно красивыми. Просто взгляда не оторвать. А есть артисты с очень пропорциональными чертами лица, но внутри – пустышки, ничто не откликается на их игру. Хотя актёрские типажи ещё никто не отменял, и для некоторых ролей нужна действительно эффектная внешность.

- Чему вы учитесь у маститых актёров?

- Я стараюсь в каждой работе у кого-то чему-то учиться. Мне везёт с партнёрами на съёмочной площадке и на сцене. Очень нравится, когда артист может самостоятельно выстроить себе роль, грамотно собрать её от начала до конца. Конечно, интересно наблюдать за взрослыми опытными артистами. Это иная школа. Но я заметила, что и у ровесников сейчас можно много чего «подсмотреть».

- В сериале «Барвиха» речь идёт о школьниках с Рублёвки. Вы в жизни много общались с мажорами?

- Вы знаете, нет, не доводилось общаться с мажорами. В сериале я играла девочку из богатой семьи. Это было сразу после съёмок «Кто в доме хозяин?», и мне было странно, как всё по-другому устроено на съёмочной площадке. Совсем другие люди, процессы, жанр. Мне это было в новинку и очень интересно.

- Что для вас деньги? Средство для достижения цели, или сама цель?

- Точно не цель. Скорее, естественная награда за старания. Потому что актёрская профессия – это большой труд, и он должен достойно оплачиваться. Но есть проекты, в которых я участвовала бесплатно или почти бесплатно. Просто потому, что мне этого хотелось, нравился материал. Например, какие-то театральные проекты или фильм «Школьный стрелок» по произведению Стивена Кинга «Ярость».

- Почему российские актёры не говорят о своих гонорарах, когда их западные коллеги не скрывают, сколько они заработали за тот или иной фильм?

- У нас другой менталитет, у нас почему-то разговоры о деньгах воспринимаются как некое бахвальство. Наши люди очень любят сравнивать, мол, почему он получает столько, а я столько. Поэтому я предпочитаю не говорить о гонорарах.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Мне важно, чтобы вещь понравилась. Я совершенно не «брендовый» человек, и мне всё равно, где куплена вещь, если она мне идёт и мне в ней удобно.

- Вы шопоголик?

- Совсем нет, очень устаю от магазинов, провожу в них минимальное количество времени. Меня выматывают торговые центры.

- Какие драгоценности, камни вам нравятся?

- Я вообще сорока, обожаю всё блестящее, но при этом за минимализм, если говорить об украшениях. Ношу серебро. Золото не моё, всегда кажется, что оно мне не идёт.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Конечно, сейчас можно всё купить, но, думаю, что задача женщины - обеспечить хотя бы минимальный уют. Люблю окружать себя красивыми вещами, чтобы в доме было приятно, много света и хотелось туда возвращаться. Чтобы было тепло. Я развожу много цветов, люблю ухаживать за ними. У меня даже есть книжечка, куда я выписываю правила ухода и график полива.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Надёжность, чувство юмора. Но на первое место всё же поставлю ум, потому что, если с человеком не о чем поговорить, это как-то грустно.

- Как относитесь к мужчинам-актёрам? Некоторые актрисы говорили мне, что актёрство – не мужская профессия…

- Мои друзья, в основном, все актёры. Отношусь к ним с большим теплом, потому что эти люди с тобой на одной волне и понимают тебя, как никто другой.

- А вы бы вышли замуж за актёра?

- Не знаю, пока не выходила, ничего не могу сказать по этому поводу. Но с актёрами, конечно, сложно. Причём с актёрами обоих полов. Артист с лёгким характером - это огромная редкость, на мой взгляд.

- Вы снялись в нескольких мелодрамах, где, наверное, приходилось плакать. Как вы вызываете слёзы? Есть какие-то технические приёмы?

- Я обнаружила это в себе случайно, на съёмках одной серии «Кто в доме хозяин?», где даже не нужно было плакать. Но меня почему-то так задела ситуация в сцене, что слёзы полились сами собой. Съёмочная группа мне даже зааплодировала после дубля. А я ещё какое-то время не могла успокоиться, не знала, как этим управлять. Позже, в театральном институте, мне рассказали о таком необходимом качестве, как эмоциональная возбудимость. Со временем удалось научиться грамотно этим пользоваться, не пережимать и не перегибать.

- Не сдерживает ли стационарный театр вашу кинокарьеру?

- Не сдерживает. Мне очень любопытна внутренняя жизнь театра, интересно работать с разными режиссёрами. Можно учиться и удивляться хоть всю жизнь. Театр для меня – это, скорее, возможность, чем преграда.

- Сейчас в Театре на Малой Бронной новый худрук - Константин Богомолов. Как у вас складываются с ним отношения?

- Конечно, у нас произошли определённые изменения. Многое поменялось в репертуаре, в системе театра. Я к этим изменениям отношусь очень положительно. Мне нравится, как работает Константин Юрьевич. Я сыграла премьеру спектакля «Лунная масленица», он и для детей, и для взрослых.

- Вы читаете бумажные книги или электронные?

- Исключительно бумажные. Не воспринимаю информацию с электронных носителей. Мне нужно именно потрогать, понюхать книгу, это отдельное удовольствие.

- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Не назову точное количество подписчиков, но определённая аудитория у меня есть. Я завишу от интернета, привыкла быть в контакте с друзьями, с родственниками. Чаще всего это, конечно, происходит в интернете, в жизни не всегда успеваешь со всеми увидеться.

- В какую историческую эпоху вы хотели бы пожить?

- Интересно было бы очутиться в первой половине XIX века. И побыть просто наблюдателем.

- Чем вам была интересна роль в картине «Оазис любви»?

- Я тогда училась на втором курсе ГИТИСа и всё происходящее приводило меня в восторг. Мы снимали в разных городах – в Санкт-Петербурге и Алма-Аты. Были красивые локации, особенно в Казахстане. Город, степи, горы, фуникулёр. Сразу «подружилась» со своей героиней, не было мучительных поисков, кто она, что она. Большое удовольствие получила от этой работы.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- На Крит. Полетели туда с лучшей подругой и взяли машину напрокат. Объездили буквально весь остров в нетуристический сезон. Практически у каждой достопримечательности мы были вдвоём, без толп туристов. Это было невероятно круто! Впечатлила пещера Зевса. Сначала ты восходишь в гору, тебе мучительно жарко. А потом внезапно спускаешься по маленькой лестнице в огромный природный грот, где температура близка к минусу. Мистическое место. Очень чужеродная атмосфера, будто природа против твоего присутствия там.

- Есть ли у вас в мире такой «райский уголок», куда вы любите возвращаться снова и снова?

- Моя комната. Без шуток. У меня там много книг, цветов, свечей. Там я по-настоящему отдыхаю.

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