Марат Башаров: о мистике, «Битве экстрасенсов» и обычной жизни

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21 октября 2021, 21:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актера Марата Башарова раз увидишь на экране и точно не забудешь: харизматичный, лукавый и очень талантливый. Любая картина с Маратом обеспечивает сотни просмотров. А разве это не так? Кто «не заметил» в новом мистическом сериале «Тайна Лилит» красавчика актера? О мистике, «Битве экстрасенсов» и просто о жизни Марат Башаров рассказал Балтийскому Бюро «АН».

В жизни всегда есть место мистике…

Меня часто спрашивают: "А почему, ты, Марат, согласился вести это шоу? Я понимаю суть вопроса: столкнуться с чем-то неведомым, необъяснимым - страшно. Реально страшно. Но и интересно. Когда меня пригласили ведущим на "Битву экстрасенсов", то я спросил у Миши Пореченкова, что он думает об этих людях. И Миша ответил, что они убедили его, что все их способности - реальны. Честно, мне в это верилось с трудом. Да, конечно, в жизни полно мистики, чуда, но не в таком же количестве (смеется). Боялся ли я, что "меня околдуют", войдут в мою энергетику? Я об этом не думал. Потому, что я чту Коран, потому, что верю в Аллаха... А когда у человека Аллах в душе, то ничего дурного к нему не пристанет. Мне было важно знать, что на самом деле могут эти экстрасенсы! Действительно ли они "видят", "знают"... Могу точно сказать - да! Конечно, когда проходит отборочный тур, то попадаются всякие люди. Возможно, они и умеют что-то, но в данный момент у них просто ничего не получается. Но для этого и существует отборочный тур. А те, кто уже попадает в команду, то несомненно обладает способностями. Я был настолько удивлен, когда египетский экстрасенс угадал среди нескольких стаканов тот, где была водка, а не вода... И это задание он решил моментально. Он взял меня за руку, прочитал Коран и подвел к этому стакану… Что меня раздражает в программе? Это сложно объяснить. Что меня раздражает в "Битве экстрасенсов"? Когда человек ничего не может предсказать, увидеть, но открыто признаться в этом не хочет, а начинает угадывать и выдумывать. Зачем? Что бы попасть в экран телевизора? А моя задача разоблачить таких "экстрасенсов" (смеется). Я уверен (из моего опыта общения с такими людьми), что если человек реально обладает даром, то он ведет себя скромно и сдержанно, и не пытается пустить "пыль в глаза". Меня недавно спросили: "А вы сами обращаетесь к этим экстрасенсам?" Могу сказать, что со многими из своих подопечных я общаюсь, но за помощью никогда не обращаюсь. Просто не хочу быть зависимым от информации, которую от них получу. Предпочитаю Коран, а не предсказания.

О женщинах и жизни…

Иногда мне кажется, что женщины обладают таким тонким умом, что нам, мужчинам, сложно понять прекрасных дам. Смотришь на женщину и думаешь: "Ну сколько же хитростей у тебя на уме?" И это прекрасно. Женщина должна быть немного хитра, умна. А как же она тогда своего добьется от мужчин? Когда я снимался в сериале "Думай, как женщина", то мой опыт с противоположным полом мне пригодился. Я не могу сказать, что стал думать, как женщина, но некоторые уловки "женской логики" я использовал. Какие? Секрет. Зачем мне раскрывать свои актерские тайны? В отличие от других мужчин я считаю, что у женщин есть своя логика. Пусть женская, но есть. А еще я поражаюсь, как женщинам трудно... ходить на каблуках и в юбках! Зимой, да еще в юбке! Это же холодно! Меня, на съемках сериала, напрягали женские колготки. Именно! Как же сложно их одевать! Самое смешное было то, что костюмеры мне долгое время давали не тот размер... и у меня колготки все время оказывались на коленках. Мучился с этим долго, пока в голову не пришла мысль, а может надо одеть размер побольше? Теперь знаю, что у меня размер женских колготок-пятый! (смеется) А если честно, то женщина всегда и в любом возрасте прекрасна! Как можно прожить без женщин?

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