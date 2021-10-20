Актриса Дарья Дроздовская: «У меня нет ни одного купленного животного»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 октября 2021, 12:51 Александр Малюгин,

Дарья Дроздовская родилась в семье знаменитой советской актрисы Микаэлы Дроздовской. Зритель знает Дарью по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Всё ради тебя», «Голоса», «Любовь-морковь», «Последняя минута», «И был день», «Моя любимая свекровь», «Отель «Элеон», «Чисто московские убийства» и др.

- Дарья, вы очень похожи на свою маму. Как сложилась её судьба, почему она так рано, в 42 года, ушла из жизни?

- Она сгорела на съёмках. В буквальном смысле. Загорелось одеяло, мама не проснулась… С одной стороны, её творческая судьба сложилась удачно. Мама снялась в таких популярных картинах, как «За витриной универмага», «Добровольцы», «Мимино». Она снималась много, но сказать, что мама полностью реализовалась, нельзя. Её внешность не очень подходила к тому времени. Она была несовременная для советского кино женщина. Предполагаю, что если бы она не погибла, она бы нашла своё кино.

- С кем из маститых актёров старой школы вы сами снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Мне вообще повезло с маститыми актёрами. Первая моя работа на сцене – пантомима «Мёртвые души» в Театре киноактёра. Там я играла вместе с Сергеем Никоненко и Игорем Ясуловичем. Первая моя картина в 1987 году – там я снималась с Александром Михайловым. Чем они меня поразили? Ну, это школа, это определённое отношение к профессии, к процессу, который происходит. Кино тогда было совсем другое. Было время репетировать, думать над ролью.

- А с Людмилой Чурсиной вы пересекались на съёмках сериала «Чисто московские убийства»?

- Конечно. Она прекрасная, это моя любовь, я ей восхищаюсь. И как человеком, и как партнёром, и как актрисой. Невероятной красоты женщина. Мы в первый же съёмочный день стали друг другу симпатичны, и Людмила Алексеевна рассказывала мне про свои путешествия, про жизнь.

- В картине «Прогулка в Карабах» вы сыграли фотокорреспондента. В жизни дружите с камерой, есть у вас страсть фиксировать происходящее?

- Я периодически что-то снимаю, но сейчас всё больше на телефон. Не могу сказать, что дружу с фотоаппаратом. Иногда что-то удаётся снять хорошо, но это происходит случайно.

- Вы когда-нибудь самостоятельно выполняли трюки на съёмках?

- Нет, но если бы предложили, я бы попросила дублёра, потому что у меня прооперирована спина, и я чисто физически не в состоянии выполнить сложный трюк.

- Но вот в «Дневники убийцы», несмотря на свою больную спину, вы сыграли циркачку. А в детстве вы же снялись в кино про цирк – «Соло для слона с оркестром». Расскажите об этом!

- Там снималась моя мама, и нас как её дочек привлекли в картину. Помню, мне давали шоколадные конфеты, а у меня была жуткая аллергия на шоколад. Может, сестра Ника и учила какой-то текст, она постарше меня, но я говорила, что мне в голову взбредёт, и хохотала. Наш разговор и мой смех благополучно вошли в фильм.

- А в жизни вы любите цирк?

- Нет, не люблю. Я очень люблю животных, у меня пять зверей в доме. Всё, что касается акробатики, я просто боюсь смотреть в цирке, а всё, что касается животных, мне их безумно жалко.

- Вы собачница или кошатница?

- У меня три кота и два пса. Всех люблю одинаково. Я их подбираю, у меня нет ни одного купленного животного.

- В картине «Три полуграции» вы сыграли хозяйку туристической компании. А какое у вас в жизни было самое экзотическое путешествие?

- Ой, я много поездила по миру! Я была в Чили, Коста-Рике, во Вьетнаме, Южной Корее, Китае. Самое экзотическое путешествие было в Коста-Рику. Это просто по природе – совершенно феерическая страна. Можно идти по дороге и увидеть ленивца на ветке, который чешет свой нос. И множество других диких животных. И ещё там великолепный океан!

- Есть у вас «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Я вам честно скажу, мой «райский уголок» – это Москва. Я всегда хочу в неё возвращаться.

- Какие книги вы читаете – бумажные или электронные?

- Только бумажные. Мне нравится переворачивать листы, запах, исходящий от бумажной книги. К тому же я очкарик, если я буду читать электронную книгу, у меня сразу заболят глаза. Я читаю много, у меня есть книжный фетиш. Книги мои стоят на полках, я редко кому даю их почитать, а если мне не возвращают книгу, я дико злюсь.

- Насколько глубоко вы погружены в интернет, есть ли у вас инстаграм?

- У меня есть инстаграм, фейсбук, но я не сильно во всё это погружена. Для работы мне надо бы находиться там подольше. Но я не очень люблю выставлять какие-то вещи напоказ, хотя приходится это делать. От этого зависит часть моей профессии. У меня всего 1300 подписчиков в инстаграме. Я такой пассивный пользователь.

- Вы сыграли во всех трёх частях популярной картины «Любовь-морковь». Органично чувствуете себя в жанре комедии? Что интересного было на съёмках?

- Очень органично, люблю этот жанр. У нас была замечательная компания, притом, что каждую картину снимал другой режиссёр. А мы, актёры, как-то плавно перетекали из фильма в фильм. Я обожаю и Кристину Орбакайте, сыгравшую главную роль, и Ольгу Орлову, которая просто моя подружка.

- Наверное, вы там все трое просто зажигали на площадке?

- Было много всяких смешных моментов. Помню, мы снимали в каком-то ночном клубе проход трёх героинь – Кристины, Ольги и меня. Мы должны были говорить текст. Стедикамщик, несущий на спине огромную камеру, пятился назад лицом к нам. Ему было жутко тяжело. И я вдруг забываю текст. Хотя со мной это редко случается, у меня хорошая память. Но тут забываю текст напрочь. А бедный стедикамщик идёт, и ему тяжело. И я просто встаю перед ним на колени и ползу к нему с извинениями. Все захохотали, и обстановка как-то разрядилась…

- Это правда, что зрителя легче заставить расплакаться, чем рассмеяться?

- Зрители не дураки, их можно заставить и заплакать, и рассмеяться, если актёр это делает искренне и не выдумывает эту реакцию как минимум для самого себя. Если актёр искренен, энергия передаётся и зрителю.

- Вы много снимались в мелодрамах. Там часто приходится плакать. Как вы вызываете слёзы? Есть у вас какие-нибудь технические приёмы?

- Нет, технических нет. Но я себя научила, раньше мне слёзы давались тяжело, я к ним специально готовилась. Настраивала себя. А сейчас в театре, например, у меня будто водопровод включают. В кино снимают кусочками, и там слёзы вызываются немного по-другому.

- А в каком театре вы сейчас играете?

- Я не работаю в театре, и никогда не работала в стационарном театре, но играю в антрепризах. Например, был такой спектакль в Центре драматургии и режиссуры «Галка-моталка», где играли Уколова, Исакова, Мухамадеев. Прекрасная компания, и мы долго играли этот спектакль.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Я считаю, что женщина никому ничего не должна. Но я – хорошая хозяйка. Я люблю готовить и кормить всех: и детей своих, и друзей. Люблю заниматься домом, мне это просто нравится. Если человеку это не нравится, значит, он делает что-то другое.

- А ваши дети не продолжили актёрскую династию?

- Отчасти. Мой сын – режиссёр, снимает сериалы. Дочери 22 года, она ещё в поиске, она училась в Инязе, знает три языка. По актёрскому пути не хочет идти ни сын, ни дочь, и я этому рада. Потому что это очень сложная профессия, и надо её очень любить, чтобы ей заниматься. Здесь нужно адское терпение.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я первый раз поехала за границу в 1993 году. Глубоко беременная своим сыном Сашей. Но я не гонялась за брендами, мне это не было важно. Просто хотелось как-то щегольнуть. Был у меня такой короткий период. Сейчас мне в принципе всё равно, что написано на бирке, я больше люблю штучные вещи. Необязательно дорогие, необязательно модные. Но несущие в себе какую-то индивидуальность.

- Вы шопоголик, или не любите ходить по магазинам?

- Я шопоголик, если только это магазин «Всё для дома» или «Всё для ремонта». Я произвела миллиард ремонтов и делаю это до сих пор.

- Сами всё ремонтируете?

- Я разрабатываю дизайн, я окончила курсы дизайнеров интерьеров, просто для себя, как хобби.

- Каким-нибудь знаменитым актёрам помогали с дизайном?

- Вот только что закончили ремонт квартиры для актёра Михаила Дорожкина. Он мой друг, он мне позвонил, и я ему, как могла, помогла. По-моему, всё получилось неплохо!

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