Татьяна Арнтгольц: «Москва слезам не верит. Она ничему не верит»

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17 октября 2021, 17:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Instagram

Удача улыбнулась при рождении Татьяне Арнтгольц: будущая звезда родилась в дружной и счастливой семье, ее мечта учиться в Москве, конечно, сбылась, да и режиссеры никогда не обходили стороной эту замечательную актрису. Везунчик судьбы! Что еще для счастья женщине надо?



Мой Калининград.



Я родилась в красивейшем городе Калининграде. В архитектурном смысле город намного красивее своих собратьев. Старая часть города, Куршская коса – визитная карточка Калининграда и мое любимое место. Мне нравится бывать там, отдыхать от забот и хлопот. Жаль, что я нечасто приезжаю в свой родной город… Но моя профессия, мой образ жизни диктует свои правила. Мы с сестрой (актриса Ольга Арнтгольц – прим. авт.) часто вспоминаем свой город и свое детство. Когда мама была беременная, то до пяти месяцев не знали, что у нее будет двойня. Родители были уверенны, что родится девочка, и даже придумали ей имя – Ольга. Но потом выяснилось, что будут двойняшки и нужно придумать еще одно имя. Думали, думали… Но ничего на ум не приходило. Тогда подключилась бабушка, которая сказала: «Есть Ольга! И должна быть Татьяна! Думаю, что против Пушкина никто ничего не имеет?!» Вот так нас и назвали в честь сестер Лариных. Я появилась на свет на 20 минут раньше сестры, и всегда чувствовала, что я «старшая сестра». Мама мне говорила: «Доченька, ты старше Оленьки. Должна заботиться о ней, оберегать ее». И я всегда защищала мою сестру. Помню, как в первом классе одна девочка обидела Ольгу… Меня это так разозлило, что я подбежала к обидчице и со всей силой ударила ее по спине. Я понимаю, что это было жестоко, но видеть, как обижают мою сестру для меня невыносимо. Вообще, с Олей у нас особая связь. Мы очень тонко чувствуем друг друга. Мы не можем обходиться друг без друга. Наша мама нам всегда говорила: «Вы сестры. Но вы же не можете постоянно быть вместе. У вас должны быть свои семьи, дети!» Конечно, мы это понимали, но жить друг без друга не могли. Мне часто говорят: «Вы так похожи! Вас сложно различить!» Но мы совершенно разные! Да, когда учились в школе, то нас постоянно путали, а когда перешли в специализированный театральный класс, то наши мучения закончились! Учителя, одноклассники нас прекрасно различали! Возможно, у творческих людей свое виденье людей, ситуаций… Оля гораздо спокойнее меня. Я более эмоциональная девушка. Но вкусы, желания у нас одинаковые. В детстве родители решили отдать нас в музыкальную школу, но инструмент, на котором мы будем учиться, предложили выбрать нам. Мы, не сговариваясь, выбрали скрипку! Но великих музыкантов у нас не получилось! Занимались мы с таким трудом! Конечно, нам хотелось погулять, а не сидеть и играть на скрипке часами. От родителей нам доставалось за это, но потом мама и папа поняли, что больше нас мучить скрипкой не надо. А в театральном классе нам было учиться интересно. Видимо, сказываются гены. Мы выросли в актерской семье, и часто бывали у родителей в театре. Конечно, мир кулис притягивал. Но папа всегда говорил: «Я не хочу видеть своих дочерей актрисами! Мир театра так жесток!» Но мы с Олей очень упрямые… Решили стать актрисами и стали! Мы долго убеждали родителей, что хотим стать актрисами, и внушили им, что у нас это непременно получится. Родители сдались! И отпустили нас в Москву.



Москва, студенчество.



Мне и сестре всегда хотелось учиться в Москве. Нам нравился шум этого города. Но когда мы уезжали из Калининграда, то мама нас предупредила: «Москва – сложный город. Москва слезам не верит. Она ничему не верит! Поступить в театральный институт будет сложно. Поступают единицы! Если у вас не получится стать студентками, то милости просим домой. Мы будем вас ждать!» Но у нас было огромное желание учиться в Москве! Приехав в столицу мы стали бегать по театральным училищам… Помню, был страшный дождь, огромные лужи… Когда добежали с Олей до Щепкинского училища, то вымокли до нитки! Мы хотели только подать документы, но нам «повезло»… Прослушивание будущих студентов начиналось через час! А мы были совершенно не готовы! Мокрые, замершие, в джинсах… А по правилам поступления, девочки должны быть непременно в юбках! Но мы рискнули! Нам повезло! Мы стали студентками театрального училища! Сказать, что мы были рады – ничего не сказать! Мы и мечтать о таком не могли! Думали, что если одной повезет, то уже замечательно! А тут такое счастье!



Учиться нам было легко и очень увлекательно. Мы жили только учебой. Студенческие пьянки – гулянки нас совершенно не интересовали. Как ни странно это звучит, но только труд, терпение, конечно, удача – все это в совокупности и дало нам то, что мы сейчас имеем! Помню, как зашли первый раз в комнату студенческого общежития… Грязюка, тараканы бегают… Кошмар! Но мы с сестрой быстренько привели все в порядок: вымыли окна, постелили чистую скатерть, повесели красивые шторки, разложили милые безделушки. И наша комнатка получилась очень миленькой. Никогда не забуду, как нам помог Игорь Петренко! У нас не было ручки в двери, и приходилось подвязывать место от нее веревкой. Это создавало нам проблемы: студенты любят ходить друг к другу не стучась! Конечно, веревку постоянно рвали! Игорь увидел это, принес инструменты, дверную ручку и все сделал!



В училище у нас был очень дружный курс. Все хотели помочь друг другу. Зависти, соперничества не было. Помню, как мы поехали курсом в Берлин… Это были первые мои гастроли! Впечатление сказочное! Первые гастроли, заграничные впечатление, а мы молоды и счастливы. Мальчики покупали нам цветы, водили в кафе, в Берлинский зоопарк. Я просто влюбилась в этот город! Он мне очень подходит по менталитету. У нас, по папиной линии, есть немецкие крови. Возможно, по этой причине я великолепно чувствую себя в Германии.



Вполне счастлива.



После театрального училища я стала искать место работы в театре. Каждое прослушивание – экзамен! Конечно, я бы могла уехать в Калининград, но Москва так манила… Но меня не брали в московские театры! Почему? Я не знаю! Бегала я долго в поисках постоянного места работы, но никак… В один театр меня согласились взять, но поставили условие: не сниматься в кино, жилищный вопрос решать самой! А мне только предложили сниматься в фильме «Наваждение», и «светила» интересная роль в сериале «Кавалеры морской звезды». Конечно, я выбрала кино. В театре не служила никогда. Работаю в антрепризах, интересных антрепризах, но это же не театр.



Но зато я никогда не была обделена кинорежиссерами. Мне нравится сниматься в кино. Мне нравится быть разной. Меня часто спрашивают: «А нет ли у вас соперничества с сестрой?» Вот уж ерунда! Режиссеры нас прекрасно различают, и прекрасно понимают, кого они хотят видеть в своей картине. Могу точно сказать, что у нас карьера вполне удалась. И это так здорово!

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