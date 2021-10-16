Гоша Куценко: «Из меня получился бы хороший философ»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 октября 2021, 15:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актер Гоша Куценко – человек многогранный. Правильно говорят, что талантливый человек, конечно, талантлив во всем. Но Гоша еще и философ! Именно. Любит подумать о вечном, поискать смысл жизни, понаблюдать за людьми. Сам актер говорит: «Из меня бы неплохой философ получился бы».

«А давайте пофилософствуем…»

Я думаю, что из меня получился бы хороший философ. Люблю думать о смысле жизни, о своих поступках, о людях. Например, задумываюсь о своей роли в кинематографе. Знаешь, я с годами просто устал от агрессивного кино. Меня такое «творчество» стало напрягать. Ну сколько же можно устраивать миссий по спасению человечества? Лучше комедия. Я получал такой кайф, когда снимался в фильме «Дикари». Эта картина о простых людях и для простых людей. Там много солнца, юмора, человеческого тепла. В «Дикарях» я выступал, как продюсер. Конечно, размахнулся на крутой фильм, а денег не хватило. Пришлось заложить все свое имущество. Слава Богу, что картина отбилась по деньгам. И я смог себе вернуть нажитое. Чем мне по кайфу этот фильм? А может я эксгибиционист? В душе! Сама подумай, а какой артист не мечтает показать голую задницу на экране? Таких мало! Я точно знаю! Это же клоунада. Кстати, серьезный жанр. Я же могу раздеться для увеселения публики. И что в этом плохого?

Недавно я поймал себя на мысли, что бегу по жизни галопом. Бывает, что обижаю, оскорбляю людей. Это форма агрессии. А я себя не уважаю за агрессию. Конечно, она бывает справедливой, но…. Грубость всегда тебе возвращается! Точно! В любой форме. А это усложняет жизнь. Конечно, я многое себе прощаю, пытаюсь оправдать свои поступки. Но это не верно. Вот как отдыхают, например, русские люди? Широко! С водочкой, песнями, разговорами за жизнь. А что в итоге? Бездарно прожито время. Да, отдохнул, расслабился, оторвался! Но бездарно! Нет, я не запойный человек. От тотального пьянства меня останавливает публичность. Были моменты, когда я в неадеквате появлялся на публике, но те времена прошли. Я понял, что это недопустимо для меня и оскорбительно для людей. Могу четко сказать, что сам через многое прошел, пробовал море различного зелья. Я знаю о чем говорю! И врать не буду – творческие люди круто бухают. Это релакс. Но он плох тем, что когда пытаешься расслабиться с помощью водки, то забываешь о творчестве. Оно становится второстепенным. И это шаг в пропасть. Я позволить сегодня «такой отдых» не могу. У меня семья! У меня любимая работа! Зачем это все на бухло менять? Я люблю кино за то, что в любой картине есть идея. И пока я ее ищу – постигаю смысл жизни. Это не объяснить словами… Это в душе… Знаешь, с возрастом мне стало сложнее договориться с самим собой. Я стал четче видеть недостатки свои и людей. Я часто в интервью говорил, что господин Ельцин в 90-е годы искалечил своей политикой многие судьбы. И мне было бы по кайфу, когда экс-президент, который любил смотреть на трибунах теннис, вдруг получил бы по лбу мячиком… Бывает же, что спортсмены промахиваются… Может тогда бы у него проснулась совесть перед народом? Но что сейчас об этом говорит? Человека нет с нами много лет. Нужно уметь прощать. Мне сложно говорить о прощении…. Я пытаюсь, пытаюсь, но не всегда это получается. Честно.

Еще раз о женщинах, и о музыке.

Иногда я себе говорю: « А может тебе Гоша оставить это кино? Займись серьезно музыкой». А потом понимаю, что певец я не очень. В музыке я ищу себя. У меня есть группа «ГК» (Гоша Куценко-пр.ав) Я ее основатель. Для меня музыка – способ самовыражения. Я использую несколько стилей – рок, рэп, электронику, хип-хоп. Эти стили внутренне отражают мою жизнь. Я очень разный человек. Сказать, что мне очень нравится мое песенное творчество…. Не всегда. Но есть песни, которые выворачивают душу. Например, композиция «Капли». Я ее записал в дуэте с Елкой. Даже не думал, что Лиза (Елка-пр.ав) согласиться спеть со мной. Просто позвонил, просто предложил… А она согласилась. Знаешь, открою тебе секрет…. Я очень хочу оставить свой след в музыке. А там, как судьба распорядится.

Бывает, что мои песни навеяны различными событиями. Например, композиция «Волна» Я ее написал для жены Ирины. История печальная (смеется). Мы отдыхали на Бали, поругались с супругой, и она ушла бродить по берегу. Я долго смотрел ей в след и вдруг сказал себе: «Классно было бы, если бы она зашла в море и поплыла. Такие нежные волны. А Ирина так хороша!» И в голове возникли слова и мелодия. Вот так и появились эти «Волны». Предложил спеть ее Ирине, но она сказала, что моя музыка идиотская… Пришлось петь самому (смеется).

Я понимаю, что мое песенное творчество можно назвать просто «шепот», но есть те кому оно нравится. А главное – нравится мне. У меня нет специального музыкального образования, но я человек упертый. Не получается – получится. Не хватает знаний – буду учиться. Я же Телец по гороскопу. А этот знак очень упертый. Всегда добивается своего. Знаешь, музыку я оставлю себе на старость. Вот уйду на пенсию (смеется), стану никому не нужен и буду играть в маленьком провинциальном ресторане. Бесплатно! Разве это не кайф? Кайф заниматься любимым делом! Кайф, когда тебя не рвут на части и ты предназначен только себе.

Вот такой я! Такой Гоша Куценко. Натурал, семьянин, сексуальный чувак, весельчак, любимиц женщин (смеется). И хочу пожелать всем, всем, всем женщинам, которые читают ваш журнал: «Дорогие мои, занимайтесь сексом с мужчинами, а не выносите им мозг! Лучший секс под музыку Гоши Куценко!» (смеется). Я вас люблю.

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