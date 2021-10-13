Актриса Елена Полянская: «Карьера не мешает женщине быть прекрасной хозяйкой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 октября 2021, 13:35 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Елена Полянская родилась в Белгороде. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Цыганское счастье», «Гордиев узел», «Верность», «Миллионерша», «Четыре кризиса любви», «Бумажный самолётик», «Женщина в зеркале», «Моя чужая жизнь», «Разоблачение Единорога», «Горыц, солнце и любовь», «Я тоже его люблю» и др.

- Елена, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне кажется, в актерской профессии, как, наверное, и в любой другой, помогает работоспособность, трудолюбие и упорство. Будучи актёром, ты вынужден всё время себя преодолевать, ведь нет никаких гарантий, что завтра тебя утвердят в кино или дадут новую роль в театре. Ты должен быть на плаву, должен все время удивлять. Красота - понятие субъективное. Допустим, я считаю Мэрил Стрип красивой, а моя подруга со мной в этом вопросе не согласна. Кто прав? Но при этом мы обе понимаем, что Мэрил Стрип гениальна. Помогла ей её внешность или когда-нибудь помешала?

- Одна из первых ваших главных ролей – в картине «13», где вы сыграли фотографа. А вы сами хорошо фотографируете, есть этот талант?

- Фотографов я играла два раза. Прошлой весной вышел полный метр «Горы, солнце и любовь», который мы снимали в Армении, и там я тоже фотограф. Я далеко не профессионал в этом вопросе, но на площадке, между сценами, с удовольствием фотографировала группу, чтобы в кадре, держа в руках камеру, быть максимально естественной.

- В картине «Цыганское счастье» ваша героиня попадает в цыганский табор. Наверное, снимали с настоящими цыганами? Какие они в жизни, о чём думают, как организован их быт?

- Эти съёмки я вспоминаю с огромной теплотой и любовью, наверное, во многом благодаря режиссеру Рамилю Сабитову, который сумел создать на площадке дружескую, почти семейную атмосферу. А цыганский колорит лишь всё усилил. И да, действительно, мы снимались с настоящими цыганами, поэтому на съемках всегда было весело, они постоянно между дублями пели под гитару романсы. В сериале есть сцены дня рождения барона, и это идеальный пример, когда «короля играет свита». Мне кажется, атмосфера праздника удалась именно за счет настоящих цыган, они очень свободные, громкие и музыкальные.

- Верите ли вы в гадания, предсказания, предчувствия?

- Я человек увлекающийся, очаровывающийся, поэтому сегодня я могу верить в предсказания, а завтра уже нет. Но в то, что существуют какие-то высшие силы, я, конечно, верю.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Одна из первых моих работ в кино - это сериал «Грибной царь», в котором моим партнёром стал Александр Владимирович Галибин. Я попала в этот проект совершенно случайно, это такая сбывшаяся мечта всех актёров. На тот момент я ещё была студенткой 3 курса. У нас как раз только начались зимние каникулы. Очень хорошо помню тот день, я гуляла по Красной площади, и тут мне позвонила мой мастер Валентина Петровна Николаенко, и сказала срочно приехать на съёмочную площадку «Грибного царя». Оказалось, что актриса, игравшая главную роль, не смогла продолжить съёмки по состоянию здоровья, и экстренно искали новую героиню. А так как Галибин видел меня в учебных работах в институте, то после знакомства с режиссёром меня сразу же на площадке и утвердили.

И я очень благодарна Александру Владимировичу за советы, за поддержку, за помощь, потому что для меня это, конечно, был очень не простой проект. Во-первых, у меня практически не было никакого опыта работы в кино, и они вместе с оператором Александром Алешниковым, учили меня чувствовать камеру, открываться на свет, не загораживаться партнером. Во-вторых, я не знала материал, у меня не было времени подготовиться к роли. В-третьих, я до этого сериала не играла подобные роли, поэтому моя героиня была мне «на вырост». Сейчас я всё бы сделала по-другому. Но я безумно рада, что этот опыт был в моей жизни, потому что именно так закаляется характер.

А во втором сезоне «Адаптации» мне посчастливилось работать с Юрием Николаевичем Стояновым и Александром Адольфовичем Ильиным. Они невероятные профессионалы. С Александром Адольфовичем у нас была сцена в бассейне, куда я его сталкиваю, и мы снимали очень много кадров, много дублей, но он ни разу не сказал, что он устал, и такое отношение к профессии меня, безусловно, вдохновляет.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Наверное, часто приходится плакать в кадре? Как вызываете слёзы?

- Да, зато потом в жизни не хочется плакать… Понимаете, слезы не могут быть целью. Это всего лишь средство. Они могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Важно, что происходит в сцене, чего я хочу добиться от партнёра. Получается ли у меня достичь своей цели или нет? Я считаю, что если хорошо выполнена домашняя работа, и ты на площадке подготовлен, то тебе не нужны никакие технические способы, чтобы полились слезы. Но иногда бывает дело принципа, когда самой интересно понять, как нужно выстроить внутренний рисунок роли, чтобы прийти к необходимому результату. Это всё равно как решить сложный ребус. Кстати, на мой взгляд, плакать в комедии намного сложнее, чем в мелодраме или драме. В комедии очень быстрые реакции, есть момент «плюса», наигрыша, поэтому поймать живую нить, но при этом не потерять жанр бывает непросто.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Это вопрос очень личностный. Каждый выбирает тот путь, который ему ближе. Кто-то видит себя хранительницей очага, кто-то строит карьеру. Хотя, мне кажется, что карьера совсем не мешает женщине быть прекрасной хозяйкой, если ей нравится, допустим, готовить. Вопрос в том, что иногда может не хватать времени, так почему бы не прибегнуть к тем благам, которые дарит цивилизация.

- У вас была главная роль в картине «Миллионерша». Что бы сделали вы, выиграв в лотерею, как ваша героиня, огромную сумму денег?

- Я в этом вопросе солидарна со своей героиней Светланой Коровиной: помочь близким людям, часть отдать на благотворительность, а часть потратить на какую-нибудь свою мечту.

- Вы гоняетесь за брендами, или вещь должна вам просто понравиться?

- Вещь должна мне просто нравиться. Я заметила, что когда ищешь что-то определённое - платье, либо костюм, шансы, что ты найдешь именно то, что хотел, практически равны нулю. Надо покупать те вещи, за которые зацепился взгляд, а уже потом понять, куда их надевать. Кстати, при выборе свадебного платья работают какие-то совершенно другие законы, как мне показалось. Не ты выбираешь платье, а платье выбирает тебя, всё как с волшебной палочкой Гарри Поттера.

- Вы шопоголик?

- Нет, я принадлежу к тому редкому типу женщин, которые не любят шопинг. Я очень быстро устаю, и после третьего магазина мне необходим перерыв, либо кофейная пауза, либо поход в магазин, в котором продаются товары для дома, там я отдыхаю.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Благородство, последовательность действий, если можно так сказать, доброту.

- Как относитесь к мезальянсам, когда, скажем, юная бедная девушка выходит замуж за пожилого богатого?

- Я не люблю оценочные суждения. Если люди сделали такой выбор, значит, у них были на то основания. Допустим, в сериале «Верность» моя героиня тоже выходит замуж за героя Игоря Ивановича Бочкина, который старше и богаче, но при этом там были абсолютно искренние чувства. Стоит в этом союзе искать скрытый смысл? Не думаю.

- В сериале «Женщина в зеркале» вы сыграли виолончелистку. Хоть немного научились играть на виолончели, готовясь к съёмкам?

- Этот проект случился в моей жизни стремительно, поэтому учиться играть не было времени. На площадке была девушка-дублёр, которая подсказывала мне, как правильно сидеть за инструментом, показывала, как работает все тело во время игры на виолончели.

- Чему специально обучались для той или иной роли?

- Для «Цыганского счастья» училась ездить на лошади, потом этот навык пригодился для фильма «Горы, солнце и любовь». Но, надо признаться, в любом деле важна практика, мало научиться сидеть в седле, нужно регулярно заниматься этим, чем я, к сожалению, не могу похвастаться.

- Вы сыграли искусствоведа в картине «Разоблачение Единорога». Какие художники и направления вам нравятся?

- Я очень люблю Рембрандта, его портреты стариков меня завораживают, я действительно могу рассматривать их очень долго. Мне нравятся глубокие тона - темно-коричневые, бардовые, золотые, которые он использует в своих работах. Для меня Рембрандт - глыба, в его произведениях есть такая глубина, которую невозможно постичь. Еще я люблю импрессионистов за их легкость и воздушность, они как будто не пишут картины, а едва касаются красками холста, в них для меня есть вечная недосказанность. А если говорить о направлении, то из всех я, пожалуй, выделю Ренессанс.

- Как попали в уже упомянутый армянский проект «Горы, солнце и любовь»? Где снимали, что было интересного на съёмках?

- В армянский проект я тоже попала совершенно случайно. Но, кстати, я верю во вселенскую справедливость, и если много работать, то судьба подарит тебе твой шанс. Сначала позвонили моей подруге-актрисе, хотели её попробовать на главную роль, но она совсем не проходила по занятости, и посоветовала меня. Со мной связались сначала по телефону, дали прочитать сценарий, потом была конференция по скайпу, потом я летала в Армению на пробы. Это были самые невероятные пробы в моей жизни. Меня встретили с огромным букетом роз, после проб устроили банкет с шампанским, а на следующий день показали мне Ереван, свозили в храм Гарни и монастырь Гегард. После такого приёма мне совсем, как вы понимаете, не хотелось возвращаться в Москву, в рабочие будни.

А уже спустя несколько месяцев я полетела в Ереван на съёмки, мы снимали не только там, но и в горах. Природа в Армении, конечно, удивительная, очень красивые пейзажи. И были очень насыщенные съёмки - я летала на воздушном шаре, каталась в кадре на зиплайне - это канатная дорога, натянутая между гор. Первый раз было, конечно, волнительно лететь в пропасть, но потом привыкла, и даже пару раз прокатилась вниз головой. Также каталась на лошадях, водила «уазик». И во время одного из дублей совершенно случайно оторвала в машине руль. В общем, скучать времени не было. За эту картину наш оператор Рубен Гаспарян взял приз на одном из итальянских фестивалей. Я помню, мы ехали на смену, в автомобиле играла итальянская ария, из окна - сумасшедшие виды, и я всю дорогу не могла отделаться от ощущения, что я в «Крестном отце»…

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