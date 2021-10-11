По ком звонит колокол: Закавказский регион в шаге от зоны турбулентности

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 октября 2021, 12:59 Мариам Григорян

Фото: личный архив

Умирающему все равно, чья рука поправляет ему подушку… (Оскар Уайльд)

«Тревожнее всего, когда уже сам Господь задыхается… Уверяю Вас - это вовсе не поэтическое сравнение, это еще одно последнее предупреждение всем неверующим, самовлюбленным, самонадеянным обитателям Земли, и, в особенности, всем прежним и нынешним «коронованным особам», бесспорно имеющим прямое отношение к искалеченной судьбе планеты Земля»…

Именно с такого крайне пессимистичного наблюдения начинается наша очередная беседа с независимым правозащитником, известным аналитиком Арбаком Хачатряном, который считает происходящие во всем мире в целом и в нашем регионе в частности, метаморфозные изменения зловещими и опасными, более того, фатальными, роковыми для всех нас.

Роковыми, если, конечно, обращенные ко всему миру тревожные мольбы человека разумного о спасении не достигнут ушей сильных мира сего, ушей, невосприимчивых к любым доводам разума.

- Не слишком ли Вы сгущаете краски, г-н Хачатрян? Так ли взрывоопасна ситуация, как Вы ее представляете в Ваших публикациях? Помнится, в условиях, когда пандемия «Covid-19» сеяла повсюду страх и неопределенность, Вы обратились с письмом к Папе Римскому. Письмо это явилось по сути тревожным звоночком, обращенной к здравомыслящей части человечества просьбой опомниться. Однако мы вынуждены признать, что основная масса людей лишь на миг, лишь на начальной стадии катастрофы осознала масштабы объявшей планету опасности, а спустя некоторое время все опять вернулось на круги своя…

- Видите ли, просьба, скорее требование не становиться могильщиками нашей планеты как нельзя актуальна сегодня. Какое-то внутреннее убеждение подсказывает мне, что под угрозой находится будущее всей планеты. Земля стала похожей на полностью изможденную, потерявшую здоровье, прикованную к постели мать, которая более не в состоянии покрывать растущие с неимоверной быстротой словно в геометрической прогрессии долги своего непутевого сына - человечества, и которая не в силах более спасти его погребенное в ломбардах будущее. Тревога за будущее нашей планеты все возрастает, поскольку под угрозой стать заложенным оказался последний из природных ресурсов - воздух, по счастью еще никем не приватизированный. Именно передающийся через него зловещий коронавирус является своеобразным напоминанием, призывом к неравнодушным к судьбе планеты людям бить в набат во имя спасения человечества. Думаю, обращенное к духовным наставникам и знаменитым ученым требование забить тревогу вполне оправдано, поскольку именно занятая ими бесполая непростительная «нейтральная позиция», именно их, мягко выражаясь, несознательное равнодушие сделали ситуацию критической. Ведь именно раздробившие атом и открывшие миру лазер ученые расширили и углубили яму, предназначенную для погребения нашей планеты. А несколько неубедительные речи и предвзятое отношение духовных лидеров увеличили долю безверия в мире, подчеркнув тем самым их неспособность взывать к здравому смыслу всех коронованных и некоронованных властителей мира. И ящик Пандоры открыт отныне… Как в таких условиях Мать-Земля сумеет спасти и защитить своих сынов, тех самых сынов, активными усилиями которых она и стала столь беспомощной, лишенной иммунитета, тех самых сынов, которые, начхав на будущее своих же потомков, высасывают из планеты последние капли крови, безжалостно расхищают ее недра, нещадно портят экологию – и все это ради собственной наживы… Именно так, именно в этих условиях меркантильное человечество совершает свое «победное шествие» в бездну… Самонадеянные дельцы продолжают набивать свое бездонное ненасытное брюхо - это главное, а все остальное - да гори оно синим пламенем. В своем рвении они даже не замечают, что коронавирус вовсе не болезнь, а тест на сознательность, предварительный зачет-проверка для презревших таинство вселенской гармонии тугодумов. Вы обратили внимание на то, что коронавирус начал косить всех и вся в странах, обладающих огромным финансовым и технологическим потенциалом, таким образом давая понять, что пришло время остановить сумасшедшую конкуренцию в борьбе за мировое владычество и вернуться к нормальной жизни. В противном случае никакие накопленные средства ничего не спасут. Кризис действующей системы с каждым днем становится все очевиднее, а шаги по спасению и оздоровлению планеты все насущнее.

- Г-н Хачатрян, в отличие от действующих властей Вы избрали совершенно иной, скажем так, не угодный толпе, популистский путь оздоровления нашей страны. Неужели Вам безразлично число Ваших последователей? Ведь сегодня «в тренде» не качество, а количество. Сегодня все решает отнюдь не внутренняя суть слова и не его содержание, не уважение и авторитет говорящего среди здравомыслящих людей, а умение «овладеть сердцем» толпы, количество лайков и все такое, чем в совершенстве владеет ныне действующая власть, и чью «магическую силу» она прекрасно осознает.

- Вы затронули крайне болезненный, но в то же время крайне важный вопрос. Я никоим образом не хочу принизить рядовых граждан, однако должен сказать, что никогда не был сторонником «гласа народа». Думаю, важнейшие решения должны приниматься не народом, не толпой, а теми, кого принято называть элитой, теми, кто удостоился мандата народа, теми, кто готовы нести крест за всех остальных. Именно вынесенный ими вердикт должен стать окончательным, именно с ним должны считаться сильные мира сего. Как бы ни печально было нам в этом признаться, нынешняя элита, если, конечно, она вообще существует, собрана из совершенно неосведомленных о какой бы то ни было стратегии относительно будущего нашего государства торгашей, «придворных» олигархов, которым известно все о синице в руках и ничего о журавле в небе. Собравший вышеназванную «элиту» электорат - это люди, жаждущие царской милости, смотрящие в рот государю, те, для кого слово хозяина - закон, да что там закон - святость… Нет, Вы только представьте на миг, как бы повели себя сегодняшние толстосумы, торгующие газом, нефтью и бензином в общении с такими величинами как Ньютон, Паскаль, Гегель и Рембрандт. Достойное поведение последних заставили бы торгашей знать свое место и заниматься исключительно делами, которые им под силу. Понимаете, сегодня все перевернулось с ног на голову. По меньшей мере смешно (если бы не было так грустно) наблюдать, как умный, образованный, сознательный человек сгибается в три погибели перед разоряющими страну мошенниками и грабителями. В конце концов надо осознавать, что при отсутствии мыслящих людей, идейности и определенной системы ценностей никакие обретенные сомнительными путями богатства не спасут страну. И я более чем уверен, что спасательным кругом для всех нас может стать здравая мысль, идея, с которой не могут не считаться сильные мира сего. Поверьте, скопленные астрономические суммы неспособны что-либо спасти, если нет гармонично сливающейся с природой, четко устанавливающей очередность поставленных задач системы ценностей.

Не скрою от Вас, что намеревался объединить своих единомышленников - здравомыслящих людей (вполне обоснованно я не склонен использовать избитый термин «интеллектуал»), неравнодушных к судьбе планеты и создать центр, к воззваниям которого прислушаются крупнейшие мировые геополитические центры. И поскольку с правовой точки зрения не существует соответствующей формы основания подобного центра, планируемое в конце месяца собрание можно считать съездом.

- Очень интересно. У Вас нет намерений выйти на политическую арену, а если быть более откровенными - прийти к власти? Опыт показывает, что создание подобных единиц, как правило, бывает обусловлено участием в выборах и возможностью в случае удачи утвердиться на Олимпе власти. В нынешних условиях турбулентности намерение создать подобный центр (назовем его партией) должно иметь серьезные обоснования, не так ли?

- Однозначно. Создание центра с мощным интеллектуальным потенциалом мы рассматриваем как лучший, может даже единственный способ избежать региональных политических ветров. Геополитическая метаморфоза - молниеносные развития предвещают печальное будущее, вынуждая искать соответствующие решения, дабы не оказаться растоптанными чужими грубыми ботинками. Не секрет, что в схватке акул жертвами опять же становятся рыбы. Земля вступает в новый этап - в круговорот военно-политических цунами и аппетит «Гаргантюа» от геополитики все возрастает, а это четкий посыл небольшим странам к тому, что единственным залогом их существования может стать их единство. Жизненный опыт говорит о том, что быть подопечным той или иной авторитетной и влиятельной страны - довольно дорогое удовольствие, точь-в-точь как выплата «фраерами» определенной платы-пая криминальному авторитету за решение той или иной проблемы. Я говорю об этом, чтобы напомнить всем о нарастающей угрозе.

Трезвый подход требует нестандартных решений. И даже если потребуется, отодвиганию на задний план считающихся первоочередными задач, с целью противостояния более глобальным вызовам со стороны враждебных стран. Как бы печально ни было нам это осознавать, вопрос о нашем дальнейшем существовании стоит на повестке дня. Не скрою, именно этим обусловлен проект создания армяно-грузинской федерации интеллектуалов, потому как лишь объединенными усилиями возможно противостоять все возрастающей опасности. По сути этот метод, являющийся составной частью нашей борьбы за выживание, при правильном подходе может стать прецедентом сотрудничества с могущественными геополитическими центрами мира…

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