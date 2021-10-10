Юлия Пересильд: «Меня раздражают сплетни»

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 октября 2021, 16:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Попытаться откровенно поговорить с популярной актрисой – дело серьезное. Не каждый хочет рассказывать о себе потаенное. Но есть и такие звезды, которые честны не только со зрителем, но и с самим собой. Актриса Юлия Пересильд тому пример.

Я договорилась с Юлей встретиться в Москве, недалеко от посольства Латвии в России, в самом обычном кафе, но где угощают совершенно изумительным чаем с французской булочкой. Актриса задерживалась из-за пробок на дорогах. Я ждала ее в кафе и представляла… Представляла, как выглядит, действительно, супер популярная Пересильд? Ведь за плечами актрисы такие фильмы, как «Палач», «Битва за Севастополь», «Уик-энд». «Параджанов», «Дело гастронома №1», и наконец, роль самой Людмилы Марковны Гурченко!

Мысли в голове были разные. Вот явится «звезда» и скажет, а может и споет: «Пять минут, пять минут! У меня всего для вас пять минут». И что делать? Интервью идет в номер, а я только пью чудный чай, поедаю вторую булку с французским вареньем, и жду. Впрочем, где наша журналистская душа не пропадала! Раз договорились, то просто не отпущу «звезду», пока разговор не состоится. Умри, но интервью возьми!

Пока я предавалась раздумьям, меня окликнула молодая, хорошенькая женщина: «Вы Татьяна! Извините, пожалуйста! Пробки на дорогах. Чаем сегодня угощаю я! Спорить не надо!» Эта была Юлия Пересильд. Она совершенно не хотела понравиться, была без тени косметики, но в потрясающем платье «а-ля Гурченко». Конечно, я не утерпела, и взяла «быка за рога» - вопросы посыпались о разрекламированном сериале «Людмила Гурченко».

Людмила Марковна, споры, страхи, мистика.

Когда мне режиссер фильма Сергей Алдонин предложил принять участие в пробах, а если точнее, то настаивал, что непременно я должна сыграть великую Женщину, то я долго не соглашалась. Сыграть Людмилу Марковну Гурченко!!! Это просто нереально! Я же совершенно на нее не похожа. У меня не было уверенности, что роль именно моя. Я просто боялась прикоснуться к жизни удивительной актрисы. Я понимала, что фильм будут смотреть многие, и была уверенна, что меня «растопчут», «сметут» критикой. Но режиссер настаивал: «Я был дружен с Гурченко. Знал ее характер, темперамент, изучил интонации, выражение лица. Я помогу тебе перевоплотиться в Людмилу Марковну!» Алдонин долго уговаривал меня, что только я смогу передать те нюансы, ту прелесть, которыми обладала эта замечательная актриса. Действительно, он мне помог в этом. Конечно, мы не ставили задачи о похожести внешней, но задор, боевой настрой, искренность, эмоциональность, удивительная харизма Гурченко – это да! Мы обязаны были воплотить все это на экране.

Я совершенно понимала, как сыграть такую женщину в 50 лет, но я очень волновалась, как получится моя героиня в 18 лет! Да, мне легче и ближе сыграть возрастную героиню, чем совсем девочку. Вот легче! Почему? Возможно, за плечами у меня были сложные военные роли. А возможно, я сама взрослею(смеется). У меня есть двое детей, за которых я беспокоюсь и несу ответственность. А это очень «взрослит» женщину.

Но главное – я не стремилась быть похожей на Людмилу Марковну. Я хотела понять ее из души. Мною было прочитано море книг о ней, ее автобиографические книги « Аплодисменты», «Мое взрослое детство». Я просмотрела огромное количество интервью с ней и, конечно, фильмы. Мне важно было передать зрителю, что Эта ВЕЛИКАЯ АКТРИСА всегда была предана своей профессии. Своей актерской профессии.

А как получилась роль – судить зрителю. Но если, после сериала, люди будут обсуждать только мои платья, талию, прически, значит, картина просто не удалась. Но я чувствую, что смотреть этот сериал будут многие! И то, что он вызовет интерес – точно! Ведь я столько намучилась! Намучилась, когда училась передавать ее движение, намучилась, когда училась петь, танцевать в «ее» платьях. Я на физическом , вернее, мистическом уровне ощущала присутствие Люси. Я интуитивно понимала, когда она недовольна, а когда «дает добро». Я чувствовала это! Да, Людмила Марковна прошлась по моей жизни! Такие сложные съемки вряд ли забудешь.

Хотя, меня с самого детства не пугали никакие трудности. Я росла вполне самостоятельным ребенком.

Псковская красавица с независимым характером.

Я с детского садика хотела стать актрисой. Мне казалось, что у меня непременно получится состояться в этой профессии. Сколько себя помню, то на школьных утренниках я всегда пела, читала стихи. Воспитатели меня очень любили . Возможно, я была девочкой покладистой, умела находить со всеми общий язык и была приучена родителями к труду. Меня не надо было просить, например, выучить стихотворение на 8 марта. Я вызывалась сама. А когда меня просили спеть, то с огромным удовольствием пела , пела, пела… пока самой не надоедало. Сколько себя помню, то я была заводилой и в школе. Могла сутки на пролет рисовать школьную газету. Закончатся уроки, а я в класс рисования. Нужно сделать – пожалуйста! Мне это было все по сердцу.

Как относились к моей мечте родители? Знаете, они доверяли мне, никогда не контролировали меня. Конечно, в младших классах проверяли уроки, но я всегда училась вполне замечательно. Думаю, что полного восторга от профессии актрисы они не испытывали, но это ведь мой был выбор. Родители, скорее, не могли поверить, что мечта их дочери воплотится в жизнь. Моя мама работала воспитательницей в детском саду, а папа был очень талантливым иконописцем, и частенько они мне говорили: «Что за глупости? Какая ты актриса!» Говорить они говорили, но не отговаривали. И когда я училась в школе, то наш директор решил, что мой «певческий» талант нужно показать в Москве, на программе «Утренняя звезда». Он сам сочинил песню, добыл денег у «спонсоров», одели меня и отправились мы с директором из родного Пскова в столицу.

А как приехали в Москву, то я и «пропала». Я просто влюбилась в этот город. Я почувствовала, что могу в нем жить, учиться, работать. Только тут, в Москве, я обязательно стану актрисой.

Выступили мы неплохо и… Вернулись в Псков! А Москва мне просто снилась! Девушка я с независимым характером, но упертым. Подговорила свою подругу, после окончания школы, рвануть в Москву. И обязательно поступать во МХАТ. Вот хотела во МХАТ! Сели мы в поезд, один чемоданчик, денег «кот наплакал», но впереди Москва. Радости – море! Уверенности – океан! Но все это быстро исчезло, когда я увидела, как одеты были другие поступающие… Такие все холеные, чистенькие, причесанные. А я только с поезда! На мне был ужасный серый свитер с огромным «хомутом», а под ним старенькая майка, в которой я спала в поезде. И во время прослушивания со мной произошел казус! Меня попросили снять свитер! Ну как я могла это сделать? Там же майка. Я просто расплакалась и выбежала из аудитории. Конечно, я не поступила. Но в приемной комиссии мне сказали, что непременно попробуйте поступать на следующий год. Я не знаю, почему так сказали, но я в растрепанных чувствах уехала домой.

Когда вернулась на Родину, то решила, что год бездельничать не буду, а буду учиться. Собрала документы и поступила легко в Псковский пединститут на филологический факультет.

Училась легко, но мысль о Москве не покидала меня. Конечно, я учась на филологическом готовилась и в театральный. Говорю же, что девушка я упорная.

Через год я вновь отправилась в Москву. Попала на прослушивание в РАТИ (ГИТИС). Почему в РАТИ? А вот так решила! Меня прослушали и сказали, чтобы я принесла документы. Меня допускают до экзаменов. А у меня кроме паспорта ничего не было. Я же не думала, что прослушивание закончится успешно! Документы у меня находились в Пскове, в институте. Но это же мелочь! Главное – меня заметили, меня приняли. Пока документы из Пскова «ехали» в Москву, то я немного «побомжевала» на вокзале (смеется). А где мне было ночевать без документов и денег? Ничего страшного! Это только закаляет! Вот так стала я студенткой РАТИ.

С каким желанием я училась! Я просто не вылизала из института и библиотек! Я никогда так серьезно не относилась к учебе. Я жила институтом, творчеством. Я ловила каждое слово преподавателей!

Конечно, мне казалось, что все театры (значимые театры) примут меня к себе. Я же им нужна. Увы… Да, я не ходила на постоянные прослушивания в театры. Я ждала. Ждала, что меня позовут. И позовет непременно потрясающий режиссер. Это совершенно не гордыня, а уважение к себя. Я закончила лучший театральный институт, неплохо, как мне казалось, показывалась в учебных спектаклях… Нужно ждать. Я ждала, но меня никто не звал. И когда я уже собралась в родной Псков, то мне раздался звонок от очень модного, потрясающего режиссера Кирилла Серебрянникова, который пригласил меня на роль Сюзанны в спектакль «Фигаро. События одного дня». О таком везении я и мечтать не могла! Но все у меня получилось. Меня заметили в театральной сфере и стали приглашать на прослушивание. Сегодня я играю у Евгения Миронова, в Государственном театре Наций, и вполне счастлива. У нас замечательный коллектив. Все артисты великие трудяги. Представляете, Миронов приходит в театр и если видит, что надо помыть сцену, то берет тряпку и моет. Все просто ! Это наш ДОМ! А в доме должно быть тепло и уютно.

Все в моей жизни неслучайно.

Я часто думаю, что в моей жизни нет случайностей. Я получаю те роли, которые мне нужны. Да, нужны. Роли, которые заставляют меня плакать, смеяться, чувствовать. У меня не было ни одной роли, которая была бы мне не интересна. Для меня очень дорог фильм «Битва за Севастополь». Я же сыграла там реальную женщину снайпера Людмилу Павличенко. Говорить, что эта роль мне далась легко – нет! В Крыму эта женщина – национальная героиня. Ее знают, ее помнят, ее почитают. Когда мы приехали на место съемок (Севастополь), то многие жители были против моей кандидатуры. Именно! Слишком молода, светленькая, совсем девочка. А Павличенко – гарна дивчина с боевым характером. Долго я доказывала на съемочной площадке, что имею права играть эту удивительную женщину. Как? Я ПРОСТО РАБОТАЛА! РАБОТАЛА НА СОВЕСТЬ! И мы нашли общий язык. Многие севастопольцы потом приходили на площадку, что-то советовали.

Но самое интересное, что на пробы фильма я пришла уже будучи беременной на седьмом месяце. А вот так! Прошла пробы. И режиссер ничего не заметил! Возможно, у меня было, по роли, простенькое ситцевое платье, да и с животиком мне «повезло»; он был маленький и очень аккуратный. Единственное, что спросил режиссер: «Юля, а у вас обычно какой вес?» Тут все и открылось. Но на процесс съемок это совершенно не повлияло. Пробы проходили в марте 2012 года, а съемки начались в ноябре 2013 года.

Думаю, что фильм удался. Нашу съемочную группу приглашал персонально Дмитрий Анатольевич Медведев в Кремль, чтобы поблагодарить за фильм. А это дорогого стоит.

О личном, о сплетнях, о «Галчонке», о вере.

Я очень не люблю, когда бесцеремонно вторгаются в мою жизнь. Очень не люблю сплетни. Зачем их печатают журналисты? Если нужно получить информацию – спроси! Если я захочу говорить, то я отвечу.

Например, у меня две дочки, но они совсем маленькие. Анечка и Машенька. Еще рано о них говорить. Зачем? Я человек не суеверный, но пытаюсь оберегать своих роднулек от дурного глаза. Когда наступит время – покажу, расскажу и познакомлю. Для меня главное, чтобы они были здоровенькие, чтобы не испытали боли и предательства. Конечно, я «направляю» их по жизни, но и даю им право выбора. Я демократическая мама.

Я никогда не буду заставлять детей , например, есть то, что они не хотят. Но я покажу все прелести завтрака на собственном примере. Допустим, я очень люблю имбирный чай, который меня по – хорошему приводит в чувство. Завариваю «свой» любимый, добавляю ложку меда, лимон. Вкуснота необыкновенная. А главное – полезно. Смотрю, девочки заинтересовались «этой процедурой», начинают пробовать. А кричала бы я, заставляла бы… Ничего хорошего из этого не получилось. Нужно слушать детей, чувствовать, показывать положительные примеры. Ну я так думаю.

Что касается мужчин, то давайте поговорим о них «обтекаемо». Ну это же очень личное! Хорошо?

Могу сказать, какие мужчины мне нравятся. Хорошо, чтобы мужчина был умен, хорошо, чтобы мужчина был талантлив, хорошо, чтобы просто был! Сегодня с сильным плечом дела обстоят сложно. И дело тут не всегда упирается в финансы. Может, мужчины стали просто немного инфантильны? А может считают, что за них думать будет женщина? Я готова связать свою судьбу с энергичным, деятельным мужчиной, но часто так бывает, что мужчины не хотят брать ответственности за любимую женщину, за свои поступки. Многие мужчины привыкли жить за счет женщин и ничего менять не хотят в своей судьбе. Ну разве с таким можно строить свою жизнь? Это просто мысли вслух.

Я сейчас вспоминаю свою первую любовь. Это было в десятом классе. Как это было красиво! Мы сбегали с уроков, он читал мне стихи, а я была влюблена. Конечно, мы расстались. Время все ставит на свои места. Но это было искреннее чувство с моей стороны. А искренность всегда помнишь.

Вот вы спрашиваете, а чтобы я не могла простить мужчине? Думаю, что если женщина любит, то может простить все! Возможно, даже предательство. Но если это настоящее чувство… Пусть даже со стороны женщины.

Что меня раздражает в жизни? Да сплетни.

Хотите пример? Открываю одну желтую газету и читаю, что у меня роман с Евгением Цыгановым. Отрицать, что я его знаю – глупо! Мы же с ним вместе снимались. Более того, мы хорошие приятели. А дело в том, что мне утром, часов в шесть утра, раздается звонок. Я сонная, легла после съемок час назад, ничего не могу сообразить и слышу: «Евгений попал в аварию, а как он сейчас чувствует? Он где? С вами?» Я слышу только слово «авария» и начинаю кричать в трубку: «С ним все в порядке? Где он?» А что я должна спросить, когда мне говорят, что мой товарищ попал в аварию? Наутро я читаю в интернете, что любовница Цыганова Пересильд очень волновалась за него! Ну что тут скажешь? Мое беспокойство было оценено желтой прессой, как простите, интимные отношения. Я вынуждена была звонить Жене и объяснять, что я не верблюд. Посмеялись с ним, но на душе было пакостно.

Что меня спасает в жизни?

Вера. Вера в Бога. Я помню, как бабушка отвела меня в церковь и покрестила. Это было сказочно и очень тепло. И когда я приезжаю в Псков, то обязательно иду в эту церковь. Мне так становится уютно, спокойно, что проблемы уходят сами собой. А еще у меня есть очень важное дело в жизни.

Я являюсь попечителем благотворительного фонда «Галчонок». Это совершенно негосударственная благотворительная организация, которая помогает детям с проблемами ЦНС.

Это страшно, когда болеют дети, это страшно, когда ты видишь их глаза. Мимо больных детей нельзя проходить мимо. И если я, или вы, или любой человек хоть чем –то поможет, то есть огромный шанс спасти жизнь. А что в этом мире ценнее чем жизнь ребенка?

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