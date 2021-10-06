Актриса Валерия Кристиансен: «Плакать надо красиво»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 октября 2021, 11:44 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Валерия Кристиансен окончила РАТИ, мастерскую Сергея Проханова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Счастливы вместе», «Взрослые игры», «Два цвета страсти», «Голоса», «Светофор», «Последний из Магикян», «Два отца и два сына», «Психологини», «ИП Пирогова», «Рая знает всё!», «Старая гвардия» и др.



- Валерия, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Однозначно помогает. Потому что красивую актрису ищут чаще. Красивая - значит фотогеничная. Соответственно её легче снимать, и можно рассматривать на большее количество персонажей, чем, допустим, актрису, у которой есть какая-то особенность во внешности.



- Вы сыграли в картине «Два цвета страсти». А какие цвета для вас олицетворяют страсть?



- Красный, тут от ассоциаций никуда не деться. Это танго, Испания, красные розы. И, возможно, чёрный. Цвет достаточно агрессивный, и вспоминается маленькое чёрное платье Коко Шанель.

- Вы исполнили роль в фильме «Осторожно, дети!» Говорят, с детьми достаточно трудно сниматься. У вас были какие-то случаи непонимания на площадке?



- С детьми, конечно же, сниматься иначе. Иногда они могут тормозить общий процесс, так как фиксация внимания у деток обычно непродолжительная. Поэтому часто они работают небольшими периодами: поработали, отдохнули. Где-то дети начинают хулиганить. Когда они переутомляются, капризничают, не могут выполнить задачу, забывают текст.



У меня был случай с ребёнком на съёмочной площадке. Я играла такую злую мамашу. Мальчику было 9 лет. Я должна была войти в кадр и прогнать его. И почему-то его не предупредили об этом. Он сидел себе спокойно в песочнице и ковырял там палочкой, дразнил голубей. И когда мне дали команду, я влетела в кадр и стала натурально его прогонять. А ребёнок по-настоящему испугался, и так сильно, что потом рыдал минут сорок, его не могли успокоить. Потом он вообще отказался играть со мной в этой сцене. И как мы ему не объясняли, что я актриса, что сама мама, у меня две дочери, мальчик упёрся и ни в какую не хотел повторять эту сцену. Так мы её и не сняли.



- Вам нравится японская система воспитания детей, когда им разрешают всё?



- Я читала про это. Там на самом деле немного иной смысл. Должны быть установлены чёткие границы и вот уже внутри этих границ у детей есть позволение на многое, но не на всё. Наши женщины поняли это слишком буквально. Стали передавать из уст в уста и закрепилась такая догма: в Японии детям разрешают всё. Такого не бывает! Ты же не можешь разрешить ребёнку играть с ножом? Или бить животных? Ты скажешь «нельзя».

- Вы снимались в сериале «Голоса», где девочка после трагедии открывает в себе способность читать мысли. А вы верите в такие сверхспособности, в предсказания, предчувствия?



- Однозначно верю. Более того, я недавно познакомилась с девушкой, она из Украины, у неё была бабушка ведунья. И ей этот дар передался. Сейчас она живёт в Швейцарии, счастлива замужем, у неё трое детей, она далека от всего этого. Но она постоянно что-то видит, если подключается к человеку, либо смотрит на его фотографию. Я сначала скептически была настроена, пока она не рассказала всё-всё про мою маму, вплоть до её мыслей. И мы стали с ней иногда так «играть»: я показываю фото подруги, и она всё про неё рассказывает. Многое совпадало до мурашек. В общем, принцип работы этого напоминает принцип работы радио: она ловит, грубо говоря, волны других, и в её голове вспыхивают, как воспоминания, их жизненные происшествия… Безумно интересно!



- Вы много снимались в мелодрамах. Как вы вызывает слёзы, там же часто приходится плакать?



- Всё зависит от материала. Есть истории, которые сами по себе трогают, и тебе не надо ничего делать, ты просто начинаешь говорить текст, и у тебя уже глаза на мокром месте. Но бывают ситуации, когда слёзы нужно вызвать технически. Есть определённые приёмы, которыми можно овладеть. Я их знаю и успешно ими пользуюсь даже в обычной жизни. Но слёзами ради слёз не стоит увлекаться. Бывает актрисы, которые обнаружили, что могут плакать, начинают плакать везде, а это должно быть к месту, иначе не трогает и не работает. Ещё один важный момент: плакать надо красиво, киношно.



- Вы читаете электронные книги или бумажные?



- Бумажные, электронные мне тяжело читать, просто некомфортно. Мне очень важны тактильные ощущения, подержать книгу в руках, полистать странички.





- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграме?



- В инстаграме у меня порядка 50 тысяч подписчиков. Был период, когда я была сильно им увлечена. Сейчас у меня двое детей, муж, дом, который требует постоянного ухода, времени свободного мало. Но все равно, когда я укладываю детей спать, я одним глазком листаю ленту. Посты свои чаще пишу ночью, готовлю их заранее, потом постепенно размещаю.



- А рекламу часто предлагают?



- Предлагают, но приходится от многого отказываться, потому что это не вписывается в мой профиль, не соответствует направлению моей деятельности.



- Сами часто покупаете то, что рекламируют другие?



- Вы имеете в виду в интернете? Потому что телевизор я не смотрю уже 17 лет… Если вижу в инстаграме, к примеру, пижама симпатичная на девушке, о, я хочу такую – покупаю! Либо какое-то украшение. Либо куклу. Причем, кукол я покупаю больше для своего удовольствия, чем для дочерей. Они такие красивые сейчас, такие яркие, я, как ребёнок, радуюсь им…





- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Я люблю бренды. Но бывает, что мне нравится вещь неизвестного бренда, не раскрученного ещё, но качественная и хорошая. Я люблю российских дизайнеров, которые сейчас начинают подниматься. У них совершенно другое качество вещей. Они стараются соответствовать всем критериям, мне нравится их упаковка, доставка, как они общаются с покупателем. Меня всё это подкупает. Когда вещь сделана штучно, она дольше задерживается в гардеробе, дольше служит, и очень долго остаётся в своём первоначальном виде.



- Вы шопоголик?



- Я люблю покупать вещи, люблю их мерить, но не могу сказать, что я покупаю много. Мне нравится приобрести что-то одно, но значительное и классное, чем «много и недорого», что вскоре потеряет внешний вид и будет выброшено. Тут про потребление вопрос, очень важный для нашей планеты и экологии. Я люблю ремонтировать вещи, люблю винтаж, second-hand, с удовольствием пользуюсь сайтом avito, где много продают и покупают.



- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- В театре, для спектакля «Мне не больно», я научилась стоять на пуантах…





- А крутить фуэте?



- Это очень тяжёлый элемент, его годами учатся делать балерины… У меня были в кровь стёрты пальцы. Мы играли премьеру, и я анестетиком запшикивала полностью ноги, заматывала пальцы, было очень больно, несмотря на название спектакля.



Для спектакля «Матриархат» я делаю трюки на канатах. Здесь мне пришлось осваивать навыки воздушной гимнастки. Что-то я, конечно, умела, потому что в детстве занималась в цирковой студии. Но каким-то трюкам пришлось научиться. Там без страховки меня поднимают на высоту около четырёх метров, и я исполняю небольшую цирковую связку.





- Какие жанры кино вам нравятся как зрителю?



- Я люблю комедии. Мне нравятся весёлые и милые мелодрамы. Исторические, фэнтези, вроде «Игры престолов». Это моё.



- В сериале «Два отца и два сына» вы сыграли переводчицу. Как у вас в жизни с иностранными языками?



- Мой муж – датчанин, известный певец Томас Невергрин. И мы разговариваем с ним на английском. Поэтому английский язык - моя необходимость.



- А ваши дети на каком языке говорят? Тоже на английском?



- Нет, они говорят на русском, и что-то понимают на датском. Ещё некоторые фразы на английском понимают. Я с ними разговариваю на русском.





- Вы сыграли роль в сериале «Психологини». А вы сами хороший психолог, разбираетесь в людях?



- Да, я очень хороший психолог, об этом говорят все мои друзья. Я очень проницательный человек, много читала психологической литературы. Последняя книга, которая поменяла мой взгляд на мир: Эрик Берн «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». Изначально он задумывал её, как учебник по психологии и транзактному анализу. Но книгу стали читать обычные люди, и Берн решил немного упростить её и выпустить массовым тиражом. Читается книга трудно, но после ты начинаешь совсем иначе смотреть на людей, на свои взаимоотношения, на отношения людей между собой, на детей и т.д.

Вообще хороший актёр, на мой взгляд, обязан быть хорошим психологом. Потому что при разборе роли ты не можешь до конца понимать скрытые переживания персонажа, его мотивы, почему он так сказал, почему сказал так, а поступил иначе, если ты не разбираешься в психологии. Тогда роль будет живой и полноценной, более приближенной к реальности, а не «пластмассовой». Часто бывает, что артисты, читая сценарий, сами докручивают внутренние переживания своего персонажа, исходя из знаний психологии. И роль становится более трагичной или комичной, трогательной. Всё это происходит на стыке эмоций, которые часто в сценарии не прописаны.



А ещё рекомендую всем, кому не безразлична собственная жизнь и рост, обязательно найти психолога. Я занимаюсь с ним раз в неделю и считаю это необходимым. Это как ходить на фитнес или на маникюр. Только тут ты прокачиваешь не тело, а своё сознание, ухаживаешь за ним. Некоторые предпочитают обсуждать свои проблемы с подружками. Но подружки – это не то! Подружки не обладают необходимыми знаниями и специальным образованием. А посмотреть на себя со стороны и объективно оценить ваши ситуации поможет только хороший психотерапевт. Заботьтесь о себе!

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