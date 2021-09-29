Актриса Евгения Чиркова: «В театре и кино мешает не красота, а интриги»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 сентября 2021, 12:30 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Евгения Чиркова окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Холодный расчёт», «Принцесса цирка», «Обручальное кольцо», «Молодые и злые», «Особый случай», «Хроники ломбарда» и др.



- Евгения, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота уникальна, она не может мешать. Мешает отношение к ней некоторых людей. Цитата из старого кинофильма «Зигзаг удачи» по этому поводу очень точна: «Красивые женщины всегда глупы. Во всяком случае, так думают все некрасивые женщины, и это служит им утешением». Красивые и талантливые женщины чаще страдают из-за травли, причина которой - женская и профессиональная ревность.

- А у вас было такое, чтобы из-за вашей яркой внешности вас не утверждали на роль?



- Утверждение на роль – это сложный этап. О причине неутверждения ты не узнаешь. Если кто-то из актрис скажет, что её не утвердили на роль, потому что она очень красива, не верьте, это не может быть причиной. То, что актриса оказалась на кастинге, уже означает, что режиссер хотел увидеть её пробы.



В качестве примера - о моей героине в бесконечном сериале «Обручальное кольцо». Один из главных женских персонажей - некрасивая, серенькая мышка, по сюжету, влюблена в главного героя, но он к ней относится только как к другу. Она завидует другим героиням, в которых он влюбляется.



Мне стала интересна эта роль, я хотела расширить свою фильмографию. С гримёрами мы сделали портфолио. Это иной взгляд, иное положение головы, плечей. Специфически одетая, загримированная корректирующими средствами, имитирующими максимум усталости. Когда пробы отвезли на канал, меня никто не узнал, причем, не внешне, а потому что на экране был совсем другой человек. Утвердили!



Возвращаясь к вопросу, о красивой внешности. Мы помним Николь Кидман в образе страшной няни, Шарлиз Терон в оскароносной роли монстра.



- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Я играла профессиональную аквалангистку, прыгала с парашютом, стреляла из винтовки и пистолетов. Всему этому я училась профессионально и имела международные сертификаты. У меня до ГИТИСа уже было высшее образование, связанное с работой на телевидении, а также музыкальное, все это в дальнейшем пригодилось.





- Что было запоминающегося на съёмках сериала «Одиссея сыщика Гурова», где вы сыграли главную роль?



- Я сыграла офицера ФСБ. В первый же съёмочный день поставили трюковые сцены. Каскадёр в женском парике и одежде моего персонажа лихо пролетел через автомобиль и стукнулся о бордюр. Моего персонажа преследовали и сбили. От меня требовалось лишь довернуться на земле, подхватив движение, прокатиться и удариться о бордюр.

Следующая сцена - героиню пытаются спасти, а она начинает резко отбиваться, думая, что это все те ещё преследователи и… во время этой не сложной физически сцены я сломала себе палец на руке. Я ещё доработала до конца смены, операторы сделали все, чтобы рука не попадала в кадр. Было дико больно, вечером меня отвезли в травмпункт, врач настаивал, что мне необходим гипс, но нужно было бегать, по сюжету, с пистолетом, а съёмки только начались и впереди ещё месяц работы в кадре, поэтому я отказалась. После переговоров мы с режиссёром убедили врача отпустить меня без гипса, но я пообещала, что на ночь и пока не в кадре буду надевать на руку шину. Конечно, обещать – не выполнять! Еще 2 года после этого я мучилась с этим пальцем, он опухал, ни одно кольцо не налезало. И до сих пор я чувствую ноющую боль.





- Какие книжки вы читаете – бумажные или электронные?



- Всегда старалась читать бумажные, хотя нужные произведения и сценарии есть у меня и в электронной книге или на компьютере.



- Насколько вы погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?



- Я веду инстаграм, но каких-то дополнительных усилий для его раскрутки не прилагаю. У меня достаточно осмысленная симпатичная страница.



Посты размещаю, когда есть время и порыв поделиться мыслями.



Практически все коллеги накрутили себе подписчиков, и регулярно платят за лайки, это им нужно для того, чтобы зарабатывать на рекламе, для искусственного завышения своего статуса востребованности.





Я от рекламных предложений отказываюсь из соображений, что лучшие услуги можно купить, а не получить по бартеру. С подписчиками у нас искренние некоммерческие отношения. Когда картину «Холодный расчёт» показывали несколько раз в год, резко увеличивалось их число. Кстати, кто не видел фильм, посмотрите, необычный сюжет. Когда я работала ведущей новостей или когда выходили один за другим сериалы с моим участием на центральных каналах, не было еще инстаграма, все писали на официальный сайт актера, писали письма на студии. В театр на спектакли прилетали из других не только городов, но и стран, везли и присылали всякие варенья, соленья, я старалась, как могла, лично всем ответить, хоть пару слов или сказать спасибо. Это было время, когда не требовалось соревнование - кто больше заплатит за привлечение очередного миллиона подписчиков и лайков в соцсетях, чтобы всем показывать, что твоя работа и ты сам интересны. Не было этой витрины тщеславия.

Удивляет, что у людей, которые действительно любимы зрителями, снялись во множестве известных во всем мире культовых картинах, нет даже полумиллиона подписчиков, а у «блогерш-моделей-актёров-актрис» в одном флаконе их в миллионы раз больше! Они что-то большее из себя представляют? Риторический вопрос! Все всё и так понимают.



- В сериале «Право на правду» вы сыграли директора автосалона. В жизни вы хорошо разбираетесь в машинах? Сами за рулём?



- За рулем постоянно уже лет 20, и в машинах разбираюсь, но, конечно, не стану что-то ремонтировать сама. На всё есть профи.





- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Важно, чтобы вещь нравилась, и если это дорогой бренд и если я могу себе это позволить, то покупка становится еще приятнее. Люблю покупать что-то в Европе на блошиных рынках: старинные броши, флаконы, зеркальца. Могу купить какую-нибудь сахарницу XVIII века или серебряный поднос с гравюрой, кофейник или изящную ложечку, люблю красоту, изысканную сервировку!



- А какие драгоценности вы любите, металлы, камни?



- У меня нет таких категоричных пристрастий в предпочтениях, например, белого, желтого или розового золота. Всё меняется в зависимости от настроения, от выбранного гардероба. А чаще меня можно увидеть вообще без всяких украшений.





- Вы снимались в каких-нибудь исторических картинах? Вам нравится носить платья с кринолином, корсеты, шляпки?



- Пока нет, не приходилось такое примерять, но в ближайших планах костюмная историческая картина. Некоторые подробности уже есть на сайте киностудии, где я одна из учредителей.



- В каком времени вы хотели бы пожить?



- Мне нравится время, когда люди больше лично общались друг с другом, старались быть услышанными, совершая поступки, а не «твитнув» или «запостив» или «расшарив»! Я хотела бы, чтобы наше с вами время стало благожелательнее для жизни наших детей, без такого количества гаджетов, компьютерных, телефонных игр. Хочу, чтобы именно у нашего времени было много поводов для вдохновения художников и музыкантов! Герой времени - всегда человек, а не обстоятельства, в которых нам что-то нравится или не нравится.





- Вы сыграли в картине «Не плачь по мне, Аргентина!». Были в Аргентине? Какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?



- Нет, в Аргентине я пока не была. В плане путешествий у меня много было упущено из-за театра и жесткого графика съёмок. Я никогда не отпрашивалась. Даже на девятом месяце беременности играла на сцене и вернулась сразу же после родов. Так что, когда была возможность поехать куда-нибудь с семьей, я больше половины пропускала. Мой бывший муж был по работе в Гондурасе, там были съёмки «Последнего героя», он звал меня с собой, но я так и не приехала, ожидая какого-то очередного решения по какому-то очередному проекту, совершенно не имеющему ценности в долгосрочной перспективе. Но это сейчас понятно, тогда все это казалось важным. Если все говорить об экзотике, то были Китай, Бали и Мальдивы.



- Вы верите в какие-нибудь предсказания, предчувствия, гороскопы?



- Я верю в то, что если ты во что-то веришь, то так оно у тебя и будет. Я верю в силу мыслеобраза. Верю в закон бумеранга, когда все, что запускаешь, возвращается в кратном размере.

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