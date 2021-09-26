Аскольд Запашный: «Совершенно естественно, что я с детства люблю цирк»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 сентября 2021, 18:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Кто не знает известную династию артистов цирка Запашных? Вряд ли найдется такой. Сегодня братья Эдгар и Аскольд Запашные собирают полные залы в любом уголке мира. А чего стоит уникальный номер Аскольда, прыжок верхом на белом льве, который занесен в книгу рекордов Гиннеса!!! Но так ли легко Запашному достался этот прыжок? Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» Аскольд Запашный расскажет о своем детстве, цене успеха и, конечно, о любви.



Все начинается в детстве



Это совершенно естественно, что я с детства любил цирк. С самого раннего возраста я находился за кулисами, видел работу артистов, наблюдал за репетициями, учился основам дрессуры. А как иначе? Я вырос в семье цирковых артистов. Мой дед, Михаил Запашный, кстати, немец по национальности, был клоуном и музыкальным эксцентриком. Но благодаря знакомству с борцом Иваном Поддубным он стал выступать в жанре французской борьбы. Как мне рассказывали родители, мой дед обладал уникальной силой! Мог даже лошадь поднять. Видимо, когда дедушка проделывал этот трюк (смеется), то его заприметил Поддубный и предложил показать «свою силу» на арене. Вот так и началась династия Запашных. Но основоположником работы с хищниками стал мой отец Вальтер Запашный. Я, кстати, впервые вошел в клетку с тиграми в десять лет. Было ли мне страшно? Конечно! Я и сейчас испытываю определенное беспокойство, когда выхожу на арену с хищниками. И совершенно не надо удивляться. Только, прости, дурак… ничего не боится. Но тогда, в детстве, мне казалось, что мой отец с такой легкостью заходит в клетку с тиграми. Конечно, это было не так, но он никогда не показывал своего беспокойства. Он и нас с Эдгаром приучил сдерживать свои эмоции. Вообще, отец для меня был и остается огромным авторитетом. И я очень жалею, что он рано ушел из жизни. Рано для меня. Когда я осознанно начал понимать присутствие отца в своей жизни, когда нуждался в его советах – папы не стало. Я до сих пор храню в памяти, как мы рано утром с отцом совершали пробежки по парку, как я делился с ним своими мыслями, планами, как мы сидели на кухне и говорили, говорили. Я хорошо запомнил отца, как человека, имеющего огромное трудолюбие, несгибаемый характер и стремление всегда быть первым. Кстати, своим упорным характером он покорил мою маму (мать Аскольда Запашного Татьяна - прим.авт.). Отец долго ухаживал за моей мамой, сделал ей предложение, но она сказала, что ответит ему при следующей встрече. Мой отец думал недолго, и на очередное свидание пришел с… тигром. Да, да. Мама была в шоке! Но после такой встречи они поженились. Отец воспитывал в нас дух борьбы. Да, нас родители держали в строгих рамках, наказывали за двойки. Наказания были суровыми; запрет на присутствие на репетициях. Кстати, двойки я практически не получал. Хотя были моменты, когда учиться мне было сложно. Дело в том, что мы с братом учились в одном классе, хотя Эдгар старше меня на год и два месяца. Конечно, ему было легче осваивать, в силу того, что он старший, предметы, но родители решили, что мы должны учиться вместе. А в семье у нас решения старших не обсуждалось. Но все разрешилось хорошо. Эдгар мне помогал в учебе, учителя занимались со мной дополнительно и постепенно я догнал одноклассников. Учился с интересом и хорошо, несмотря на постоянные тренировки на манеже. Но я считаю, что такие «трудности» формируют характер с детства. Мужчина не должен быть слабым. Конечно, это у меня идет с детства. Я видел отношение моих родителей и считаю, что они были прекрасными. Работали вместе. Мама была помощницей и ассистенткой отца. Общие интересы, семья, дом. В семье моих родителей было абсолютное равенство в решении вопросов, но главой семьи всегда был отец. По простому праву - праву мужчины. А мужчина по своей природе сильнее. А женщина должна быть «за мужем». Что же тут удивительного? Удивительно то, когда женщина содержит дом, когда женщина отдает приказы мужу. Такое сплошь и рядом. И это, действительно, страшно. Естественно, характер моего отца формировала его профессия. Судите сами, он Вальтер Запашный впервые в истории мирового цирка собрал в своем аттракционе сразу 38 хищников, а так же первым «оседлал» льва. Мой отец достоин уважения. Теперь понимаешь, почему для меня папа непререкаемый авторитет?





Цена успеха



Возможно, многим читателям покажутся мои слова пафосными, но это я так чувствую, я так живу. Считаю, что нам с братом удалось стать достойными продолжателями дела своего отца. А это было далеко не просто. Я понимаю, что сегодняшний цирк – шоу. Скорее, шоу-бизнес. Чтобы привлечь зрителя, чтобы его заинтересовать нужно быть, действительно, профессионалом. Да, мы выполняем трюки, которые никто не делает в мире! Я, например, на выступлениях использую трюк с кормлением льва мясом изо рта, или, ты же видела это не один раз, «оседлание» льва и прыжок с ним верхом. Ты всегда спрашиваешь, как это мне удается? Какая цена успеха у зрителя? Обычный многочасовой труд. Просто труд. Работать с хищниками архи сложно. У них «своя психология». Тигра, например, нельзя подойти и почесать за ушком. Почему? Да просто сожрет и раздумывать не будет! Хищники совершенно не терпят панибратства. Они имеют огромное достоинство. Они требуют уважение к себе. Есть такое понятие, как «жестокость» и «жесткость». Мы никогда не поступаем с животными жестоко. Недавно прочел в одной газете, что братья Запашные бьют смертным боем своих хищников. Интересно, тот кто это писал – думал? Пусть попробует «бить смертным боем» тигра или льва… Что из этого выйдет? Поверь, ничего хорошего. Хищники имеют отличную память, и смогут отомстить обидчику. А зачем ждать неприятностей и рисковать напрасно своей жизнью? Да, жесткость нужна! Но она проявляется у нас преимущественно в словах. Нужно уметь настоять на своем, дать понять животным, что ты не дашь им «сесть на голову», что нужно выполнить то, что от них требуют. А это требует огромных усилий. И нужно иметь осторожность. Бывает всякое. Животное может устать, хищник просто не в настроении, да плохо себя чувствует. Это нужно понимать и не переходить черту. Ни в коем случае нельзя провоцировать больших кошек. Ты спрашиваешь о неприятных, опасных моментах на репетициях. Конечно, они были. На репетиции в городе Магнитогорске я потерял бдительность; один тигр решил устроить охоту на другого тигра, а я влез между ними и попытался их успокоить. Ничего хорошего из этого не получилось. Тигр просто переключился на меня… Переключился серьезно. Вот это было, действительно, страшно. А как ты думаешь? Когда тигр охотится, то ничего не видит кроме своей цели. Помню только его стеклянные глаза, пасть и… прыжок. Спасибо брату Эдгару. Он меня спас. Моментально выхватил пистолет (патроны холостые) и выстрелил в тигра. Это меня спасло. Но лечился я долго. Совсем недавно был случай. Меня пригласили, вернее, мою тигрицу принять участие в съемках фильма о дрессировщице Маргарите Назаровой. Это та, которая снималась со своими хищниками в замечательной комедии «Полосатый рейс». По сюжету, тигрица должна бежать за матросом по палубе, но реально она бежала за мной. И в определенный момент, мои помощники, должны были ее остановить, но не получилось. Шакира (имя тигрицы - прим.авт.) решив, что мой «побег» - сигнал к атаке, включила свой звериный инстинкт, и совершенно серьезно погналась за мной. Но я вовремя все понял… Мы немного поборолись и Шакира успокоилась. Кстати, весила она всего 75 кг. Это не много для тигра. И опять у меня к тебе вопрос, Таня: «Я ответил о «цене успеха»?





О чем еще мечтаю? О чем желаю?



Что я желаю? О чем я мечтаю? Да мне просто грех жаловаться и просить у неба еще благ. Я вполне состоявшийся человек. У меня есть дом, замечательная семья, любимая работа. Разве этого мало?

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