Ян Цапник: «Приметы есть, но их можно обойти»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 сентября 2021, 12:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Увидев один раз на экране этого актера – точно не забудешь. Звезда фильмов «Горько!», «Самый лучший день», «Призрак», «Елки лохматые», «Физрук» - человек веселый и легкий на подъем. Как говорит сам Ян: «Мне не нравится продавливать попой диван. Я люблю постоянно быть в движении. Тогда и жизнь улыбается тебе «голливудской» улыбкой».



- Ян, вы реальный позитив по жизни? А может вы умело «надеваете» на лицо счастливую маску?



- Человек я с детства веселый. Но детства у меня не было… Как это? Я учился в спортивной школе: утром тренировки, днем школа, вечером опять тренировки. Когда приходил домой – падал замертво и спал. Но это совершенно не мешало мне быть позитивным ребенком! И «виной» всему мой папа. На момент моего появления на свет он служил артистом в Иркутском драматическом театре. Сколько себя помню, в нашей семье всегда царила демократическая и веселая атмосфера. Папа вечно что-то придумывал. Однажды ему приспичило дать мне «дополнительную нагрузку». Он решил, что мне непременно нужно научиться играть на скрипке! И я до восьмого класса вынужден был носиться с этой скрипкой. Свободного времени у меня и так не хватало, а тут еще эти уроки. В один прекрасный день мне все это надоело, и я решил, что должен «показать» свой характер! Была зима. Я взял скрипку и отправился на ледяную горку, где подложив под попу инструмент, с огромным удовольствием катался на ней. Конечно, я думал, что меня никто не заприметит - ошибся! На мою беду меня увидел папа, который возвращался с репетиции домой! На вопросы отца, почему я катаюсь на скрипке, а не на нотной папке, честно отвечал, что скользит она лучше и проезжаешь на ней быстрее. И что оставалось делать моему папе? Только посмеяться! Но музыкальную школу я все же окончил. С трудом! Но если с папой такие курьезы проходили весело, то от мамы мне доставалось! С улыбкой, но доставалось. Женщина она была веселая, но строгая. Бывшая спортсменка. Моя мамочка занималась легкой атлетикой, бегала дистанции на восемьсот метров и не знала устали «в моем воспитании». Она никогда не кричала на меня, но стоило ей только на меня посмотреть… И я поджав хвост моментально становился послушным ребенком.



- Ян, можно сказать, что вы были театральным ребенком. А когда у вас случилась первая роль?



- Случилась в детском саду. Ставили спектакль про Айболита, и мне досталась роль Медведя. Я «понесся» осваивать роль, но пыл мой быстро поубавился. А все дело в костюме! Он был такой тяжелый и ужасный, что я просто плакал, когда его одевал. А если учесть, что в нем невыносимо жарко, то все удовольствия мира я получил от роли Медведя. Понятно, что вскоре я просто возненавидел этот спектакль и театр.



- Но вы стали все же актером. А как произошло «примирение» с искусством?



- В 1976 году. И это случилось в Челябинске. Местное телевидение решило запустить спектакль про Голубого щенка. И меня туда позвал папа. Да! Он играл там Кота, я – Щенка! Мне было всего семь лет, но у меня же главная роль! Как я гордился. Школу забросил окончательно, и целыми днями пропадал на репетиции. Но это не была еще «верхушка» моей карьеры! Меня заприметили и пригласили в Челябинский театр драмы, где ставили спектакль «Отечество мы не меняем». Конечно, без протекции папы не обошлось, но роль «мальчика со скрипкой» я сыграл неплохо. Я так думаю. Когда заканчивался спектакль, и актеры выходили «на поклон», то мне непременно дарили цветы. А это и есть признание актерского таланта (смеется). Вообще, с театром у меня складывались вполне приятельские отношения. В школьные годы я сыграл пять ролей. И получал за это деньги. Правда я отдавал все свои заработанные гонорары родителям, но и мне перепадало что-то. Ну должен же я, работающий школьник, иметь свои карманные деньги (смеется).



- Так вы были вполне состоятельным молодым человеком!



- Я играл до пятого класса. А потом выяснилось, что я вырос из прежних костюмов, а новые мне не шили. Ролей подходящих не было. Пришлось «забить» на актерство и отправиться заниматься гандболом. Конечно, папа очень опечалился, а вот мама возрадовалась! Меня же резко развернуло в сторону спорта. И я увлекся гандболом. И вновь забыл об учебе. Но спорт – не только изнурительные тренировки, но и фирменные кроссовки, костюмы. Я чувствовал себя крутым парнем! Одним словом, светила мне профессия спортсмена, но судьба распорядилась иначе. В 1985 году (как сейчас помню!) была одна сложная тренировка… Занимались мы часа четыре, а на улице страшнейшая жара, и я получил обычный солнечный удар. И вынужден был проваляться дома почти месяц. В итоге с профессиональным спортом мне пришлось завязать. И что оставалось делать бедному мальчику?



- Что?



- Конечно, поступать в театральный институт!



- Как вас «кидало» из стороны в сторону, однако…



- А что делать? Устраиваться в жизни нужно? Да и гены берут свое. Решил я, что мне необходимо отправиться в Москву. Но не тут-то было. Я совсем не учел, что в этом 85-м в столице проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и экзамены в институты прошли раньше. Я просто опоздал. Но не расстроился. А с улыбкой и рвением отправился в славный город Свердловск, где курс набирал замечательный педагог Ярополк Леонидович Лапшин – он был огромным авторитетом на Свердловской киностудии, и снимал прекрасные картины, как «Угрюм-река», «Приваловские миллионы». В тот год конкурс был огромный! На одно место претендовало около двухсот человек! Уж не знаю, как поступил, но… поступил. Возможно, роль сыграла моя юношеская смелость или наглость, но я ничего не боялся и был самим собой. А естественность очень ценится. И я стал студентом. Но без курьезов не обошлось. Я совершенно не умею писать сочинения. А на общих экзаменах в институт без этого не обойтись. Тема сочинения была изумительная! Лев Толстой. Роман «Война и мир». Нужно было раскрыть образ Кутузова. А я ничего не помнил из Толстого! А о «Войне и мире» я только слышал. Что я мог написать? Но и тут судьба подкинула мне шанс… Комиссия, уловив, что нынешние абитуриенты ничего не напишут, решила устроить устный опрос. И я таки должен был рассказать о Кутузове. Но я помнил только Чапаева! Мучился долго, нес ерунду, а потом решил жестом изобразить великого полководца. Я просто зажал один глаз и сказал: «Вот такой был Кутузов!» Меня выперли из аудитории, но свою «тройку» я получил. Учился я самозабвенно, но только до второго курса… Меня забрали в армию. В тот год студентам отменили всякие освобождения. И я стал солдатом.



- Ян, вы реально служили? А как насчет... «откосить»?



- Знаете, я твердо был уверен, что армия нужна для молодого человека. Я рос в обществе, где понятие Родина не была пустым звуком. Мне и в мыслях не пришло, как вы говорите, «откосить». Удивляюсь современным молодым людям… Сейчас считается, что в армию идут одни идиоты. А это страшно! В мое время была ИДЕЯ. А защищать Родину – не пустая ИДЕЯ. А сейчас слова Родина и Идея заменена на фразу – «хорошо жить». Ну и как с таким подходом молодые люди будут вставать на защиту Родины? Им просто нечего защищать! Я не хочу даже продолжать эту тему. Просто расстраиваюсь.



- Это правда, что вас сразу после армии пригласили в военный фильм «Афганский излом»?



- Правда. Но «романа» с этим фильмом у меня не сложилось. Честно? Я поспорил с режиссером Владимиром Бортко… Я не мог понять, а зачем на роль советского майора приглашают актера Микеле Плачидо?! Разве у нас нет достойных актеров? Явился я на студию в десантной форме и высказал все режиссеру! И ушел! Дурак был.



- А как же с институтом? Вы его закончили?



- Конечно! Решил, что раз меня зовут уже в кино, то и институт мне нужен столичный (улыбается). Я переводом оформился в ЛГИТМИК. Это в Питере. И тут мне вновь улыбнулась судьба. Когда я подавал в Ленинградский институт документы, то встретил Владимира Викторовича Петрова… Это удивительный педагог, который приезжал к нам в Свердловск, чтобы посмотреть на тамошних студентов. Я бросился к нему, напомнил о себе и он меня «взял» на прослушивание. Он то взял, а ректор был против! Дело в том, что я решил похулиганить перед прослушиванием… Встал около подоконника и стал плевать в потолок. Да! Я загадал, что если моя слюна долетит до потолка – переведусь! Она долетела… До ректора. Уж не знаю, как Владимир Викторович отстоял меня, но я стал студентом ЛГИТМИКа. А учился я с Игорем Лифановым, Дмитрием Нагиевым, Толиком Журавлевым. И мы реально учились! На шутки, хулиганства времени совершенно не было! И денег тоже не было. Мы получали стипендию в 45-ть рублей, а майка в магазине стоила 200, например. Но мы были счастливы, веселы, талантливы и смотрели в будущее.



- И будущее вам улыбнулось. У вас вполне успешная карьера в кино. Один фильм «Горько» и «Горько 2» и вы уже звезда! Как вас занесло на это роль?



- Веселенькая картина получилась! Мне лично нравится. Идея в ней жизненная. Ничего надуманного. Обычная семья, рядовые споры, драки на свадьбе, побег от бандитов. Чем не реальная история?



- Кто спорит? Но уж ложиться в гроб… Ваш коллега - однокурсник Дмитрий Нагиев мне в интервью говорил: «Ни за какие деньги я в гроб не лягу!»



- А вот я лег! И не просто лег… А с бутылкой водки! Есть такая примета.



- Что актеры должны в гроб с водкой ложиться? Тогда сам нечистый не страшен?



- Вы не понимаете…



- Точно! Не понимаю!



- Это противоядие от сглаза!



- А что есть те, кто завидует актеру в гробу?



- Конечно! И много! Объясняю. Если актер без водки ляжет в гроб, то может случиться несчастье. А если есть водка, то психологически ты защищен. Серьезно! Мне положили в гроб алкоголь, но радость моя была не долгой. Какой-то поганец достал водку, выпил ее, а в бутылку налил воды. Вы понимаете, какой у меня был стресс?



- Догадываюсь. Т как вы решили проблему?



- Я достал водку из своих запасов. Понимаете? И съемки прошли удачно.



- После такого веселенького сериала вас поклонницы не замучили?



- Если честно, то я привык к вниманию. Честно! Помните сериал «Бригада»? Так вышла интересная история. Пришел я на «Мосфильм» и встретил свою знакомую. Она работает помощником режиссера. На тот момент сериала «Бригада». Вот она мне и предложила обратиться к режиссеру картины Алексею Сидорову. Сказала, что он ищет «новые лица». И я с ходу понесся к нему. Прихожу и спрашиваю: «Вам артисты не требуются?» И получил роль! Роль «глухонемого негра во втором составе». Но разве это могло меня устроить? И я решил сам себе придумать роль. Роль получилась интересная – трусливый бизнесмен, который весь сериал бегал от Саши Белого. Придумал я, но фильм снимал Леша Сидоров. И мне необходимо его было убедить, что этот персонаж ему нужен. И у меня получилось! Я очень благодарен Леши, что он поверил в меня и ввел эту роль в картину. И вот тогда меня стали узнавать на улице. И это было приятно.



- А как насчет звездной болезни?



- Какая болезнь? Какая звездность? Мне такое неведомо.



- Благодарю.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости