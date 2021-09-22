Актриса Мария Милешкина: «Отрубить палец ради любви – это не про меня»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 сентября 2021, 12:48 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Мария Милешкина родилась в Камышине. Окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ложь или действие», «Беспринципные», «Склифосовский» и др. 21 сентября на онлайн-платформе KION вышел музыкальный киноальманах «Шестнадцать+», состоящий из 10 новелл. В новелле «Какая красота» Мария Милешкина сыграла главную роль.

- Мария, как вы попали в проект «Шестнадцать+»?



- Всё было очень стандартно, я просто пришла на пробы. Пробовалась с несколькими партнёрами и вышла расстроенная, мне показалось, что режиссёр не обращает на меня внимания, не делает никаких замечаний и комментариев. Я подумала, что меня просто позвали помочь. А потом, когда мне написали, что я утверждена, я очень обрадовалась.



- Расскажите о сюжете, о съёмках, кого пришлось играть?



- Все сюжеты альманаха «Шестнадцать+» сделаны по сюжетам популярных сейчас песен. Наша история была по песне RSAC «Поезда». Мою героиню сбивает велосипедист, и она ломает руку. У неё сложности в жизни, ей абсолютно не к кому обратиться, все её оставляют. Но в отделении травматологии она знакомится с парнем, очень навязчивым, и обращается к нему за помощью. В итоге они начинают жить вместе. Но когда моя героиня выздоравливает, парень уходит к другой девушке, которая сломала ногу.





- Хм. Лихо закручено!



- Это ещё не всё! Моя героиня отрубает себе палец, чтобы вернуть парня назад!



- Вы считаете, что ради любви можно пойти на такие жертвы?



- Не думаю, это сама по себе нездоровая ситуация. Два человека соприкасаются друг с другом травматичными сторонами своей личности. У моей героини свои определённые внутренние травмы. Она настолько растворяется в человеке, что когда тот уходит, она просто не смыслит свою жизнь без него. И идет на такое, отрубает себе палец. И у парня свои травмы. Ему необходимо постоянно, чтобы партнёр зависел от него. Он боится, что если человек будет нормальным и гармоничным, он не будет его любить.



- У всех, блин, свои комплексы!



- Да, у нас ведь у каждого свои травмы, их много. И мы их стараемся преодолевать.



- Трудно играть такую сильную любовь?



- Да нет, потому что я и сама в какой-то степени такой человек. Сейчас я о себе это узнаю и провожу работу над собой, чтобы измениться. Потому что растворение в другом человеке происходит тогда, когда у нас самих нет ощущения своих собственных границ и своей целостности. Кажется, что твоя жизнь ничего не значит без этого человека, ты теряешь ценность для себя самого. Прежде всего, нужно научиться любить себя, принять себя, чтобы тебе самому с собой было классно, и ты был счастлив. И только потом ты можешь вступать в какие-то нормальные, здоровые партнёрские отношения.



- В жизни вы боитесь сильной любви, стараетесь её избегать?



- Нет, я сейчас сильно люблю. Другое дело, что я стараюсь работать над собой, чтобы мне с собой было классно. И ведь другому человеку тяжело, когда в него вцепляются клещами.



- Насколько вы погружены в интернет, в социальные сети?



- Раньше у меня были предубеждения по поводу, например, инстаграма. Я вообще его не вела, очень скептически ко всему этому относилась. А потом я изменила свой фокус и стала воспринимать это как возможность чем-то поделиться с людьми, пообщаться. Сейчас у меня в инстаграме небольшая аудитория, но она очень активная. И когда я попадаю в какую-то сложную ситуацию, мне нужен совет, я обращаюсь к своим подписчикам, и они мне очень помогают. Например, совсем недавно я переезжала, и у меня было много всяких вещей, которые было необходимо выкинуть. И мне предложили разные барахолки, ко мне готовы были приехать люди, чтобы забрать ненужные вещи. Спасибо всем!





- Вы за живое общение, или вас устраивает общение в интернете?



- Конечно, за живое. Вот мы сейчас с вами общаемся, и у нас происходит энергетический обмен. Хотя мне сложно коммуницировать со всеми вживую, и мне нравится общаться через интернет, где ты более свободен и более открыт. Это мне напоминает моё подростковое общение.



- А вы были зажатой девочкой в детстве?



- У меня было мало друзей, мало единомышленников. Потому что у меня были определённые интересы, определённые книги и фильмы, музыка.



- Вы же из маленького города Камышина. Сейчас с друзьями детства общаетесь? Вообще бываете на своей малой родине?



- У меня там живут родители, поэтому я там периодически бываю. И с друзей детства у меня осталось пару человек, мы общаемся.



- Могли бы сейчас жить в Камышине?



- Нет. Когда я поступала в ГИТИС, у меня будто не было другого варианта, я настолько хотела вырваться из Камышина, я там задыхалась. Мне было очень тяжело. У меня не было достаточно общения, достаточно информации. В Москве мне хочется – я иду в театр, на выставку. А Камышин город маленький, там мало что происходит.





- Вы играли в театре Et Cetera Александра Калягина. Какой Калягин режиссёр и человек, может, он вам что-то подсказал интересное?



- Я очень благодарна этому театру и этому опыту. Александр Александрович – прекрасный человек. Мне казалось, что мы всегда говорили с ним на одном языке. И это было для меня очень ценно. Какие-то замечания, которые Калягин давал мне по ролям, они всегда были в самую точку. И я всегда с восхищением смотрела на него на сцене, как он существует, как он работает. Это бесценный опыт. Потому что Александр Александрович – потрясающий артист.



- О каком своём фильме вы вспоминаете с особой теплотой?



- С Лёшей Камыниным мы снимали его первый фильм «Ложь или действие». Мы уехали на целый месяц в Подмосковье, на дачу к его родителям, и вот там снимали, сочиняли. Это был очень интересный опыт. Другое дело, что потом в итоге, после финального монтажа, много моих сцен, которые мне были так дороги, не вошли в фильм.



- Вы смотрите телевизор? У многих его дома просто нет!



- У меня нет дома телевизора. Новости я черпаю из интернета, из приложения Медуза. Смотрю сериалы на онлайн-площадках, сейчас, например, смотрю «Корону».



- Мария, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает? Вообще вы считаете себя красивой?



- Сейчас я на пути принятия себя, любви к себе. Настоящей любви. Сейчас я считаю себя красивой, я начинаю кайфовать от себя. А раньше, когда мне делали какой-то комплимент, говорили, как я прекрасно выгляжу, это зажимало меня, потому что я считала себя очень невзрачным человеком. Это было ещё даже в институте. Мне казалось, что все меня просто обманывают, утешают.



- Это с детством связано?



- Да конечно! Всё идёт из детства. Тогда мне пару раз сказали, что я не красавица, вот и всё, и теперь работай полжизни, чтобы исправить эту установку в голове. Чтобы сказать себе – нет, ты прекрасна!..Что касается красоты в актёрской профессии, я никогда с таким не сталкивалась. Не всё зависит от твоего красивого личика, многое зависит от твоей личности и дарования, степени твоего таланта, работоспособности.



- А что, кстати, делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, трудолюбие, везение, удача?



- Мне кажется, что совокупность всего этого. Трудолюбие, талант, важна удача.





- В вашей жизни присутствуют удача и везение?



- Да, конечно. Я вижу эти подарки судьбы постоянно, постоянно жизнь сводит меня с какими-то очень интересными людьми, которые что-то во мне меняют. Случаются волшебные ситуации. Просто надо научиться это замечать, начиная от мелочей до масштабных подарков судьбы.



- Я так понимаю, вы мистически настроенный человек? Верите во всякие предсказания, гадания?



- Я верю в законы Вселенной, в её силу. Отдавай как можно больше, будь щедрым, добрым, и тебе вернётся в тысячу раз больше.



- Насколько вы практичный человек в жизни?



- Если честно, я очень непрактичный человек. Порой мне кажется, что я какая-то неприспособленная к жизни. Мне сложно.



- В детстве мама не учила вас убирать и готовить?



- Почему? Я готовила с семи лет! В детстве я как раз очень помогала маме по дому, она всё время работала. Но сейчас я с трудом занимаюсь хозяйством.





- Вы считаете, что сейчас все услуги можно купить?



- Конечно. Я готовлю не так хорошо, как готовят в ресторане. Лучше тогда там заказать еду. Нет, я люблю готовить, но у меня нет столько времени и ресурсов, чтобы отдаваться этому делу целиком.



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Нет, не гоняюсь. У меня есть какие-то брендовые вещи, кроссовки, например. Мне в них удобно. Но у меня нет такого – ах, мне нужна только брендовая вещь, а на небрендовую я даже не посмотрю!



- Вы шопоголик?



- Я очень люблю ходить по магазинам. Но я столкнулась с тем, что у меня много вещей, от которых мне надо избавиться. Я их не ношу, и я их убираю из своего гардероба. Я решила, что буду покупать только вещи, в которых уверена. Теперь я хожу по магазинам, мне может что-то понравится, я сфотографирую это. И если через две недели я продолжаю так же хотеть эту вещь, я иду и покупаю её. Если нет, то это просто жажда утолить потребительский голод. Просто делаем паузу.

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