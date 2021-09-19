Федор Добронравов: «Мне судьба улыбнулась после сорока»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 сентября 2021, 14:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

- Есть актеры, которым судьба подарила успех, славу в молодые годы. Но замечательный Федор Добронравов не из их числа. Изменчивая судьба – дама, словно, испытывала его на прочность… Четыре поступления в московскую «Щуку», слезы от обиды за себя, безденежье и безнадега. Но, когда казалось, что нет сил «нести себя в искусстве», что лучше все бросить, подумать о другой профессии, то судьба смилостивилась и дала актеру шанс. И Федор Добронравов с благодарностью его принял. Как говорит он сам: «Мне судьба улыбнулась после сорока. И это замечательно!» 11 сентября великолепному актеру исполнилось 60!

Таганрог, цирковая студия, завод.

Я родился в славном городе Таганроге. Сколько же национальностей «принял» этот городок! В нем столько намешано! И русские, и украинцы, и … кого только нет! Но какие же веселые, талантливые, открытые люди там живут. Настоящие «АРТИСТЫ»! Я помню, что мой родной городок всегда пел… Не удивляйтесь! Да, пел! Возможно, люди так хотели поднять себе настроение. Возможно, песня им «строить и жить помогала». И себя, в детстве, я помню исключительно поющим пацаненком. Вернее, поющим и читающим стихи на табуретке. Мне казалось, что так я могу развеселить народ. Обычно, после трудовой недели, к моим родителям приходили гости. Все пели, веселились, а потом был мой выход! Я ставил табуретку и самозабвенно читал стишок или пел. Мне аплодировали и….Громко смеялись. Но меня это радовало. Я испытывал счастье, что развеселил людей.

Вообще, моя тяга к актерству появилась не на генетическом уровне. Папа мой работал строителем на заводе, а мама трудилась на хлебокомбинате. Никакого отношения к «искусству» мои родители не имели. Я сам по себе. Мне всегда нравилось смешить народ. Поэтому, вопреки воле родителей, будучи школьником, сам записался в цирковую студию при ДК завода «Красный котельщик». Я просто мечтал быть клоуном! И я был уверен, что у меня все получится! В школе «сыпались» одни трояки, но заниматься в студии я готов был с утра до ночи! Я научился жонглировать, делать акробатические трюки, ходить по канату. Я просто жил мечтой о цирковой арене. Запах кулис меня манил. Я представлял себя на арене Московского цирка, мне хлопают, мной восхищаются. Я был уверен, что после школы непременно отправлюсь в Москву и непременно поступлю в цирковое училище. Вот с такой уверенностью я прибыл в столицу. Но меня не приняли! Я даже не понимал –почему?! Вот он первый удар по моему самолюбию. Мечты разбились в пух и прах. Я вернулся в родной Таганрог. И прямиком «загремел» в армию. Два года служил десантником, но свою детскую мечту лелеял и вынашивал. Сколько раз, после отбоя, я не спал, а представлял себя на сцене московского цирка.

Но моим мечтам не суждено было стать явью. После армии отец взял мою судьбу в «свои руки». Посадил меня перед собой и четко сказал: « Все это баловство! Ты уже взрослый мужик и думать надо головой. Думать надо о жене, семье, работе.Если у тебя появится жена, дети, то как ты будешь их содержать? Клоуны много не зарабатывают! Иди работать на завод. Осваивай нормальные профессии!»

И что мне оставалось делать? Я устроился на завод. Освоил профессии сварщика, слесаря. Зарабатывал неплохо. Но главное, я надумал жениться…

Ириша, семья, «Щука».

Мой отец, как в воду глядел. У меня появилась семья. С моей будущей женой Ириной я познакомился еще до армии. Мы вместе ходили в студию при ДК завода. Только я занимался клоунадой, а Ириша осваивала танцы. Когда я ее увидел, то сразу понял, что эта стройненькая, светленькая, улыбчивая девушка обязательно станет моей женой. Я влюбился с первого взгляда. Влюбился один раз и навсегда. Ириша дождалась меня из армии, и мы поженились. И даже повенчались. Это желание шло у нас из души. Мне казалось, что клятва перед Богом соединит нас навсегда. Так и получилось! Когда мы шли к алтарю, то я дал Иришке клятву: «Обещаю, что до 90 лет я тебе изменять не буду!» Но сейчас думаю, что и после 90-та тоже изменять не буду (смеется). Ириша удивительная, понимающая жена. Она моя поддержка и опора. Только благодаря ей я поверил в себя. Только благодаря ей я стал актером.

Когда мы поженились, то жили очень скромно. Обычная молодая семья. Возможно, я и сделал бы себе карьеру на заводе (смеется), но у меня же была мечта! Я не мыслил себя вне «искусства». После работы, когда заводские мужики собираются выпить пива и расслабиться, то я бегу в цирковую студию и продолжаю « усовершенствовать» себя. Сейчас я понимаю, что народ смотрел на меня, как на больного(смеется). Мол, взрослый мужик, а занимается такой ерундой. Но мне было совершенно все равно, что думают обо мне. У меня была мечта! Кстати, это Ириша предложила мне поступить в театральный институт. Я согласился. Мой выбор пал на «Щуку». Мне сложно ответить – почему? Я видел себя студентом Щукинского театрального училища.

Летом взял отпуск и поехал в Москву. Но меня ждал провал. Я не поступил! Вот второй удар по самолюбию. Но меня поддержала моя жена. Она сказала мне очень просто: «В другой раз тебе обязательно повезет! Ты будешь актером!» И я поверил ей. На следующий год я вновь отправился в Москву. Но… провал. И вновь жена заставила меня поверить в свои силы. Они ни разу не сказала мне, что хватит заниматься ерундой. Живи здесь и сейчас. Она ни разу не дала мне понять, что я неудачник. Наоборот, она верила в меня, верила в мой талант (смеется).

Когда я приехал в четвертый раз в Москву и не поступил в «Щуку», то это стало для меня трагедией. Помню, что вышел из аудитории на улицу, сел на скамейку и заплакал. Плакал я долго. Просто жалел себя, свою жизнь. Считал, что я полный лузер. Я совершенно не оправдал надежд своей жены, я полная бездарность, а родившийся сын Витя, никогда не будет гордиться своим отцом.

Но Богу было угодно, что бы я стал актером. Все решил случай. Один знакомый из Москвы, который много раз поступал в «Щуку», посоветовал мне попробовать свои силы в Воронежском институте искусств. Он мне объяснил, что там легче поступить, а многие преподаватели из Москвы. И я решился. Поступил сразу! Я просто летал от счастья! Студент, будущий актер. Сбылась моя мечта!

Мечта, конечно, сбылась, но существует реальность, быт. У меня семья, родился второй сын Ванюша, а устроенного быта, денег просто нет. Ну сколько может получать молодой актер в местном театре? После окончания института искусств я остался в Воронеже, и устроился там в местном театре. Зарплата копеечная, комнатка малюсенькая, двое детей. Конечно, все заботы о детях легли на Ирину. Я же постоянно репетировал. Готов был работать по 24 часа в сутки. И жена меня в этом поддерживала. Занималась бытом, детьми, работала. Она человек с высшим образованием, а вынуждена была наниматься няней, вязальщицей на фабрику. А что делать? Детей нужно было поднимать! Конечно, нам помогали родители. Несколько раз в месяц присылали нам провизию; картошку, соленья, консервы. Все это они передавали поездом. Я шел встречать поезд и тащил на себе все эти мешки с провизией. Но был горд! Моя семья обеспечена продуктами. Конечно, меня очень заботило то, что я не могу полностью обеспечить своих родных. Это просто стыдно! И в голове у меня стали возникать мысли…. А не вернуться ли мне на завод? Ну не получилось из меня актера! Не могу я достойно содержать семью! Но есть и другие профессии! Надо думать о близких. Возможно, я бы и ушел из любимой профессии, но…. Судьба подарила мне шанс.

Константин Райкин, «Сатирикон», Москва.

Когда мысли мои созрели, и я уже был готов написать заявление «по собственному желанию», то в Воронеж приехал театр «Сатирикон». А «глава» театра Константин Райкин имел планы на наш театр…. Он решил «влить свежую кровь» в свой «Сатирикон» из провинциальных актеров, из Воронежа. Короче говоря, Константин Аркадьевич решил устроить прослушивание молодых актеров в нашем театре. Конечно, я понимал, что это шанс! Но я совершенно не был уверен в своих силах. В нашем театре служили более талантливые, как мне казалось, актеры. И я решил, что не пойду на прослушивание. Но вновь «вмешалась» моя жена. Она буквально уговорила меня сходить и показаться Райкину. И я сходил. Мне повезло! В Москву, на окончательное прослушивание пригласили меня. Окрыленный, с одним чемоданом, женой и детьми я прибыл в столицу. Мне и в голову не могло прийти, что я не пройду «московское» прослушивание. Меня же пригласил в театр сам Райкин! Но увы… Я провалился! Меня не взяли в театр. Почему? Виноват был я сам. Я прежде всего комедийный актер! И должен был показать свои «комедийные данные» в полном объеме, а я решил, что зачитаю трагический монолог. Конечно, комиссии это не понравилось. И меня просто забраковали. Вот это была трагедия! Я в Москве с женой, детьми, а …. Пшик. Что делать? Ну что делать? Возвращаться в Таганрог? В Воронеж? Как жить дальше? Но тут на помощь пришла моя жена! Она посоветовала подойти к Константину Аркадьевичу и все честно рассказать о моей жизни. Я подошел и рассказал. И правильно сделал! Райкин понял и поверил мне. Я стал актером театра «Сатирикон». Вот так началась моя карьера в Москве.

Я точно теперь знаю, что Судьба испытывала меня на прочность! Много слез, унижений было, но если человек, который идет на унижение ради своей профессии, достоин этой профессии. Хорошо сказал?

«Сваты», «Ликвидация», «Братья по обмену» и «Две звезды».

Я доволен, как у меня сложилась отношения с кино, с сериалами, с шоу. Я рад, что могу доставить удовольствие людям. Мне приятно, когда мне пишут письма и благодарят за роли. Это признание. А что может быть лучше, чем признание народа?

Я с большим уважением отношусь к сериалу «Сваты». Долго думал, а почему этот сериал, так нравится людям? А потом понял. Он несет доброту, позитив, юмор. А это так не хватает в жизни! Интересно, но сериал «Сваты» задумывался, как двухсерийный фильм. Действительно, человек планирует, а Бог располагает. Успех первых серий был потрясающий! Конечно, люди требовали продолжения; писали письма на студию, звонили актерам, продюсерам. И вышло шесть сезонов! На мой взгляд, все сезоны замечательные. Их интересно смотреть. А это главное! Представляете, съемки «Сватов» проходили в такой юморной атмосфере, что загляденье! А какие мы устраивали посиделки! Съемочный день закончится, а расходиться совсем не хотелось. И я подбивал коллег на «шашлычки»…. Доставал мангал, водочки и мы всласть отдыхали. Не стоит меня спрашивать насчет взаимоотношений между коллегами! Мы все жили дружно! У меня фамилия Добронравов? Вот я и стараюсь оправдывать свою фамилию. Главное – сериал пришелся людям по душе. Очень смешной сериал «Братья по обмену», но это тоже комедия. Хотя, сниматься в нем мне было сложно. Сложно играть двух людей одновременно! Ведь у каждого свой характер, своя походка, манера говорить. Как намучился со мной режиссер Александр Жигалкин! Вхожу в кадр одним братом, а нужно играть другого. А я совсем запутался. Только, когда слышу недовольный окрик режиссера, то понимаю, что я не в «теме». Брат – то другой! И походка, и речь другая. Но справился.

Часто ваш брат, журналист, задает мне вопрос о моем любимом фильме. Да не могу я ответить! Как можно не любить сериал «Ликвидация»? Это подарок судьбы! Сыграть с таким замечательным актером, как Машков –счастье! Это актерская глыба, огромный профессионал. Я наслаждался его работой в кадре. И мне не составляло труда мотаться между Москвой и Одессой. Бывало, утром в Одессе на съемках, а вечером в Москве, в театре. Но такие сериалы становятся классикой. О какой усталости может идти речь? Это подарки судьбы!

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