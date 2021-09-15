Организатор благотворительного турнира «Борцы за добро» Марианна Алиева: «Борцовская семья своих не бросает»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 сентября 2021, 19:27 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

3 октября 2021 года в Москве пройдет традиционный турнир по самбо среди девушек «Борцы за добро». Все средства, собранные на соревнованиях, пойдут на реабилитацию спортсмена-самбиста из Тольятти Ильи Рудольфа. Илья сломал позвоночник на турнире в 2017 году, его руки и ноги полностью парализовало, но он продолжает бороться за свое будущее и мечтает вернуться в спорт.



Организатор турнира, бывшая спортсменка, чемпионка Европы и МСМК по самбо и создатель благотворительной группы «Борцы за добро» Марианна АЛИЕВА (Курбанова) рассказала «Аргументам Недели» о турнире и благотворительности, а также о том, как группа для помощи нуждающимся в поддержке детям, проходящим лечение в онкобольницах и матерям-одиночкам, вышла совсем на другой уровень.



– Марианна, как возникла мысль создания благотворительной группы «Борцы за добро» и самое главное, для чего?

– Мне всегда была близка тема благотворительности. Я сама была волонтером в некоторых благотворительных фондах и всегда старалась помогать людям по мере своих возможностей. И вот однажды, на одном из волонтерских собраний фонда, которому я помогала, мне в голову пришла идея создать свой и объединить для этого благого дела своих единомышленников – борцов.



– С чего решили начать?



– С малого – создала профиль в Instagram с информацией о том, как и кому можно помочь, если объединиться. Это было в сентябре 2019 года. Изначально моя благотворительная группа «Борцы за добро» была создана для помощи онкобольным детям, и мы сразу получили колоссальный отклик от множества спортклубов. С тех пор мое дело набирает обороты.



– А как именно помогаете?



– Когда только начали, проводили акции по сбору помощи. Эти акции действуют до сих пор. Это, например, «Коробки храбрости», в которых находятся игрушки для детей-пациентов онкологических клиник. После прохождения болезненных процедур детки получают такого рода вознаграждение. Также мы собираем коробки «Мамина радость», в которые входит вся возможная помощь для семей с больными детьми или семей, нуждающихся в помощи. Все это мы отправляли в клиники и «Дом для мам» – центр помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Позже решили расширяться и стали проводить благотворительные мастер-классы с чемпионами мира и Европы по самбо. Повезло, что многих спортсменов знаю лично и договариваться с ними могла напрямую. В общем, проектов у нас много и планов столько же.



– Вы принципиально не собираете деньги и позиционируете организацию как «благотворительную группу», а не фонд. Почему?



– На данный момент мы как раз оформляемся в благотворительный фонд, чтобы проводить более масштабные мероприятия, а также на официальном уровне сотрудничать с федерациями самбо и спортивными клубами. Это оказалось не так уж и просто! Но, все верно, мы именно группа и деньги не собираем принципиально. В основном помощь оказывается необходимыми вещами. Заблаговременно мы узнаем о том, что именно нужно, например, детскому дому, в котором пройдет наш мастер-класс, и уже на месте тренеры и участники покупают все необходимое. Иногда мы проводим мастер-классы в помощь кому-то и открываем там сборы средств на лечение или реабилитацию, но желающие отправляют финансовую помощь напрямую семье, а не нам. Денежные средства через нас не проходят, мы просто помогаем привлечь внимание и даем контакты. Этот вариант, на мой взгляд, максимально прозрачен и честен.





– 3 октября очередной благотворительный турнир, организованный по вашей инициативе. Расскажите о нем и о том, какая у него цель?



– Этот турнир пройдет в Москве в Самбо-70 при поддержке Федерации самбо Москвы и станет уже вторым благотворительным турниром по самбо «Борцы за добро» среди девушек. Мы организовали его, потому что решили, что после множества мастер-классов нужно что-то более масштабное. А цель снова благая: не только медали, но и помощь. Помощь спортсмену Илье Рудольфу, сломавшему на соревнованиях позвоночник. Почему именно ему? Насколько знаю я, он единственный самбист, травмированный на соревнованиях так серьезно. А борцовская семья своих не бросает.



– Насколько известно, это уже второй турнир в помощь Илье, не так ли?



– Да, первые соревнования прошли этой весной. И, судя по предварительным заявкам, осенний будет еще более массовым по количеству участниц, что безусловно очень радует. Не только потому, что собранная помощь будет больше, но и потому что слишком хочется провести турнир, который можно будет назвать всероссийским!





– Как помочь группе «Борцы за добро», кто может это сделать и как?



– Поучаствовать в акциях нашей группы и стать Борцом за добро может абсолютно каждый, даже если вы не имеете отношения к борьбе – таких участников у нас очень много. Самое простое для любого – собрать «Коробку храбрости» или «Мамину радость». Если помочь хочет спортклуб, то можно провести в нем мастер-класс. А вообще мы открыты ко всему. Любая идея для помощи будет нами поддержана и при необходимости организована.

Благотворительный турнир по самбо «Борцы за добро» состоится в Самбо-70 3 октября 2021 года при поддержке Федерации самбо Москвы. Участие в соревнованиях примут девушки 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Все собранные средства на турнире пойдут на реабилитацию спортсмена-самбиста из Тольятти Ильи Рудольфа.

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