Актриса Валерия Шкирандо: «В нашей стране много «очумелых ручек»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 сентября 2021, 17:08 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Валерия Шкирандо родилась в Санкт-Петербурге. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Вызов», «Батальон», «Молодёжка», «Sпарта, «Подкидыши», «Отчий берег», «Пропавший без вести. Второе дыхание», «Дуэт по праву», «Мама», «Врачебная ошибка», «Первая любовь», «Сториз» и др. Канал СТС готовит к эфиру новую программу «Купите это немедленно», одним из продюсеров которой является Валерия Шкирандо.





- В чём идея шоу «Купите это немедленно»?



- Это замечательный большой проект, инициированный СТС. Инвестиционное шоу, в котором молодые изобретатели, стартаперы, простые люди с хорошими идеями могут презентовать свой проект самым известным инвесторам страны. Если инвестор этим проектом заинтересуется, то он будет готов дать деньги на воплощение идеи в жизнь. Для меня это важная история, русский человек настолько творческий, так много в нашей стране «очумелых ручек», что этот проект давно напрашивался. На мой взгляд, он будет пользоваться большой популярностью и спровоцирует людей на творческую, изобретательскую активность.





- Вы сами следили за кастингом? Может, вам что-то уже понравилось из изобретений?



- Я плотно занималась кастингом. Он был открытый, все желающие могли подать заявку на сайте СТС Медиа. Приходило много разных заявок, разного качества – от сложных проектов до простых народных изобретений. Мы ко всему очень внимательно относимся, всё очень скрупулёзно отсматриваем, чтобы не упустить какие-то настоящие находки. Но о чём-то конкретном я не могу пока рассказывать.



- Программу будет вести известный ведущий Александр Пушной. Он вам нравится?



- Мы уже сняли «пилот» нашего шоу с Александром Пушным. И, конечно, Александр прекрасен, он великолепно держит зал, замечательно общается как с нашими инвесторами, так и с участниками программы. Александр очень остроумный, компетентный и довольно разбирающийся человек. Плюс у него специализированное образование, он может в каких-то физических вещах кому-то что-то подсказать, задать точный вопрос. И ещё Александр отлично шутит. Для нас Пушной – самый точный вариант ведущего. Все хорошо его помнят как ведущего шоу «Галилео». И для нас – это естественное развитие того зрителя, который смотрел «Галилео» времён Пушного. Сейчас этот зритель вырос и готов уже свои детские воспоминания, знания и навыки воплощать в реальные изобретения.



- Вы успешная действующая актриса. Почему решили стать ещё и продюсером?



- Для меня это достаточно естественный процесс моего развития. Потому что сейчас, например, я учусь во ВГИКе, на Высших режиссёрских курсах. Я ставила спектакли, когда ещё не обладала режиссёрским образованием, вообще очень любила организовывать процесс вокруг себя. Плюс я сама пишу сценарии, мне очень интересен весь творческий процесс от начала до конца, на всех этапах. Поэтому для меня всё это естественная, гармоничная история. Я не отказываюсь от актёрской профессии, но в продюсировании, в частности, вижу своё будущее.





- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Не помогает и не мешает. Внешность для артиста – часть его работы, поэтому та или иная внешность – это то или иное соответствие той или иной роли. Не бывает хорошей или плохой внешности для актёра. Бывает просто точное попадание на роль или менее точное попадание на роль. Никогда это не какой-то важный и решающий момент. Есть природа, психофизика, органика артиста, они либо соответствуют, либо не соответствуют персонажу.



- Когда-то вы снялись в клипе скандальной группы «Ленинград». Что было самого яркого на тех съёмках?



- Я очень сильно люблю эту работу, с нежностью и благодарностью отношусь к режиссёру этого клипа, к Сергею Шнурову, с которым мы даже пытались немножечко сотрудничать. Потому что я по образованию артистка музыкального театра, и Шнуров меня звал в «Ленинград» петь. Но на тот момент я снималась в фильме «Батальон», и для меня это была первостепенная работа, я там снималась в главной роли. Это было колоссальное затратное время – в смысле эмоций. И я не могла раздвоиться на тот момент, совмещать съёмки в кино и работу в группе.

- Кстати, о фильме «Батальон», где вы сыграли княжну Неклюдову. Учились каким-то великосветским манерам? Как всё это происходило?



- В первую очередь, на картине «Батальон» была серьёзная военная подготовка. Основной упор шёл на военные сцены, и у нас были настоящие сборы. Нас учили стрелять из оружия того времени. За эту скрупулёзность, за дотошный подход я сильно благодарна Игорю Угольникову, продюсеру проекта, который своё детище так оберегал, и так нам всем помогал, создавал тот мир, в котором мы находились тогда.





- Старинные платья приходилось носить?



- Я снималась в других исторических проектах, и естественно я умею носить исторический костюм. Как и любая работающая в индустрии артистка.



- В жизни вы модница?



- Я достаточно аскетична в том, как одеваюсь, потому что для меня первостепенен комфорт. Я хочу чувствовать себя гармоничной в том, во что одета. Поэтому я, в первую очередь, уделяю внимание комфорту и чтобы одежда мне подходила, а не гонюсь за модой.



- То есть, и за брендами вы не гоняетесь?



- Нет. И вообще я не шопоголик.



- Вы сыграли в мистическом сериале «Тайный город». Верите в мистику, магию, во что-то непознаваемое?



- В этой жизни настолько всё взаимосвязано, все процессы настолько вытекают один из другого, что говорить о мистике не приходится. Вся наша жизнь – сплошная магия, всё, что с нами происходит, в руках ли это Бога или в наших руках, это волшебно и прекрасно. Надо нести свою ответственность и не перекладывать всё на какие-то высшие силы, но быть внимательным к знакам судьбы абсолютно необходимо.





- Какие у вас есть страхи?



- Я без фобий. Есть какие-то естественные страхи, как у всех людей. За здоровье близких я, например, переживаю. Но высоты и пауков точно не боюсь. Вообще я не экстремальный человек, я не люблю на это дело тратить энергию, у меня в жизни много других интересных вещей. Подпитываться андреналином со стороны – не моё.



- Вы когда-нибудь выполняли трюки на съёмках?



- Конечно, постоянно. И машиной меня сбивали, и на лошадях я скакала. В фильме «Защитники», например, у нас было много всяких единоборств. Недавно я снялась в картине «Неведомое» - это футуристическая, фантастическая история. И там мы тоже все трюки выполняем сами. Мне это нравится, это часть профессии, это интересно.



- «Вы сыграли в сериале «Лондонград. Знай наших!» Были в Лондоне?



- Нет, в Лондоне не была.



- Фильм об эмигрантах, а смогли бы вы эмигрировать из нашей страны?



- Нет, я большая патриотка, я очень люблю Россию. Очень люблю путешествовать и возвращаться на родину. Мне кажется, наша страна прекрасна, мне нравится здесь жить, работать, расти и развиваться. Я верю в творческий потенциал русских людей, в доброту и широту русского человека. Я не хочу эмигрировать, я хочу работать в нашей стране.





- Вы сыграли в спортивном фильме «Молодёжка». Сами любите хоккей, какими видами спорта интересуетесь?



- Я очень люблю спорт, футбол, с детства я болею за петербургский «Зенит». Для меня это весёлое времяпрепровождение, я часто хожу с друзьями на матчи, и для меня это большая радость и хороший отдых.



- Вы азартный человек? Любите, например, играть в казино?



- Я люблю побеждать. Но это не касается казино, я не играю в казино, мне это не интересно. У меня и так жизнь – насыщенная, яркая и азартная.



- Чем вам была интересна роль в сериале «Сториз»?



- «Сториз» - это скетчком. Это особенный жанр. В «Сторизе» мы играли очень короткие ситуации, комедийные скетчи. И это очень интересно для всех артистов в смысле тренинга, потому что надо очень быстро раскрыть весёлую ситуацию. Когда у тебя есть длинная дистанция драматическая, ты можешь что-то упустить, что-то недоделать. И в целом, если у тебя сложена хорошо картина и линии персонажей, то будет всё в порядке. А когда дистанция совсем короткая, когда ты играешь много скетчей, это особенная творческая задача.



- Что делает успешной актёрскую карьеру: красота, талант, трудолюбие, удача, везение?



- Для меня первично в любой деятельности – работоспособность, трудолюбие, умение анализировать свои сильные и слабые качества, и над слабыми качествами работать. Конечно, можно говорить про везение, удачу. Но я уверена, что везёт только тем людям, кто реально к удаче и везению готов. Если ты недостаточно талантлив, но очень сильно хочешь, много занимаешься, учишься, развиваешься, то почти в любой сфере деятельности можно добиться успеха. Я в это свято верю.

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