Доктор Бобырь дал советы ​ как избавиться от болей в спине ​

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 сентября 2021, 08:14 Марина Петрова

Фото: pixabay.com

Малоподвижный образ жизни, привычки, которые появились при использовании гаджетов весьма опасны для вашего здоровья. На сегодняшний день проблемы со спиной и суставами атакуют не только пожилых, но и молодых людей. Как избавиться от боли в спине и её последствий «Аргументам недели» рассказал невролог, кандидат медицинских наук, академик РАМТН Михаил Бобырь.

- Давайте разбираться, какие серьёзные проблемы со здоровьем могут приобрести школьники, которые часто используют гаджеты? Как их родители могут этот процесс оставить?

- Обычно ближе к школьному возрасту возникают проблемы с нарушением осанки. В наших центрах детские мануальные терапевты могут выявить и устранить проблему на ранних стадиях. В настоящее время «молодеет» остеохондроз. Если раньше это заболевание считалось исключительно прерогативой людей старшего возраста, то сейчас начальные изменения иногда можно обнаружить и у подростков. Наиболее частая проблема - головные боли и, так называемая, вегето-сосудистая дистония. Нередко причиной этих патологий становятся поражения шейного отдела позвоночника. Головными болями часто страдают дети, которые много времени проводят за уроками, возле компьютера, с телефонами. Поэтому крайне важно, чтобы ребёнок не вёл малоподвижный образ жизни. Хорошо бы с раннего возраста ребёнка приучать к физкультуре.

- По поводу занятий спортом сейчас идут много споров. Одни специалисты говорят о том, что для красивой осанки и здоровья очень полезна йога. Другие категорически её запрещают своим пациентам. На ваш взгляд этот вид тренировок полезен или всё-таки опасен для позвоночника?

- Йога полезна, но главное с умом. Тренер должен знать какие проблемы у вас с позвоночником.

- А как вид спорта вы считаете наиболее полезным для спины и суставов?

- Один из самых полезных видов физической активности при заболеваниях спины, таких, как сколиоз или остеохондроз – это плавание. Первое, с чего следует начать – это разминка. Находясь в неглубокой части бассейна, следует выполнить несколько упражнений в воде, это могут быть наклоны, повороты, приседания, ходьба или любые другие на ваш вкус. Когда мышцы разогреты, можно приступить непосредственно к плаванию. Существует несколько техник, чья польза зависит от того, какое именно у вас заболевание позвоночника. Корректировать сутулость можно при помощи кроля на животе. Этот метод поспособствует устранению неправильного изгиба грудного отдела позвоночника. На какие дистанции и какое время следует плавать, лучше всего обсудить с тренером. Ведь это зависит не только от вашего заболевания, но и от того, в какой бассейн вы ходите. При утолщении грудного отдела позвоночника, наоборот, лучше избегать плавания на спине, чтобы полностью исключить возможные осложнения. При самом распространенном заболевании спины - остеохондрозе, плавание просто необходимо. Оптимальный метод – брасс, чтобы все тело находилось в одной плоскости, соответственно, при шейном остеохондрозе подойдет плавание на спине. Движения должны быть плавными, можно делать перерывы, и совсем не страшно, если они будут частыми. При сколиозе также показано плавание. Но, пожалуйста, выполняйте рекомендации своего лечащего врача по этому поводу. Начинающим пловцам и пожилым людям рекомендуется плавать брасом на спине или кролем на животе, не забывая о технике правильного дыхания, конечно. Доказано, что за один час в воде мы вырастаем в буквальном смысле. При распрямлении позвонков, наш рост увеличивается. Заниматься могут все, начиная от детей, заканчивая пожилыми людьми, плавание имеет очень мало противопоказаний. А, если вдруг не умеете - учиться плавать можно начать в любом возрасте!

- Самым древним и распространенным заболеванием в современном мире стали болезни суставов и хрящевых тканей.…

- Статистика утверждает - каждый третий человек на земле имеет заболевание суставов. Среди наиболее часто встречающихся болезней можно выделить артрит и артроз. Они вносят неприятности и коррективы в привычный образ жизни, выбивают из комфортной жизни. Артрит - это заболевание суставов, имеющее выраженные характерные боли чаще при движениях, ограничение подвижности суставов. Зачастую сопровождается опуханием, изменением формы и покраснением кожи в области сустава. Артроз является хроническим заболеванием и носит обменный характер, при котором изменяются соединяющиеся поверхности костей. Это нарушение питания костей. Из-за снижения проходимости или повреждения сосудов, питающих кость. Артроз – это прогрессирующая болезнь. Боли, сопровождающие артроз, проявляются после физических нагрузок или длительного состояния покоя.

- От этого недуга есть какая-то действенная профилактика?

- Залог прекрасного состояния суставов – это движение. Правильными видами двигательной активности являются плавание, ходьба, езда на велосипеде и танцы. Лучше выбирать для себя быстрые ритмы танца или хотя бы вальс. Увеличивайте потребление витамина D, который способствует усвоению кальция. Продукты, обеспечивающие потребление этого витамина: рыба, морепродукты, печень трески или тунца, молочные продукты, такие как молоко, сливки, йогурт, сметана. Остерегайтесь травм и ушибов. Снижение избыточного веса приведёт к снижению нагрузки на и без того болезненные суставы. Подбор одежды и обуви максимально свободной для движения – удобная обувь на невысоком каблуке из натурального материала и одежда из легких натуральных тканей. Профилактический прием специализированных препаратов на основе хондроитина. В моих клиниках доктора Бобыря мы уже более 30 лет лечим артрозы и артриты, тендиниты, синовиты, последствия острых и хронических травм. Подход безоперационного лечения суставов показывает прекрасные результаты наших пациентов. Комплексный подход предусматривает применение как классических методов лечения, так и уникальной авторской методики – дефанотерапии.

- А что это за авторская методика?

- Дефанотерапия – это запатентованный, авторский метод лечения заболеваний опорно-двигательной системы, разработанный моим отцом Анатолием Ивановичем Бобырем. Он в течение 9 лет активно занимался мануальной терапией, до этого работал хирургом, неврологом, потом стал кандидатом медицинских наук и сосредоточился на лечении заболеваний позвоночника и суставов. Отец проделал колоссальную работу - обобщил новейшие научные достижения и лучшие методики народной медицины. Так была создана дефанотерапия. В основе методики лежат мануальные техники, которые помогают безболезненно и безопасно снять напряжение в тканях – основную причину болей в позвоночнике и суставах. В конце сеанса назначаются индивидуально подобранные упражнения. Зачастую боль проходит через 1–2 приема. В среднем для этого нужно 2-3 приёма. При соблюдении режима и всех данных рекомендаций опыт показывает - пациенты излечиваются и возвращаются к здоровой, активной жизни. В дефанотерапии нет грубых приёмов. Этот метод разрабатывался специально как для взрослых, так и для детей. Здесь многое зависит от правильного направления, места приложения. За счет этого достигается более выраженный эффект – без боли и рисков! Пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни, избавляется от мучивших симптомов - это экономит время и средства. Одновременное развитие мышечного корсета и формирование подсознательной мотивации ходить легко и красиво. За счёт этого обеспечивается длительный эффект.

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