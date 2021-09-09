Политтехнолог Газенко: при Сталине у нас был умный народ, а сейчас нас призывают быть такими, как милохины, бузовы

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 сентября 2021, 16:05 Александр Саргин

Фото russiainphoto.ru

Человек сегодня тратит время, энергию и деньги, не создает ничего нового, а чаще всего становится неким приложением к компьютеру, считает публицист, режиссер и политтехнолог Роман Газенко. Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил его, как стать человеком, а не приложением.



- Роман, в одном интервью ты говорил, для того чтобы человек стал субъектом, нужно, чтобы он говорил, писал и излагал свои мысли. Ну или для начала повторял умные мысли, как это делается во время пересказа произведения или во время диктантов. То есть нужно тренировать репродуктивную языковую функцию, иначе… собака тоже может слушать и понимать команды.

- Да, такая биомасса, такие потребители сейчас выращиваются у нас, и это устраивает то, что себя называет нынешним государством российским.

- Но, смотри, мы выиграли страшную войну 1941-1945 гг., и наверняка в то время далеко не все представители нашей страны были, как ты говоришь, думающими субъектами. У многих и словарный запас хромал, и образование было не очень, и тем не менее, поднялись простые мужики, женщины и даже дети – и одолели вселенское Зло, побили циничный цивилизованный Запад!

- Это комплексный вопрос. Когда Гитлер разрабатывал план молниеносной войны (которая известно, чем закончилась), то рассчитывал встретить в СССР точно такое же население, какое противостояло Германии и Австрии в Первой мировой войне. В этом и заключалась стратегическая ошибка фюрера, потому что в Советском Союзе было совершенно другое население. Во-первых, оно было образованным, например, если почитать сочинения Зои Космодемьянской и ее список для чтения, который она себе наметила на трагический 1941 год, станет понятно, что по сравнению с современными грефами это просто академик! То есть борьба с безграмотностью тогда дала свои реальные плоды.

Во-вторых, население видело, что власть отвечает за свои слова. Люди защищали свою страну как Родину-мать, они бились за свой родной дом. То есть победило единство духовного и интеллектуального. Опять же надо понимать, что около 30 процентов личного состава РККА хотя бы на начальном уровне владело немецким языком: представь, в школах он был основным иностранным. Во время Сталина у нас была интеллектуальная армия, а главное, очень умный народ, а сейчас нас призывают быть такими, как милохины, бузовы и моргенштерны с киркоровыми.

- Ну да, так оболванивают молодежь. Но, например, на нынешних предприятиях оборонки работает огромное количество молодых людей, многих из которых теперь называют жертвами ЕГЭ, а наша армия совершила колоссальный прорыв в отношении техники - ракеты, самолеты, подводные лодки и т.д. Значит, не все потеряно и не все так страшно?

- Давай без иллюзий! Всем великим прорывам, которые совершены в минувшие годы, уже минимум 40 лет. Это же всё то, что избежало уничтожения, и все наработки уже давно существуют. Это недоуничтоженные военные предприятия, которые сумели сохранить преемственность кадров, но ведь дальше — пустота.

В жизнь приходит поколение, которое не умеет читать чертежей. Это поколение менеджеров, которые умеют нажимать на кнопки компьютеров, снабженных зарубежным программным оборудованием. У нас же сейчас спутники летают на зарубежной элементной базе. Докатились, и не надо этой эйфории! Но и это еще не все. Параллельно осуществляется депопуляция территории страны. То же движение ЛГБТ - это один из инструментов лишения нации будущего.



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