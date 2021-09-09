Ален Делон: «Я часто живу эмоциями»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 сентября 2021, 12:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В одном из своих интервью я задала вопрос французскому актеру Алену Делону вопрос о соперничестве с Жан-Полем Бельмондо… Реакция актера была жесткая: «Мы всегда дружили и дружим с Жан-Полем. Всегда были в добрых отношениях. Остальное – ерунда!»

Мне повезло взять интервью у Жан-Поля Бельмондо… И я задала актеру тот же вопрос о соперничестве с Ален Делоном. Месье Бельмондо ответил: «Мы знакомы с Аленом давно, вместе снимались не в одном фильме. Мы дружим и ходим в гости к друг другу. У нас не было долгих разногласий».

Сегодня, 9 сентября, вся Франция прощается с Жан-Полем Бельмондо. Уходит эпоха. Уходят те, на чьих фильмах выросло не одно поколение. А ведь действительно, двух знаменитых французов знает весь мир! Даже «напоминать» фильмы с их участием не стоит: достаточно сказать – Бельмондо, Делон! Один мэтр французского кино покинул нас…

Но есть возможность поговорить с другой легендой… Ален Делон.

- Вас интересует чужое мнение? Стоит ли вообще прислушиваться к чужому мнению?

- С возрастом я стал понимать, что не стоит особо доверять чужому мнению. У каждого человека есть свои личные взгляды, свой жизненный опыт. Иногда нам трудно понять собеседника. Я часто с этим сталкиваюсь в жизни. Есть, конечно, люди, которые сильно доверяют чужому мнению, но я не из их числа. Меня волнует мое мнение.

- Как вы считаете, лучше быть сдержанным с людьми или стоит показать свои эмоции?

- Это зависит от характера человека. Мы все разные. Характер сложно изменить. Я часто живу эмоциями и вполне доволен. Но это мой характер.

- А какой у вас характер?

- Сложный.

- Вы часто отказывали режиссерам?

- Конечно. Но подходил к предложениям разумно. Для меня важно чувствовать режиссера, видеть как он общается с актерами, насколько хорошо он знает все сцены… Для меня этот имеет огромное значение. Впрочем, мне повезло работать с великими режиссерами.

- В одном своем интервью вы говорили, что именно женщины вас убедили начать карьеру в кино. Это правда?

- Да, правда. Меня убедили те женщины, которые были старше, умнее меня. Впрочем, в самом начале карьеры мне режиссеры часто отказывали… Считали, что для некоторых ролей я слишком красив…

- Благодарю.

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