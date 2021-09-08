Екатерина Седик: «Мне чаще предлагают отрицательные роли»

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 сентября 2021, 11:00 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Екатерина Седик родилась в Краснодаре, окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дружба народов», «СашаТаня», «Вышибала», «Демон революции», «След», «Улица», «Третий должен уйти», «Триггер», «СеняФедя» и др.



- Катя, с кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я играю с замечательным артистом Михаилом Горевым в спектакле «Салемские ведьмы» в своём родном Театре на Малой Бронной. Я очень многому научилась у него по ходу репетиционного процесса и до сих пор продолжаю учиться во время спектаклей. Он артист с большой буквы, во всем. Всегда наблюдаю за ним из-за кулис, как свободно он существует в роли, как двигается по сцене, как говорит. Он постоянно что-то нам подсказывает во время спектакля, подбадривает, иногда делает замечания и разбор полётов после. Это всё здорово помогает держать роль и спектакль на хорошем уровне, не развалить его.

- Насколько вы погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Сейчас такое время, когда очень важно знать свою аудиторию, своего зрителя, важно получать обратную связь. У меня около 150 тысяч подписчиков. Я люблю выкладывать какие-то кадры со съёмок в кино или трейлеры к сериалам, где снималась. Люблю задавать подписчикам вопросы касательно той или иной работы, периодически провожу прямые эфиры в инстаграме, чтобы пообщаться лично. Это тоже часть работы, часть образа.

- Вы снимались в криминальном сериале «Вышибала». Вам не кажется, что подобные картины романтизируют образ бандита?

- Мне кажется, что кино и искусство, в целом, существуют для того, чтобы люди могли как-то примириться с реальностью. Иногда с жестокой, несправедливой. Есть большая разница между художественным и документальным кино. Художественное кино не должно показывать жизнь под копирку, буква к букве. Должно быть пространство для фантазии, вымысла. Какие-то вещи имеют право быть, глазами режиссёра, в том числе и романтизация каких-то образов. Но не надо воспринимать это как пропаганду.

Вообще, история под названием «Вышибала» - не только и не столько про бандитов. Мне кажется, она про любовь, про дружбу. А то, чем занимался главный герой в молодости, скорее обусловлено временем действия и завязки истории– 90-е годы.

- А у вас не было знакомых бандитов?

- Нет. Я как раз не романтизирую криминальный образ жизни, ни в коей мере, стараюсь обходить такие истории стороной.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Я очень ценю доброту. И ещё - умение брать на себя ответственность. За свои поступки, за свою семью. Это одно из главных мужских качеств для меня.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам?

- Сложно. Профессия построена на желании всем нравиться. На мой взгляд, обострённое желание нравиться – это всё-таки больше женское качество. Мужчину оно не всегда красит. И второе, история с нестабильностью профессии. Потому что она действительно финансово уязвима, зависима, даже театр сейчас ничего не гарантирует. Женщине это проще перенести. А для мужского самолюбия – определённая боль и незащищённость, постоянный источник стресса, который мужчины, как известно, переносят сложнее.

- Вы сыграли небольшую роль в картине «Демон революции» о Владимире Ленине. Вам вообще нравится сниматься в исторических картинах, носить старинные платья, корсеты, шляпки?

- Недавно, до карантина, я начала сниматься в многосерийном историческом фильме «Анна-детективъ». У меня там очень интересная роль, которую трудно назвать положительной. Мне вообще почему-то чаще предлагают отрицательные роли, но для меня это особый актёрский кайф, потому что я обязательно нахожу точки, где можно оправдать своего героя. И в этом случае получается такой понятный, узнаваемый образ… Что касается исторического костюма, я там ношу корсет, и, если честно, лучшее, что сделали женщины за последнюю сотню лет, - это отвоевали себе право ходить без корсета. Это ужасно – дышать невозможно, есть невозможно, в туалет, пардон, сходить тоже сложно! При этом надо ещё что-то в кадре из себя изображать. Это подвиг – ходить в туго затянутом корсете!

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Вы знаете, я гоняюсь за качеством. Очень часто бренды действительно «равно качество», и потому их покупают. Поэтому такой ценник. Но в целом, для меня это не столь важно, я очень простой в жизни человек. Люблю ходить в джинсах и кедах, даже на мероприятия, если не заявлен определённый дресс-код.

- Вы шопоголик?

- В каком-то смысле. Я таким образом снимаю стресс. Когда у меня всё хорошо, я по магазинам не хожу. Я недавно прочитала одну хорошую книгу японской писательницы по поводу уборки дома. Она пишет, что её как-то спросили, а как поступить, если ты купил вещь за очень дорого, но ни разу её не надел? На что она ответила: эта вещь уже выполнила свою функцию в момент покупки. Она подарила вам радость, сняла стресс, добавила положительных эмоций, пусть даже на час. Этот адреналин, в момент когда женщина берёт заветный пакетик с упакованной вещью, он дорогого стоит.

- Чем вам была интересна роль в сериале «Улица»? На вас в подростковом возрасте улица как-то повлияла?

- У меня было классическое дворовое детство. Я выросла в Краснодаре, не ходила в детский сад, моя сердобольная мама не смогла меня туда отдать. Очень переживала, что за мной недосмотрят. Я бегала по улице всё детство, играли в казаки-разбойники, в баскетбол. Воровали яблоки у соседей. Можно сказать, что в каком-то смысле меня воспитала улица.

Что касается сериала, то я пришла на кастинг на совершенно другую роль. Меня на неё не утвердили. И потом мне предложили эпизод. Я согласилась, потому что у меня тогда особо съёмок не было. У меня было два съёмочных дня. Я отыграла эпизод, и мне потом позвонили и говорят: мы прописали вашу роль. Так мой эпизод вырос в главную роль. Я играла бизнес-вумен, такую очень жёсткую барышню, хозяйку своего рыбного магазина на Рублевке. Получила большое удовольствие от этой роли и от всего съёмочного процесса.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие в жизни?

- Я не очень люблю экзотические страны, и в лесу с палаткой вы меня не встретите точно. Я за комфортный отдых. Наверное, самое экзотическое путешествие у меня было лет в 18, мы с подругой поехали из Краснодара в Анапу. Подруга работала в детском лагере вожатой, и я поселилась у неё тайно, мы жили в каком-то домике, я там у неё пряталась, чтобы начальство не узнало. Она мне еду таскала с общего стола, купались ночью на диком пляже. Было очень весело.

- В сериале «Третий должен уйти» вы сыграли ресторанного критика. В жизни любите ходить по ресторанам? Какую кухню предпочитаете?

- Я люблю ходить по ресторанам и предпочитаю средиземноморскую кухню. Она очень похожа на ту, на которой я выросла – тоже у моря.

- А что самого экзотического пробовали в своей жизни?

- Я вообще люблю пробовать какие-то новые блюда, люблю получать новые ощущения. Я человек любопытный. Помню, пробовала в Париже лягушек. Лягушачье мясо напоминает курятину, если не знаешь, то так просто не отличишь.

- А насекомых не ели?

- Нет, на эту тему у меня табу. Я периодически смотрю передачи про путешествия и просто отхожу от экрана, если вижу, что кто-то ест каких-то жуков и гусениц.

- Как вы относитесь к критике в свой адрес?

- Очень хорошо отношусь. Я считаю, что критика - это своего рода точка роста. Конечно, речь идёт о конструктивной и адекватной критике. В институте нас приучили – если тебя не критикуют, если тебе не делают замечания, то ты неинтересен. Ты не развиваешься и ты не перспективен. В актёрской профессии нет былых заслуг. Нужно постоянно расти, постоянно узнавать мнение зрителей, профессионалов, получать обратную связь. Я всегда свои роли потом обсуждаю с друзьями, с близкими, и они мне очень честно говорят, где им понравилось, где нет, что добавить, где убавить.

- Катя, как стать такой же популярной, как Светлана Ходченкова или Саша Бортич? Дело случая?

- Я думаю, надо просто оказаться в нужном месте в нужное время. Попасть в свой проект. Ну, и много работать, конечно. Верю, что настоящая удача приходит к тому, кто много трудится и верит в себя до победного. Есть всем известная история про фильм «Красотка», когда от роли, которую сыграла Джулия Робертс, отказались несколько известных голливудских актрис. Они посчитали, что играть проститутку им не по статусу, да и сценарий был неудачный, на их взгляд. И что в итоге? Сыграла Джулия Робертс и стала настоящей звездой. Я мечтаю, что со мной тоже произойдёт нечто подобное!

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