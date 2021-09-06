Как полюбить холодную воду и переплыть Байкал

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 сентября 2021, 15:19

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Участница Третьего экологического заплыва «За чистый Байкал», состоявшегося в августе этого года, Ольга Голубева рассказала в интервью «Аргументам недели» о том, как добиться гармонии с окружающим миром и получать удовольствие от пребывания в холодной воде.

- Какой смысл лично Вы вкладывали в участие в заплыве на Байкале?

- На самом деле у нас сложилась очень тяжелая ситуация. Об этом нужно кричать. Речь не только о Байкале, но и об Амуре, что там происходит, и вообще, то, что происходит у нас на планете. Потому что у нас есть такие уникальные ресурсы, такие уникальные источники, нам дали такую красоту, такую энергетику, за которой мы не можем ухаживать, за которой мы не можем следить, которую мы просто уничтожаем. Это одна из возможностей сказать людям, что ни президент, ни правительство не смогут повлиять на это, если мы сами не начнём с себя... Если мы сами не можем позаботиться о себе, о своих ближних, о родителях, о детях, то как мы можем позаботиться о том же самом Байкале? У нас даже этого нет в крови, в голове.

Сейчас время такое, что меняется очень сильно энергетика планеты, меняется структура Земли, кристаллическая решетка. Происходит очень много процессов… Не просто так же случаются все эти катаклизмы и то, что происходит каждый день на планете. Это идёт сверху, из Земли. Люди должны проснуться, одуматься немножко, понять, что если мы не сможем заботиться о нашей природе, то нас просто уберут с планеты. Нас не будет просто как людей, мы не сможем ощущать, мы не сможем любить друг друга. То есть вы завтра друг друга не увидите, вы не сможете встретить любимого человека, поцеловать его обнять, увидеть своего ребёнка, погладить по голове. Я просто сейчас проехала на машине от Москвы до Крыма. Я жила на Дальнем Востоке, поэтому я знаю какая там природа, какая там энергетика в тайге бешеная, которая просто сносит. Это всё равно, как побывать в Иерусалиме у гроба Господнего, потому что там такое же происходит с человеком. Прикасаешься, а слёзы просто начинают течь. Идёт такая мощная энергетика, идёт такая чистка! И в этот момент у людей происходит осознание. Зачем ты живёшь? Ты можешь помочь: себе, Земле, близким? Вот я проехала от Москвы до Крыма, я с другой стороны увидела нашу Землю. Вот эти поля подсолнечника, это что-то... Картины Ван Гога — да, но это нереально. Это что-то особенное. Даже Ван Гог не может такое написать. Это как сказка, ты едешь как в сказке, и другого слова просто не подобрать. Всё такое чистое, всё такое ухоженное. Вот эти подсолнухи. Природа меняется. Заехали в Крым через мост, тут уже пошли горы. То есть люди должны понять, что этого может не стать в один момент. Вот это я хотела донести в этом заплыве.

- А скажите, пожалуйста, в Москве вода более-менее чистая, вот там, где вы плаваете?

- Мы плаваем на третьем пляже в Серебряном Бору — там вода чистая. О других водоёмах я не могу сказать. Ну вот там - да.

- Потому что в Москве, собственно говоря, проблема: каждый раз как начинается купальный сезон власти вынуждены объявлять - туда не ходи, сюда не ходи. И сейчас, когда очевидное глобальное потепление превращает Москву уже в экватор, то получается, что людям некуда даже податься в Москве, негде окунуться. То есть насчет Серебряного Бора, по крайней мере, вы можете сказать, что там более-менее чисто?

- Ну да. Там даже когда плывешь, видно всё дно. Особенно в сентябре уже водичка прохладная и прозрачная, хорошо видно дно.

Мне об этом говорят: как ты купаешься в Москве-реке? Я говорю: «Ребята. Я купаюсь прекрасно». В Москве есть места, где можно купаться, где чистая вода ещё есть.

- Сколько Вам лет?

- 56.

- Вы ведёте такой активный образ жизни и занимаетесь не просто плаванием, а зимним плаванием. Чем оно отличается от моржевания?

- Я профессиональный пловец. Родители отдали в плавание со второго класса. У меня уже выработалась привычка - если плавать, то плавать в любой воде. По поводу моржевания я могу сказать, что даже завидую тем людям, которые могут сидеть в воде 10 минут даже не двигаясь.

- А надо двигаться?

- Я не могу сидеть в холодной воде. Я начинаю замерзать. Когда я плаваю, я не мёрзну.



- А зачем вообще плавать в холодной воде, а не в джакузи или в тёплой ванне?

- Потому что это удовольствие.



- Удовольствие?

- Конечно.



- А вот какие ощущения, какие эмоции вы испытываете?

- Вот ощущения уже после выхода из воды. Чувство такое, что это просто как наркотик своего рода. То есть огромное ощущение радости, удовольствия, счастья, любви. Такие чувства переполняют, и улыбка не сходит пол дня с лица после холодной воды. Это многие могут вам сказать, отметить. Знаете, вот я с Хабаровска, с Дальнего Востока. У нас очень холодно: -26. И наш город находится на берегу Амура. Там открытое место. Там всё время ветер как в трубу.

Нам повезло: вода в Хабаровске не замерзает вдоль берега, и не надо долбить прорубь, как тут в Москве. Ну всё равно ощущения очень жёсткие. Амур сам по себе жёсткий. Выходишь из воды - ветер тебя колет. Раньше одевались на улице, сейчас уже, слава Богу, есть домик. Но всё равно все молча едут в машине и улыбаются. Такое счастье на лицах. Причём никто ничего особенного не делал, но все счастливые.

- То есть это не то ощущение, когда после того, как вылезли из воды - приняли алкоголь?

- Нет, он вообще не способствует этому. Даже, мне кажется, наоборот убьёт это состояние.

- На Амуре жёстко, а в Москве помягче?

- Да, здесь, конечно, помягче. И вода мягче здесь в Москве-реке, на Бездонном озере. Ну и, конечно, вот эти места, где я плавала, они закрыты от ветра пронизывающего. Ну нет сильных таких морозов. Бывает пару раз, но, наверное, это за всю зиму. А если у нас, то такое происходит с ноября по март. Можно понять какая закалка у наших хабаровских пловцов.

- Вы, когда плывете, сколько находитесь в воде в состоянии активного плавания?

- В движении?

- Да, в движении.

- В течение 15 минут. Можно и 20 плавать. Ну 10-15 минут - это нормально. За двадцать уже начинаешь подмерзать.

- Вы делайте это регулярно? Каждый день или раз в неделю?

- В Хабаровске это было 4 раза в неделю. Но можно сказать регулярно. В Москве получается реже, когда 2, когда 3, когда один, как получается.

- Когда читатель будет видеть эти строки, у него у самого мороз по коже пойдёт, это совершенно точно, от всего того, что вы сейчас говорите. Многие скажут: «Вот отморозишь себе внутренние органы рано или поздно?»

- Нет. Ну вот смотрите, это же всё равно индивидуальная непереносимость холода. Это понятно всем. Во-первых, кто-то любит тёплую воду, кто-то категорически отрицает. Надо учитывать то, что я начала, когда мы плавали в Амуре в мае температура была 10 градусов. То есть начинали в детстве. На улице было 25, а вода 10 градусов. Уже было привыкание к воде. В мае у нас такая температура. В Хабаровске резкий континентальный климат. То есть уже всё равно организм привык. Это не были какие-то там соревнования. Уже позже, когда я попала в группу ребят, занялась этим на профессиональном уровне. Поначалу это было для удовольствия. У нас на Дальнем Востоке горные речки. Там тоже вода летом 4 градуса. Тоже в тайгу выезжаешь и из речки не вылезаешь, потому что сверху греет солнышко, а температура хорошая. Немного тоже это все надо учитывать, мне кажется.

- А в Анталии в Турции Вы бы плавали или там Вам неинтересно?

- Нет, мне там не интересно. Я, к примеру, была в Израиле в декабре. Вода была 21°. Я пошла купаться, на меня все там смотрели с выпученными глазами. Я поняла, что мне в эти страны не надо ездить купаться.

- Понятно, а белые медведи и пингвины не приглашали Вас ещё?

- Пока нет. Надеюсь, что когда-нибудь их увижу. Когда человек начинает плавать в холодной воде, всё равно есть ощущение, что человек подмерзает. Кончики пальцев рук, например. Но необязательно же себя доводить до такого состояния. Если человек чувствует, что мерзнут руки, то надо выйти из воды и потереть руки, попрыгать, и кровоснабжение восстанавливается. Все должно происходить постепенно. Если по-другому, то никакого удовольствия не будет. Если человек получит такой опыт, и с первого раза замерзнет, то, конечно, негатив будет. Когда это происходит постепенно, получаешь удовольствие. Чуть-чуть подмерзли кончики пальцев, пока ты одеваешься — уже всё, у тебя прошли все те ощущения. Остаётся только ощущение радости в организме, состояние блаженства.

- Теперь перейдём к Байкалу. Вы в первый раз были на Байкале?

- Нет, второй.

- Какое впечатление произвело на вас это место? Что вы там ощущали? Многие говорят, что это какое-то энергетически особое место, уникальное по каким-то ощущениям.

- Ну да, это однозначно. В первый раз я была там в 2017 году. У меня была задержка рейса, и я провела это время на Байкале. Это было в сентябре, вода уже была холодная - градусов 5-6. Но у меня всегда с собой купальник, шапочка, очки. Задержка моего рейса была на целые сутки. Я зашла, конечно, в воду. Да, она была холодная. Она была такая чистая, такая светлая, и в то же время мягкая. Я её зачерпнула и попробовала на вкус. Такого ощущения я нигде не испытывала. Несколько раз заходила в воду: подмёрзну — выйду, постою, и опять зайду. Просто не хотелось выходить из воды.

- А как было в этом году при заплыве?

- В этом году было просто уникально. Просто вот вся Вселенная способствовала идее, вот этому делу такому очень важному, потому что температура воды была от 12 до 16 градусов, а иногда где-то и 17 градусов попадалось у кого-то из пловцов. Когда я людям говорю, никто не верит, что такая температура может быть в Байкале. Конечно, при такой температуре можно плыть и плыть. Можно было бы вообще по часу плыть. Туда-обратно и ещё раз туда-обратно. Потому что удовольствие несравнимое. Можно плыть, ты знаешь, что у тебя ничего не мёрзнет. Ты смотришь по сторонам, ты видишь, какая красота. Ты смотришь вниз. В эту воду. Я плыву и пью. Ты даже не боишься захлебнуться, потому что ты пьёшь эту воду. Это просто вообще кайф.

- В заплыве участвовали мужчины и женщины разного возраста, и даже дети. По-разному все реагируют на холодную воду, или это не зависит от пола и возраста? Это зависит исключительно от состояния организма и внутреннего ощущения, как Вы считаете?

- Я не знаю. Во-первых, вода была достаточно тёплая. Пловцы были достаточно опытные там - и участники чемпионата мира, и Берингов пролив переплывали, то есть достаточно знакомые все с холодной водой — 1-2 градуса. Мы готовились. Я была в Крыму, и там водопады Воронцовские, где вода 4 градуса. Я готовилась каждый день. Кто-то готовился, у кого была возможность, в разных источниках холодных. Мы готовились к воде 5 градусов, поэтому думали, что будет точно 10 градусов.

- А оказалось 15 градусов.

- Да, оказалось 15. Организм расслабился. Мы просто кайфовали. Для детей это был, наверное, подвиг что ли. Психологически это же не речка. Это же Байкал. Там дна не видно. Можно сказать, что для себя они совершили такой подвиг.

- Как они реагировали? До, во время и после? Как это выглядело со стороны?

- Дети же они чистые, открытые, натуральные. Они не рисуются. Они не хотят показать, что они слабые. И может быть внутри было какое-то напряжение перед тем, как они готовятся плыть. Милана, когда волнуется, сосредотачивается и становится очень сдержанной. Она очень гордится папой и хочет ему соответствовать. Когда он плыл, вода всегда была гладкая, спокойная - без ряби и волн. И я ей говорила: «Смотри, какая вода». Она как само собой разумеющееся отвечала: «Конечно, а как по-другому? Это же папа, это же он все. Ему Байкал помогает».

И Амир, то же самое, вообще не по-детски, взрослый такой мальчик. В свои 10 лет у него такое отношение к природе, к людям, к жизни. Очень бережное, очень трогательное. Меня это очень поразило.

- Вы упомянули про Берингов пролив. Зачем Вы его переплывали? Хотели Аляску вернуть? Какая была цель?

- Цель была - просто переплыть. До этого было много попыток переплыть Берингов пролив, но никому это не удавалось. То есть - это как бы соединение. У нас же была команда международная. Идея была соединить, улучшить отношения, сблизить людей, то есть именно вот этим заплывом через Берингов пролив, потому что начинала у нас Мелисса — американка, а заканчивал у нас русский пловец — Докучаев Олег Евгеньевич. Мелисса стартовала от мыса Дежнёва, а Олег Докучаев финишировал на Аляске у мыса Принца Уэльского.



- Вы плыли в полосатых купальниках?

- Ну, конечно.

- А сколько вас было там?

- Нас было 66 пловцов.

- А когда это было, в каком году?

- В 2013-м. Как раз вот этот период: конец июня - начало августа. В течение месяца в это время Берингов пролив тает. Это та возможность, когда можно его переплыть. Но мы же не знаем, когда будет шторм, как природа распорядится? Что там случится в океане? И что там запланирует природа? У него своя жизнь, у нас своя жизнь. Они же не корректируются. Но вот был момент такой, что начался прямо сильнейший шторм. Даже представить невозможно какой высоты волны были. И нам пришлось отойти. Благодаря нашему командующему Дальневосточного военного округа. Время же рассчитано было на заплыв. То есть получается, если мы встали, то мы должны вернуться обратно. Была такая ситуация, что заплыва могло не состояться. Благодаря Константину Семёновичу Сиденко, который урегулировал все эти вопросы с МИДом, нам разрешили остаться и доплыть. Это великое было дело. Я думаю, что никто уже больше на такое дело не сподвигнется, потому что это немыслимо. Там были течения, о которых вообще никто не знал. Плывет опытный пловец, 20 минут плывёт, минус 200 метров назад. С нами были ребята — кайтсмены, которые до этого переплыли Берингов пролив на кайтах, пересекли его за 8 часов один год назад. Они выходили вперёд, смотрели, где какие течения, передавали на корабль, а там уже пловцов корректировали. То есть у нас была такая не прямая дистанция, вся состояла из зигзагов. Интересно было посмотреть на траекторию заплыва. Там такое было знакомство с природой, такая мощь. Там плотность воды совсем другая. Это на словах не передать.

- Вот сейчас вы живёте в Москве. Здесь тоже есть такая организация, которая активно занимается зимним плаванием. Если есть какие-то люди, которые прочитав ваше интервью, захотят присоединиться к вашей группе «отмороженных», куда им обращаться? Чтобы Вы им порекомендовали? Кому стоит начинать, а кому не стоит?

- Во-первых, как я могу рекомендовать? Всё равно человек сам должен прийти к этому. Это должно быть его желание. Во-вторых, все равно нужно посоветоваться с врачом, потому что всякие есть моменты — давление, сердечные заболевания. Можно просто окунаться в холодную воду, необязательно плавать так как мы. Если просто окунаться, то это однозначно нормализует обмен веществ, усиливает кровоток, начинает хорошо работать лимфатическая система, здесь идут одни плюсы. Желательно, конечно, начинать с осени, когда вода начинает охлаждаться. С каждым разом человек заходит в воду, у него постепенно идет привыкание. Получается так, что нет стресса для организма. Естественно, человек начинает получать удовольствие. Когда в этом процессе человек получает удовольствие, однозначно уже тело будет тащить его к воде. Это правда. Это в любом деле. Хоть что возьмите, хоть пищу, хоть танцы, хоть спорт, хоть что. Хоть еду какую-то.

Если мы получаем удовольствие, мы это делаем. Если мы не получаем удовольствие, мы этого не делаем. Обращаться можно в нашу группу. Команда, где мы находимся, — это парк Фили СК «Кунцево». Там у нас база зимнего плавания. У нас теплые домики, прекрасные удобства. Если кто-то замёрз можно отогреться. Там и самовар, и чай, и вкусные пироги, плюшки. Там прекрасный коллектив. Очень хорошая энергетика. У нас течёт источник. Бьет прямо из горы. Там мы тренировались перед Байкалом. Мы плавали, а потом выходили. Окунались в источник. Это уникальное место. Там историческое место - это парк Фили. Я приглашаю всех и рекомендую приходить туда. Вы получите огромное удовольствие.

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