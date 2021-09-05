Актриса Сисиль Буа: «Я благодарна Роберу Оссейну за роль Анжелики»

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 сентября 2021, 19:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Очаровательна французская актриса Сисиль Буа прекрасна знакома российскому зрителю по сериалу «Детектив Ренуар». Яркая, откровенная, порой шокирующая Кандис Ренуар ловко расследует преступления, воспитывает четверых детей и успевает заниматься личной жизнью. Зритель полюбил Кандис за искренность. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

- Сисиль, российский зритель вас полюбил за роль следователя Кандис в сериале «Детектив Ренуар». Не сложно было «продержаться» аж восемь сезонов?



- Да, это было не так уж и просто: съемки проходили в разных городах Франции. Я сложно переношу расставание с семьей на долго. Поэтому и решила остановиться на седьмом сезоне, но… Было у меня одно условие: если сценаристы найдут новые и интересные художественные аргументы для продолжения, то я останусь! И нашли. Моя Кадис продолжает свою жизнь: ей есть, что рассказать зрителю.



- Вы проходили кастинг на эту роль?



- Конечно! И это было очень забавно. Когда я пришла на прослушивание, то была «кормящей» мамой, моей доченьки исполнилось только пять месяцев… У меня большая сумка, в которой было все: игрушки, бутылочка, подгузник… Чтобы достать, например, телефон, нужно было постараться… Я вытащила все содержимое и это развеселило режиссера. Видимо, он счел, что это пригодится в кадре. Я играю следователя, у которой четверо детей со своими вопросами, характерами, взглядами, проблемами.



- Вы в детстве были спокойным, послушным ребенком?



- Нет! Я была бунтаркой! Мне совершенно не нравилось играть с куклами, я больше предпочитала проводить время с мальчишками… Видимо, так хотела показать свою индивидуальность, победить свою застенчивость. Да, я была стыдлива, застенчива и с кучей страха. И только потом уже, когда я вышла на сцену, то победила все свои комплексы.



- Это верно, что великолепный Робер Оссейн поучаствовал в вашей карьере актрисы?



- Да. Робер пригласил меня на роль Анжелики в свой спектакль. Мне тогда было всего 24 года. Я никому не была известна. А тут роль, которую сыграла легендарная Мишель Мерсье! Я волновалась ужасно! Но справилась… Все благодаря Роберу.



- Сисиль, а сложно совмещать для вас карьеру и «роль» жены, мамы?



- Я делаю это с удовольствием! Когда есть доверие, понимание и реальная помощь со стороны партнера, то это легко. Я не совмещаю, а просто живу!



- Благодарю.

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