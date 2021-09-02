Политтехнолог Газенко: Бузова во МХАТе – это проект Прилепина. Но и Прилепин тоже проект

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2 сентября 2021, 18:35 Александр Саргин

Фото: golbis.com

На днях государственное телевидение России пробило очередное дно. Гостями детской утренней передачи «Устами младенца» стали Даня Милохин, Ольга Бузова и т.п. Спецкор «АН» Александр Саргин задал вопросы режиссеру, публицисту и политтехнологу Роману Газенко

- Похоже, раскрутка подобных персонажей дает свои плоды. Многие представители молодого поколения хотят быть похожими на них. Даже внучка вокалистки Ларисы Долиной под величавое снисхождение бабушки недавно возвестила, что является большой поклонницей тиктокера Дани Милохина. А тут еще и их участие в детской утренней передаче… В Останкино совсем белены объелись?

- Эта передача не совсем детская, она семейная. Но участие в ней подобных персонажей – это, конечно, верх цинизма! Еще в 1971 году великий советский фантаст Иван Ефремов указал на черты обреченного общества — некомпетентность, ревность и шаловливость «мальчиков и девочек» в любом начинании. Он назвал это время взрывом безнравственности и предупредил, что это опаснее ядерной войны. Тогда же Ефремов сказал, что через 20 лет поколения, которые привыкли к честному образу жизни, должны выгореть, а затем произойдет «величайшая катастрофа в истории»! Напомню, что в 1991 году произошел распад СССР.

Это мы и видим на примере милохиных, бузовых, моргенштернов и иже с ними. Но если в качестве примера их времяпрепровождение преподносится сейчас как образ будущего, то и горизонт планирования, и планка амбиций у подрастающего поколения заведомо занижается до положения - ниже пояса. А ведь это не только проекция взглядов и комплексов хозяев этих персонажей, - это демонстрация и четкий сигнал молодому поколению: безнравственность ценнее труда! Будь безнравственным, соответствуй критериям своих заказчиков - и у тебя будет всё! Только вопрос: что - всё?

- Ну как – престижная машина, кабаки, девки (а сейчас и мальчики) и кокс!..

- И как тут не вспомнить про бездуховность, которая губит любое общество? Об этом тоже говорил Ефремов. То есть человек труда, воспетый при СССР, вознесенный над Землей в виде «Рабочего и колхозницы», механизаторов и доярок, в виде досок почета и т.п., просто лох для нынешнего поколения «мальчиков и девочек». Народная мудрость гласит: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Так вот для них важнее «каменные палаты», а не «праведный труд». То есть альтернативой праведному труду являются пустота и разврат.

- Что они и демонстрируют. Когда я в интернете (по работе) нарываюсь на кривляния Дани Милохина, становится так мерзко, будто жабу проглотил!

- А ведь тот же Милохин, те же Бузова, Моргенштерн и им подобные всей своей деятельностью, направленной на детей и подростков, нарушают закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Кстати, его нарушают и те, кто их содержит. Причем речь идет не просто о влажных мечтах и комплексах руководителей известных банков, но теперь мы говорим и о лидерах некоторых партий, движений и объединений…

- Ой! Я начинаю беспокоиться за некоторых наших политиков и чиновников. Неужели кто-то из них влюбился в Бузову или, страшно сказать, в…

- Нет, я имею в виду тех, кто вытащил Бузову в том числе и на сцену МХАТ имени Горького. А ведь так у нашего народа взламывают национальный код, но попробуй сейчас завести против них дело!.. Сейчас такое время, когда пришли править не личности, а личинки. И они создают не культ личности (в самом высоком смысле этого слова), а культ личинки!

У милохиных, бузовых, моргенштернов и им подобных накручены многомиллионные подписки, и их фолловеры следят за каждым чихом этих бездарных и безмозглых персонажей! Но что поделать - их же раскручивают вполне определенные люди, демонстративно нарушающие закон, который защищает наше общество от реального геноцида. Ведь вся эта постоянно расширяющаяся ЛГБТ-движуха – это реальный удар по нашему будущему, по нашим детям, по людям, которые не захотят размножаться. Весь этот парад пошлости и бездарности на музыкальном Олимпе, эти чудовищные ситуации с театрами…

- Но если ты говоришь о Бузовой во МХАТе, то в памяти невольно всплывает член Общественного совета при Минкульте РФ, зам. худрука по лит. части МХАТ им. Горького тов. Прилепин.

- Понятно, что его объединение является государственным проектом, а стало быть, им является и сам зам. худрука МХАТа. И вот теперь он тоже креативит и рождает проект. Так что и он, и Минкульт способствовали тому, чтобы Бузова оказалась во МХАТе, руководство которого, кстати, сейчас рассматривает возможность заключить с ней очередной контракт. Видимо, Прилепин сделал то, что от него потребовали, вот ему и дали возможность осуществить проект с Бузовой. Кстати, я общался с военными Донбасса, так они не могут слышать его имя без зубовного скрежета. Он приехал туда, что называется, потерся о тему, ну и сделал себе пиар.

- Редкий день, когда он не промелькнет в масс-медиа. Как-то он не по-военному многословен.

- Этот человек ради хайпа готов буквально на всё. Он говорил, что вместе с Бузовой во МХАТ придут 23 млн её подписчиков, которые окажутся в совершенно новом и непривычном для них интеллектуальном поле. По его словам, он хочет переформатировать ее фолловеров, чтобы «навязать им наш контекст». Получается, что русский театр, который, как и русская литература, всегда поднимали человека, зрителя до своего культурного уровня, теперь будут опускаться ниже плинтуса, чтобы пойти за массами таких, кто подписывается на Бузову!

- Подписчики Бузовой – это большой размах! Чувствуется государственное мышление по привлечению выдающихся личностей, выловленных прямо из Сети!

- Вероятно, Прилепин думает, что эти 23 млн проголосуют за него. Это известная электоральная технология, но ведь посредством нее он смешал с грязью святилище отечественной культуры! По сути, он сейчас демонстрирует свою беспринципность и готовность взломать наш культурный код. И вообще, для того чтобы не марать МХАТ, нужно было поручить Бузовой напрямую, без посредников возглавить некое политическое объединение, а не городить весь этот огород. Не знаю, либо Прилепин сам рвется к власти, либо его так к ней ведут, но я думаю, что за него не проголосуют. У него сейчас есть окно возможностей, вот ему и разрешили немного порезвиться, но цыплят же по осени считают…

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