Депутат Сейма Рамона Петравича: Я думаю, что не стоит реанимировать отношения, когда они себя исчерпали

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 августа 2021, 23:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив Рамоны Петравичи

Обычный субботний разговор за чашечкой кофе… Согласитесь, хочется в выходной день поговорить не о политике! И интересно, что же латвийские политики думают, например, о любви, семейных отношениях… Простой разговор шеф-редактора Балтийского бюро «Аргументы Недели» с депутатом Сейма, экс-министром благосостояния Латвии Рамоной Петравичей.



- Рамона, сегодня, как мне кажется, женщина стала более уверенной в себе, самодостаточной, чем, например, лет 30 назад… Вы согласны?



- Думаю, что, конечно. Времена меняются, и женщина меняется. Если подумать, то еще в начале прошлого века, многие женщины и подумать не могли, чтобы «сделать» карьеру. Многие профессии была для дам под «запретом». Чем занималась женщина? Уходом за детьми, мужем, ведением хозяйства… Я не говорю, что заниматься домом – плохо… Я сама люблю готовить для семьи, и делаю это… Но это совершенно не значит, что о себе, о своей карьере следует забывать! Нет! Женщина всегда сильна… во всем…





- Но активность в карьере может «испортить» семью… Не так уж и много мужчин, которые хотят видеть женщину, например, министра…



- Я могу сказать только о себе! Мой супруг очень настороженно отреагировал на то, что я «пошла» в политику… Не особо радостно. Но я «пошла»… И сегодня мои близкие гордятся мной. Гордится и муж. Что касается меня, то у нас доверительные отношения в семье: мы не давим друг на друга. Я понимаю, что не все мужчины будут рады, если их женщина будет занимать пост выше: может быть ревность, скандалы, упреки. Если это происходит, то нужно задуматься о том, что «твой ли мужчина рядом»?



- А как понять это? Как понять, что рядом «твой»?



- Это может «сказать» только сердце. Невозможно объяснить… Ты чувствуешь это… Как я понимаю любовь? Можно много говорить, но слова будут пусты… Это ощущения… Это тогда, когда нет причин не быть вместе… Я так думаю.



- А, что может испортить отношения?



- Например, деньги. Или недостаток, или избыток. Ревность, грубость, привычка может испортить. Брак – серьезная «работа» над отношениями. Да, женщина может и уступить, пойти на компромисс… Но унижать себя, давать «садиться на голову» - нет! Женщина должна думать о себе… Есть такое прекрасное слово – достоинство!





- А стоит ли сохранять отношения, если они, например, исчерпали себя? Как вы думаете?



- Каждая женщина сама должна разобраться в своих отношениях с мужчиной. Но, если отношения действительно исчерпали себя, то, думаю, не стоит. Зачем? Ради детей? Глупость! Дети не должны расти в скандалах, упреках, без любви. Они все чувствуют и понимают даже лучше взрослых. И потом, чего добьется женщина в таких отношениях? Потеряет себя! Она будет жить не своей жизнью, а только думать о том, как угодить… Это же кошмар! Какая нервная система это выдержит? Может стоит, если отношения исчерпали себя, перевернуть страницу и идти дальше… к своему счастью…



- Благодарю.



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