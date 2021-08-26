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Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о новых методах диагностики и лечения рака

, 17:12

Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о новых методах диагностики и лечения рака
Фото: личный архив

Иванов Антон Александрович - главный врач клиники НАКФФ (Национальное агентство клинической фармакологии и фармации), онколог-хирург, кандидат медицинских наук рассказал о новых методах лечения и диагностики онкологических заболеваний.

- Какие виды онкологических заболеваний лечат в «НАКФФ»?

- Специалисты онкологического центра НАКФФ – высококвалифицированные профессионалы в области диагностики и лечения различных видов рака (онкогинекологии, онкоурологии, онкодерматологии, опухолях ЖКТ, легких, молочной железы, эндокринной системы, саркомы, тимомы), а также различных возможных рецидивов.

- Какие основные методы в диагностике и лечении рака применяются в клинике?

- Наиболее информативными, безопасными и быстрыми диагностическими методами являются магниторезонансная и компьютерная томография. Эти методы, безусловно, применяются и в нашем центре.

Что касается гистологии, в НАКФФ своя гистологическая лаборатория (что большая редкость для частных клиник). Безусловно, это сокращает время с момента забора биоматериала до получения результатов.

Если говорить о лечении, здесь вопрос решается всегда коллегиально, на онкоконсилиуме. В стандартной клинике человек ходит из кабинета в кабинет, чтобы получить полную схему лечения: от хирурга к химиотерапевту и дальше. У нас же все решается в «одном окне». Мы используем мультидисциплинарный подход к лечению онкологических больных. Сегодня уже все знают, что время – решающий фактор в борьбе с раком, и наш подход позволяет практически сразу приступить к лечению.

- Какие изменения в развитии лечения онкологии произошли за последнее десятилетие?

- Прорывы в онкологии в большей степени связаны с активным внедрением современных информационных и компьютерных технологий: автоматизированные системы сбора, обработки и анализа медицинской информации. Например, еще недавно мы могли получить развернутый анализ крови в поликлинике только спустя несколько дней после сдачи биоматериала. Сегодня, в зависимости от анализа, результаты доступны нам уже через 5-15 минут, и мы можем моментально передать эти данные в любую точку земли – будь то соседнее здание нашей клиники или онкоцентр за рубежом. При этом консультировать пациента можно также дистанционно. В результате все происходит максимально быстро.

Другое важное направление – внедрение инновационной культуры и практики обмена опытом, мы можем оперативно поделиться с коллегами или получить любую информацию, результаты исследований в области онкологии, биотехнологических препаратов и разработке собственных. Сейчас большое значение уделяется профессиональной переподготовке и разработке образовательных программ, предназначенных для специалистов, деятельность которых связана с диагностикой и лечением различных онкологических заболеваний.

- Какие инновационные методы применяются в Вашей клинике?

- Позитронно-эмиссионная томография (особый вид КТ) – один из наиболее информативных методов, используемых в диагностике злокачественных и доброкачественных новообразований. По результатам ПЭТ КТ исследования определяется наличие и характер опухолевых поражений, рецидив болезни или метастазирование рака на ранней стадии.

Гистологическая диагностика обязательно входит в программу обследования пациентов с подозрением на онкологию и предполагает непосредственное изучение тканей новообразования для подтверждения или опровержения онкологического диагноза. На сегодняшний день в гистологии появилась новая возможность – создание индивидуального паспорта опухоли, разбирая ее до генома. Молекулярно-генетические исследования опухоли помогают получить наиболее полные данные для выбора эффективной терапии. Пока основным недостатком данного метода является его длительность (результат придется ждать около месяца).

Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о новых методах диагностики и лечения рака

- Что касается инноваций в лечении, которые применяют в клинике НАКФФ:

- HIPEC - гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия — это не просто одно из последних достижений онкологии и самый современный метод лечения метастазов в брюшине, но и множество спасенных жизней. Такая процедура актуальна при канцероматозе – внутрибрюшинном поражении метастазами, она помогает продлить жизнь и увеличить шансы на выздоровление.

Кибернож — уникальный безоперационный метод лечения рака, основанный на лучевой терапии. Основным принципом действия лучевой терапии является воздействие излучения на структуру ДНК быстро делящихся опухолевых клеток. В конечном итоге под воздействием облучения опухолевые клетки перестают делиться и гибнут, а сама опухоль постепенно разрушается. Хорошо подходит для тех, у кого диагностировано поражение мозга или костей метастазами. Лечение рака без разрезов и наркоза еще несколько лет назад казалось фантастикой. Сегодня это будни отечественной медицины.

Иммунотерапия рака - относительно новый метод лечения онкологических заболеваний, в основе которого - искусственная стимуляция иммунной системы. То есть не действует напрямую на опухоль, но заставляет иммунитет убивать раковые клетки.

- Диагноз подтвержден. От чего зависит дальнейшая тактика?  Какое место занимают хирургические методы?

- Онкология – системное заболевание, и роль хирургии здесь, безусловно, велика. Но если раньше тактика лечения основывалась на критериях операбельности или неоперабельности, то сейчас концепция изменилась, в основном тактика определяется чувствительностью к химии и таргетной терапии, при лечении все чаще используются альтернативные современные методы: лучевая терапия, химия, таргетная и иммунотерапия. В любом случае требуется комплексный подход – нужно не только убрать первичный очаг и измененные лимфатические узлы, но и предупредить распространение атипичных клеток по организму.

- Исследований в области лечения рака проводится довольно много, в том числе и нашими учеными. В последнее время много разговоров про так называемые экспериментальные методы лечения (генная терапия, лазеротерапия, вакцинация против появления злокачественных клеток и пр.). Что из этого реально используется в России, и насколько эти методы эффективны?

- Вакцинотерапия перестала считаться экспериментальным методом, ажиотажа вокруг процедуры уже нет. Это действенный метод, который используется для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) и рака шейки матки у девочек.

Одна из самых востребованных экспериментальных методик на сегодняшний день - протонная терапия, наиболее эффективный вид лучевой терапии опухолей, независимо от их локализации. Вместе с высокой эффективностью протонная терапия славится своими щадящими возможностями, позволяя избежать активного негативного воздействия на органы и ткани, которые не затронуты раковыми клетками.

Если говорить о лекарственной терапии, то она является самостоятельным разделом онкологии, объединяющим химиотерапию, гормонотерапию, ан-тиангиогенную, таргетную, иммуно- и поддерживающую терапию, и играет важную роль в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями. И каждый год появляются пять-шесть новых препаратов.
Есть также интересные методики, которые пока не используются у нас и вообще малодоступны, но, на мой взгляд, очень перспективны:

Трансплантация микробиоты от человека к человеку. В онкологии наступает эра иммунотерапии. У иммунной системы есть мощный потенциал для борьбы со злокачественными опухолями, и науке становится известно все больше способов его реализовать. Но между иммунитетом и раком есть еще кишечная микрофлора. Роль кишечной микробиоты в различных аспектах лечения онкологических заболеваний с каждым годом становится все более значимой темой для медицинского сообщества. Данный метод применяется, если новообразование не чувствительно к противоопухолевым препаратам. Тогда можно пересадить ему микробиоту от того, кто чувствителен, а после эффективно лечить.

Виротерапия — один из видов биотерапии, при котором применяются онкотропные/онколитические вирусы. Это передовой инновационный метод лечения, который в настоящее время и в ближайшем будущем поможет пациентам лечить рак эффективно, безопасно и щадяще для организма. Этот способ основан на введении в организм особого набора непатогенных для человека вирусов, которые крайне агрессивно ведут себя относительно раковых клеток.

- Стали много говорить о психосоматике рака. Армия специалистов или псевдоспециалистов исследуют это направление. Верите ли вы в психосоматику онкологических заболеваний?

Организм – это система, и безусловно, одно от другого отделять нельзя. Правда, пока не совсем понятно, что появляется сначала: психосоматика или онкопатология. В любом случае при лечении психологическая поддержка необходима, причем не только самому пациенту, но и родственникам онкологических больных. Их психологическое состояние зачастую бывает хуже, чем у самих пациентов. Поэтому мы в нашей клинике уже давно сделали стандартом, что наравне с врачом-онкологом и другими специалистами с пациентами на постоянной основе работает психолог.

- В своих интервью вы часто говорите, что при лечении рака используете комплексный подход. Каких специалистов вы привлекаете к комплексному подходу, помимо врачей-онкологов?

- С пациентом у нас, как правило, работают разные специалисты: онколог узкого профиля (например, онкомаммолог или онкодерматолог), химиотерапевт, хирург-онколог, врач лучевой терапии, анестезиолог и решение о стратегии лечения выбирается ими совместно. Далее, в зависимости от анамнеза и возраста пациента, приглашаются кардиологи, неврологи, эндокринологи, ангиохирурги и т.д. Конкретный список врачей, которые принимают участие в консилиуме, определяется индивидуально для каждого медицинского случая.

- Пандемия коронавируса стала вызовом для врачей всех специальностей. Как последние полтора года сказались на онкологической помощи в России?

- COVID-19 внес значительные коррективы в жизнь онкопациентов. Даже крупные онкоцентры закрывались, а соответственно, у многих пациентов прерывалось лечение, от которого зависит жизнь. Дело в том, что лечение онкологических больных — это, по большей части, неотлагательные меры. Самая большая проблема пандемии — она поглощает ресурсы. Но мы считаем, что, если лечение необходимо, онкопациенты должны его получать без оглядки на эпидемию. Инновации и обмен опытом в этой сфере также поддерживают и московские власти: так, в рамках Московского онкологического форума мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в условиях пандемии онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день, ни на месяц, ни на год, потому что каждый час жизни онкобольного — это час, который необходимо не только не замечать, а наоборот, интенсивно использовать, чтобы на самой ранней стадии выявлять болезнь, лечить и реабилитировать пациента.

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