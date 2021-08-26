Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о новых методах диагностики и лечения рака

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 августа 2021, 17:12

Фото: личный архив

Иванов Антон Александрович - главный врач клиники НАКФФ (Национальное агентство клинической фармакологии и фармации), онколог-хирург, кандидат медицинских наук рассказал о новых методах лечения и диагностики онкологических заболеваний.



- Какие виды онкологических заболеваний лечат в «НАКФФ»?

- Специалисты онкологического центра НАКФФ – высококвалифицированные профессионалы в области диагностики и лечения различных видов рака (онкогинекологии, онкоурологии, онкодерматологии, опухолях ЖКТ, легких, молочной железы, эндокринной системы, саркомы, тимомы), а также различных возможных рецидивов.



- Какие основные методы в диагностике и лечении рака применяются в клинике?

- Наиболее информативными, безопасными и быстрыми диагностическими методами являются магниторезонансная и компьютерная томография. Эти методы, безусловно, применяются и в нашем центре.

Что касается гистологии, в НАКФФ своя гистологическая лаборатория (что большая редкость для частных клиник). Безусловно, это сокращает время с момента забора биоматериала до получения результатов.

Если говорить о лечении, здесь вопрос решается всегда коллегиально, на онкоконсилиуме. В стандартной клинике человек ходит из кабинета в кабинет, чтобы получить полную схему лечения: от хирурга к химиотерапевту и дальше. У нас же все решается в «одном окне». Мы используем мультидисциплинарный подход к лечению онкологических больных. Сегодня уже все знают, что время – решающий фактор в борьбе с раком, и наш подход позволяет практически сразу приступить к лечению.



- Какие изменения в развитии лечения онкологии произошли за последнее десятилетие?

- Прорывы в онкологии в большей степени связаны с активным внедрением современных информационных и компьютерных технологий: автоматизированные системы сбора, обработки и анализа медицинской информации. Например, еще недавно мы могли получить развернутый анализ крови в поликлинике только спустя несколько дней после сдачи биоматериала. Сегодня, в зависимости от анализа, результаты доступны нам уже через 5-15 минут, и мы можем моментально передать эти данные в любую точку земли – будь то соседнее здание нашей клиники или онкоцентр за рубежом. При этом консультировать пациента можно также дистанционно. В результате все происходит максимально быстро.

Другое важное направление – внедрение инновационной культуры и практики обмена опытом, мы можем оперативно поделиться с коллегами или получить любую информацию, результаты исследований в области онкологии, биотехнологических препаратов и разработке собственных. Сейчас большое значение уделяется профессиональной переподготовке и разработке образовательных программ, предназначенных для специалистов, деятельность которых связана с диагностикой и лечением различных онкологических заболеваний.



- Какие инновационные методы применяются в Вашей клинике?

- Позитронно-эмиссионная томография (особый вид КТ) – один из наиболее информативных методов, используемых в диагностике злокачественных и доброкачественных новообразований. По результатам ПЭТ КТ исследования определяется наличие и характер опухолевых поражений, рецидив болезни или метастазирование рака на ранней стадии.

Гистологическая диагностика обязательно входит в программу обследования пациентов с подозрением на онкологию и предполагает непосредственное изучение тканей новообразования для подтверждения или опровержения онкологического диагноза. На сегодняшний день в гистологии появилась новая возможность – создание индивидуального паспорта опухоли, разбирая ее до генома. Молекулярно-генетические исследования опухоли помогают получить наиболее полные данные для выбора эффективной терапии. Пока основным недостатком данного метода является его длительность (результат придется ждать около месяца).

- Что касается инноваций в лечении, которые применяют в клинике НАКФФ:

- HIPEC - гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия — это не просто одно из последних достижений онкологии и самый современный метод лечения метастазов в брюшине, но и множество спасенных жизней. Такая процедура актуальна при канцероматозе – внутрибрюшинном поражении метастазами, она помогает продлить жизнь и увеличить шансы на выздоровление.

Кибернож — уникальный безоперационный метод лечения рака, основанный на лучевой терапии. Основным принципом действия лучевой терапии является воздействие излучения на структуру ДНК быстро делящихся опухолевых клеток. В конечном итоге под воздействием облучения опухолевые клетки перестают делиться и гибнут, а сама опухоль постепенно разрушается. Хорошо подходит для тех, у кого диагностировано поражение мозга или костей метастазами. Лечение рака без разрезов и наркоза еще несколько лет назад казалось фантастикой. Сегодня это будни отечественной медицины.

Иммунотерапия рака - относительно новый метод лечения онкологических заболеваний, в основе которого - искусственная стимуляция иммунной системы. То есть не действует напрямую на опухоль, но заставляет иммунитет убивать раковые клетки.



- Диагноз подтвержден. От чего зависит дальнейшая тактика? Какое место занимают хирургические методы?

- Онкология – системное заболевание, и роль хирургии здесь, безусловно, велика. Но если раньше тактика лечения основывалась на критериях операбельности или неоперабельности, то сейчас концепция изменилась, в основном тактика определяется чувствительностью к химии и таргетной терапии, при лечении все чаще используются альтернативные современные методы: лучевая терапия, химия, таргетная и иммунотерапия. В любом случае требуется комплексный подход – нужно не только убрать первичный очаг и измененные лимфатические узлы, но и предупредить распространение атипичных клеток по организму.



- Исследований в области лечения рака проводится довольно много, в том числе и нашими учеными. В последнее время много разговоров про так называемые экспериментальные методы лечения (генная терапия, лазеротерапия, вакцинация против появления злокачественных клеток и пр.). Что из этого реально используется в России, и насколько эти методы эффективны?

- Вакцинотерапия перестала считаться экспериментальным методом, ажиотажа вокруг процедуры уже нет. Это действенный метод, который используется для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) и рака шейки матки у девочек.

Одна из самых востребованных экспериментальных методик на сегодняшний день - протонная терапия, наиболее эффективный вид лучевой терапии опухолей, независимо от их локализации. Вместе с высокой эффективностью протонная терапия славится своими щадящими возможностями, позволяя избежать активного негативного воздействия на органы и ткани, которые не затронуты раковыми клетками.

Если говорить о лекарственной терапии, то она является самостоятельным разделом онкологии, объединяющим химиотерапию, гормонотерапию, ан-тиангиогенную, таргетную, иммуно- и поддерживающую терапию, и играет важную роль в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями. И каждый год появляются пять-шесть новых препаратов.

Есть также интересные методики, которые пока не используются у нас и вообще малодоступны, но, на мой взгляд, очень перспективны:

Трансплантация микробиоты от человека к человеку. В онкологии наступает эра иммунотерапии. У иммунной системы есть мощный потенциал для борьбы со злокачественными опухолями, и науке становится известно все больше способов его реализовать. Но между иммунитетом и раком есть еще кишечная микрофлора. Роль кишечной микробиоты в различных аспектах лечения онкологических заболеваний с каждым годом становится все более значимой темой для медицинского сообщества. Данный метод применяется, если новообразование не чувствительно к противоопухолевым препаратам. Тогда можно пересадить ему микробиоту от того, кто чувствителен, а после эффективно лечить.

Виротерапия — один из видов биотерапии, при котором применяются онкотропные/онколитические вирусы. Это передовой инновационный метод лечения, который в настоящее время и в ближайшем будущем поможет пациентам лечить рак эффективно, безопасно и щадяще для организма. Этот способ основан на введении в организм особого набора непатогенных для человека вирусов, которые крайне агрессивно ведут себя относительно раковых клеток.



- Стали много говорить о психосоматике рака. Армия специалистов или псевдоспециалистов исследуют это направление. Верите ли вы в психосоматику онкологических заболеваний?

Организм – это система, и безусловно, одно от другого отделять нельзя. Правда, пока не совсем понятно, что появляется сначала: психосоматика или онкопатология. В любом случае при лечении психологическая поддержка необходима, причем не только самому пациенту, но и родственникам онкологических больных. Их психологическое состояние зачастую бывает хуже, чем у самих пациентов. Поэтому мы в нашей клинике уже давно сделали стандартом, что наравне с врачом-онкологом и другими специалистами с пациентами на постоянной основе работает психолог.



- В своих интервью вы часто говорите, что при лечении рака используете комплексный подход. Каких специалистов вы привлекаете к комплексному подходу, помимо врачей-онкологов?

- С пациентом у нас, как правило, работают разные специалисты: онколог узкого профиля (например, онкомаммолог или онкодерматолог), химиотерапевт, хирург-онколог, врач лучевой терапии, анестезиолог и решение о стратегии лечения выбирается ими совместно. Далее, в зависимости от анамнеза и возраста пациента, приглашаются кардиологи, неврологи, эндокринологи, ангиохирурги и т.д. Конкретный список врачей, которые принимают участие в консилиуме, определяется индивидуально для каждого медицинского случая.



- Пандемия коронавируса стала вызовом для врачей всех специальностей. Как последние полтора года сказались на онкологической помощи в России?

- COVID-19 внес значительные коррективы в жизнь онкопациентов. Даже крупные онкоцентры закрывались, а соответственно, у многих пациентов прерывалось лечение, от которого зависит жизнь. Дело в том, что лечение онкологических больных — это, по большей части, неотлагательные меры. Самая большая проблема пандемии — она поглощает ресурсы. Но мы считаем, что, если лечение необходимо, онкопациенты должны его получать без оглядки на эпидемию. Инновации и обмен опытом в этой сфере также поддерживают и московские власти: так, в рамках Московского онкологического форума мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в условиях пандемии онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день, ни на месяц, ни на год, потому что каждый час жизни онкобольного — это час, который необходимо не только не замечать, а наоборот, интенсивно использовать, чтобы на самой ранней стадии выявлять болезнь, лечить и реабилитировать пациента.

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