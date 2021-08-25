Актриса Елена Головизина: «Все актёры обладают неустойчивой психикой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 августа 2021, 11:39 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Елена Головизина родилась в Новосибирске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Всё смешалось в доме…», «Закон и порядок», «Право на счастье», «След», «Чемпион», «Обручальное кольцо», «Катина любовь», «Пятницкий», «Переезд», «Аномалия» и др.





- Елена, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Смотря какая красота. Сейчас понятие о красоте настолько размыто. У каждого оно своё. Те стандарты красоты, которые сейчас существуют, они несколько странные и не всегда помогают. Но если человек красив не только внешне, но и внутренне, своими поступками, душевными помыслами, то это, в первую очередь, привлекает людей. А красота, ничем не наполненная, абсолютно пуста.



- Чем вам была интересна ваша первая главная роль в картине «Всё смешалось в доме…»?



- До этой роли я играла в основном лирических героинь. А здесь была роль очень яркая, характерная. Для меня это была проверка самой себя – справлюсь или нет. Мне это безумно понравилось, потому что роли, которые не совсем про тебя, они запоминаются. Ты что-то новое в себе находишь. Для меня эта роль очень важна, я её люблю.



- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?



- Женщина должна быть хорошей хозяйкой, это не мешает ей быть успешной в своей профессии. Притом, что действительно все услуги можно купить, то, что ты делаешь своими руками, получается лучше.



- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?



- Эти люди поражают своей скромностью и интеллигентностью в общении, прежде всего. Притом, что это маститые, именитые, как бы сейчас сказали, звёзды, мастера своего дела, но они никогда это не выпячивают. Они это доказывают в работе, когда входят в кадр или выходят на сцену. В том же сериале «Всё смешалось в доме…» снималась Вера Кузьминична Васильева. Дай Бог ей здоровья! Она проста и скромна. Она не требовала себе, в отличие от некоторых молодых звёзд, каких-то немыслимых райдеров и невероятных условий. Вера Кузьминична довольствовалась немногим, но когда она входила в кадр, все были в полном восхищении от её точной работы. Тебе оставалось только следовать за великолепным партнёром, как учили по школе. И всё получалось прекрасно.



- В фильме «Право на счастье» речь идёт о трёх закадычных подругах. У вас есть такие подруги?



- Да, у меня есть такие подруги. Говорят, что друг познаётся в беде. Но, мне кажется, друг познаётся и в каких-то очень хороших моментах. Потому что пожалеть тебя и сказать, какая ты несчастная, могут все. А когда ты приобрёл, например, дорогостоящую покупку, не каждый может за тебя искренне порадоваться. И я очень рада, что в моей жизни есть люди, с которыми я вместе уже много лет. И есть люди, которые недавно пришли в мою жизнь, но уже стали близкими. Для меня дружба – это как любовь. Когда ты влюбляешься, ты полностью доверяешь человеку. Так и в дружбе, никаких полумер, полное доверие. Если я дружу, то это наотмашь!





- Вы много снимались в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?



- Этот жанр везде достаточно популярен. Особенно среди женщин, домохозяек. Они с удовольствием смотрят на чьи-то переживания, получается, что не только ты переживаешь какие-то сложные моменты в жизни, но и экранные герои. Зрители находят в мелодрамах какие-то схожие истории, и находят ответы – любовные, бытовые. Поэтому мелодрамы всегда будут востребованы.



- Елена, а как вы вызываете слёзы в кадре?



- Когда мы только начинали учиться, у нас на курсе были такие «соревнования». Кто может заплакать по щелчку, и кто может раздеться. Я часто выигрывала. Как-то это нарабатывается, как-то ты себя накачиваешь. Все актёры обладают неустойчивой психикой. Возможно, и поэтому нам легче заплакать. Нас этому действительно учат, как раскачать свою нервную систему. И надо сделать это достаточно быстро. Если в спектакле есть время подготовиться, накопить эмоции, то в кино ты зашёл в кадр и должен сразу разрыдаться. Это непросто! Нет какого-то одного правила, раз – и работает. Бывает, что-то вспоминаешь драматическое из своей жизни, и это помогает. В разных ситуациях по-разному.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Нет, за брендами я не гоняюсь. Но, конечно, мне нравятся хорошие вещи. Я не люблю нечто, расшитое золотом и бриллиантами. Мне важно, чтобы это хорошо сидело, было сделано из качественных тканей и выглядело для меня достойно.



- Вы какие любите драгоценные камни, металлы?



- Золото и бриллианты у меня есть, но я их практически не ношу. Камни? У меня нет какого-то конкретного камня, который я люблю. По настроению. Я люблю разные красивые украшения, но не всегда их надеваю. Для этого нужен какой-то достойный повод.



- Вас можно назвать шопоголиком?



- Думаю, что нет. У шопоголика ходить по магазинам – привычка, он делает это постоянно. У меня же это происходит по настроению. Если возникает ситуация, что что-то надо – хуже этого нет ничего. Ты идёшь это искать, и я такие прогулки по магазинам не люблю. А когда бывает настроение, ты просто идёшь в какой-то магазин и находишь хорошие вещи.

- А есть у вас дома животные? Вы собачница или кошатница?



- Я люблю и кошечек и собачек, но на расстоянии. Я, наверное, достаточно брезглива и какая-то лишняя шерсть, запах для меня неприемлем. Когда наш сын стал просить каких-то животных, мы сошлись на рыбках.



- У вас была небольшая роль в картине «Чемпион». Фильм про футбол. Вы вообще следите за спортивными событиями? Болеете за кого-то?



- У нас растёт достаточно спортивный мальчик, и он болеет за футбол и за хоккей. Он занимается футболом, знает всех футболистов и хоккеистов. Когда он смотрит всё это по телевизору, мы тоже присоединяемся и болеем. Он у меня постоянно спрашивает: мама, а ты знаешь такого-то футболиста или хоккеиста? Я не могу сказать, что знаю всех, но знаю многих.



- Чем вам была интересна роль в фильме «Аномалия»?



- У меня не было никогда до этого таких экстремальных съёмок. Потому что всё происходило на покрытом льдом водохранилище. Под нами было сколько-то метров замороженной воды и поначалу было очень страшно. Но человек ко всему привыкает, и мы потом даже шутили, где треснул лёд, как выбираться из проруби и т.д. Циничные шуточки, какие бывают у врачей. Мне запомнились эти съёмки на открытом воздухе, в мороз, на льду.



- А какие у вас есть страхи?



- Страхов много, как у любого, наверное, человека. Но я с ними стараюсь бороться. Например, страх высоты. Если ты стоишь на неогороженном пространстве, а внизу пропасть, то я, конечно, буду бояться.



- Какая роль была для вас физически самой сложной?



- В той же «Аномалии» было много движения на льду, при достаточно низкой температуре. И первое время я просыпалась утром, и у меня был отёк на лице. Одутловатое лицо и всё тело отекало. Я не могла понять, в чём дело. А потом поняла, что когда ты по 12 часов находишься на открытом воздухе, на льду, ты просто «замораживаешься», а за ночь всё тело отогревается и получается такой отёк.

- Верите ли вы в какие-то гадания, предсказания, прорицания?



- У актёров много различных примет. Я человек верующий, поэтому стараюсь как-то игнорировать, не верить во все эти приметы, гадания и предсказания. Хотя иногда с любопытством слушаю, если кто-то об этом говорит.



- Какие жанры кино вам нравятся? Хотели бы сняться в ужастике, например?



- Как говорится, все жанры интересные, кроме скучного. Так и есть. Для актёра нет неинтересных жанров, везде хочется сыграть. А тем более, сейчас, когда мы так истосковались по своей профессии и хотим работать. Поэтому и ужастик сейчас нам будет в радость и даже очередные съёмки на морозе, на льду.



- А хотели бы сняться в историческом кино, вам нравится носить платья с кринолином, корсеты, шляпки?



- Да, хотела бы. У меня в театре были исторические роли, с платьями, корсетами и шляпками. Это, конечно, интересно, но это и обязывает актёра, нужно за собой следить, контролировать ситуацию, чтобы не было откровенных ляпов.



- В какое время вы хотели бы пожить?



- Хотелось бы везде посмотреть, как оно было. И XVIII век мне интересен, и XIX. Но я понимаю, что в это наше странное время нужно жить здесь и сейчас.

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