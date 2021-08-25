Актриса Изабель Юппер: «Кирилл Серебреников – талантливый и многогранный режиссер»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 августа 2021, 09:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актрису Изабель Юппер называют интеллектуалкой: она очень образована, имеет четкое мнение по любому вопросу и, конечно, всегда ответит на вопросы умно и с долей иронии. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Мадам, кого бы вы смогли выделить из российских режиссеров? Вы знакомы с ними?

-Я никогда не скрывала, что тепло отношусь к Кириллу Серебреникову. Я считаю его одним из самых талантливых режиссеров. Он интересен мне…

-Мадам, в одном интервью вы сказали, что быть актрисой – быть безумной! Как понять?

-Не быть безумной, а выжить из себя частичку безумия. Иначе ничего не получится. Актриса всегда играет: дома, на съемках, когда дает интервью… Всегда. И я всегда играю…

-Вы соглашаетесь всегда на роль или же можете позволить себе отказаться?

-Мне нравятся сложные герои, персонажи, характеры… Я их должна почувствовать. Есть актеры, которые соглашаются на все предложения, а я нет… Я могу и потребовать что-то более интересное…

-У вас есть «свой режиссер»?

-Я люблю искать режиссеров… И часто они бывают еще неизвестные зрителям… Мне интересно наблюдать за их работой. Кстати, потом они становятся очень популярными.

-У вас есть мечта?

-У каждого человека есть мечта. Я часто думаю, что из меня получилась бы супер-женщина на экране, которая может все! Вообще, я человек уверенный в себе, прекрасно понимаю, что хочет от меня режиссер, доверяю ему, не строю грандиозные планы, а просто живу…

-Благодарю.

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